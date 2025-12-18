الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لغة الضاد في يومها العالمي: هكذا فرضت العربية مكانتها بين لغات العالم

منوعات
2025-12-18 | 07:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لغة الضاد في يومها العالمي: هكذا فرضت العربية مكانتها بين لغات العالم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
لغة الضاد في يومها العالمي: هكذا فرضت العربية مكانتها بين لغات العالم

يحتفل العالم في 18 كانون الأول بـاليوم العالمي للغة العربية، وهو تاريخ لم يُختَر عبثاً، بل يرتبط بمحطة مفصلية في مسيرة لغة الضاد على الساحة الدولية.

ففي مثل هذا اليوم من عام 1973، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد اللغة العربية لغةً رسمية ولغة عمل ضمن منظومة الأمم المتحدة، لتصبح بذلك سادس لغة رسمية إلى جانب الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والروسية والصينية، وفق ما تؤكده وثائق المنظمة الدولية.

وبعد عقود، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) هذا التاريخ يوماً عالمياً للاحتفاء باللغة العربية، في إطار جهودها لحماية التنوع اللغوي وتعزيز اللغات ذات الإرث الحضاري العريق.

لغة حضارات وعلوم

وتشير مراجع تاريخية معتمدة، من بينها موسوعات لغوية عالمية مثل بريتانيكا، إلى أن اللغة العربية لعبت دوراً محورياً في نقل علوم الطب والفلك والرياضيات والفلسفة من الحضارات القديمة إلى أوروبا، وأسهمت في بناء النهضة العلمية عبر الترجمة والتأليف خلال العصور الوسطى.

العربية في أرقام

وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسات لغوية دولية متخصصة، مثل Ethnologue، يتحدث العربية اليوم أكثر من 400 مليون شخص حول العالم، ما يضعها في مصاف أكثر اللغات انتشاراً عالمياً، فضلاً عن كونها اللغة الرسمية في أكثر من 20 دولة، ولغة دينية لمئات الملايين من البشر.

كما تُظهر تقارير صادرة عن اليونسكو أن اللغة العربية من بين أسرع اللغات نمواً من حيث الاستخدام على الإنترنت، رغم التحديات التي تواجه المحتوى العربي الرقمي مقارنة بلغات أخرى أكثر حضوراً في الفضاء الإلكتروني.

بين التحديات والفرص

ويأتي اليوم العالمي للغة العربية في وقت تواجه فيه اللغة تحديات متزايدة، أبرزها تراجع استخدامها في بعض القطاعات التعليمية والإعلامية، وتأثير العولمة اللغوية. وفي المقابل، تؤكد تقارير أممية أن التكنولوجيا الحديثة، والترجمة الآلية، والذكاء الاصطناعي، تشكّل فرصة حقيقية لتعزيز حضور العربية عالمياً إذا ما استُثمرت بشكل منهجي.

يوم للاحتفاء والوعي

وتهدف المناسبة، وفق رؤية اليونسكو والأمم المتحدة، إلى تعزيز الوعي بقيمة اللغة العربية، وحماية تنوعها الثقافي، وتشجيع استخدامها في التعليم والإبداع والإعلام، مع التأكيد على أنها لغة حية قادرة على التطور ومواكبة العصر.

وفي 18 كانون الأول من كل عام، لا تحتفل العربية بتاريخها فقط، بل تؤكد مجدداً أنها لغة حملت حضارات وعلوماً، ولا تزال قادرة على أن تكون لغة المستقبل بقدر ما كانت لغة الماضي.

منوعات

الضاد

يومها

العالمي:

العربية

مكانتها

العالم

LBCI التالي
شرارة ألعاب نارية تُحوّل شجرة عيد الميلاد إلى كتلة لهب في بويرتو فالارتا (فيديو)
اتهام مراهق بقتل طفلة عمرها 9 سنوات في بريطانيا... إليكم ما حصل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-05

اللغة العربية تتألق من طرابلس نحو العالم

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-14

اليوم العالمي للسكري: دعوة عالمية للتوعية والوقاية من "المرض الصامت"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-27

بسام براك حارس اللغة العربية حتى الرمق الأخير

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

وفد من المجلس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم زار رجي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:12

ظاهرة طبيعية تثير الذهول: مياه حمراء تغمر سواحل جزيرة هرمز (فيديو)

LBCI
منوعات
11:32

"تلقيت تهديدات بالقتل"... بعد أشهر من الحادثة: ضحية فضيحة حفل Coldplay تكسر صمتها وهذا ما كشفته

LBCI
منوعات
09:48

"أحد أكبر المجرمين في التاريخ"... طبيب تخدير فرنسي سمم 30 مريضا وهذا مصيره

LBCI
منوعات
09:41

شرارة ألعاب نارية تُحوّل شجرة عيد الميلاد إلى كتلة لهب في بويرتو فالارتا (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:29

تنظيم الدولة الإسلامية عن هجوم أستراليا: إنّه مصدر فخر

LBCI
آخر الأخبار
10:12

دبلوماسيون: مجلس الأمن الدوليّ يعقد جلسة طارئة الثلاثاء في شأن الأزمة في فنزويلا

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 18-12-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إذا أردت تصريف أو تحويل الأموال.. هذه هي الآلية الجديدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:52

آخر المعلومات حول المؤتمر باريس الذي يحضره قائد الجيش...

LBCI
أخبار لبنان
07:06

جلسة تشريعية بين المقاطعة واقرار القوانين...وهكذا علّق النواب

LBCI
أخبار دولية
06:20

تركيا تحث على محادثات سلمية بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية وتحذر من نفاد الصبر

LBCI
آخر الأخبار
04:22

نائب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان طوني الرامي للـLBCI: ما سنشهده في ليلة رأس السنة في القطاع المطعمي مختلف فنحو 70% من المطاعم ستعتمد نظام à la carte فيما سيعتمد جزء منها set menu مع مروحة أسعار مناسبة والقطاع في جهوزية كاملة

LBCI
آخر الأخبار
03:35

عضو نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة مارون ضاهر للـLBCI: الارقام بتزايد والطائرات "مفوّلة" وشركات الطيران وضعت رحلات اضافية على بيروت وتوقعاتنا في موسم الاعياد أن نصل الى 20 الف زائر اي بزيادة 60% عن موسم العام الفائت

LBCI
آخر الأخبار
03:24

نائب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان طوني الرامي للـLBCI: كدورة سياحية يشهد لبنان الذروة بين 22 كانون الأول و3 كانون الثاني ويمكن القول إن لبنان محجوز بالكامل "fully booked" و"fully loaded" ونحن نعلن جهوزيتنا الكاملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

من الفوضى إلى البحث عن توازن: مؤتمر كارنيغي يضع لبنان في قلب نقاشات 2026

LBCI
رياضة
13:57

تكريم حاشد لابطال لبنان للتزلج… والعين على المشاركة الكثيفة في الالعاب الاولمبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

أسعد نكد يشارك في احتفال لأطفال دور الأيتام في زحلة... موسيقى رقص وألعاب وأجواء ميلادية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إذا أردت تصريف أو تحويل الأموال.. هذه هي الآلية الجديدة

LBCI
خبر عاجل
04:46

مجلس النواب أقرّ مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب وقانون القضاء العدلي بعد تعديله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

إسرائيل تضع خطة الحرب على حزب الله بانتظار قرار واشنطن

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 18-12-2025

LBCI
خبر عاجل
08:11

مصادر غربية للـLBCI: بعد انتهاء الاجتماع الرباعي في باريس تقرّر أن يُعقَد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في وقتٍ ما خلال شهر شباط المقبل من دون تحديد موعد دقيق حتى الآن

LBCI
آخر الأخبار
03:35

عضو نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة مارون ضاهر للـLBCI: الارقام بتزايد والطائرات "مفوّلة" وشركات الطيران وضعت رحلات اضافية على بيروت وتوقعاتنا في موسم الاعياد أن نصل الى 20 الف زائر اي بزيادة 60% عن موسم العام الفائت

LBCI
خبر عاجل
05:42

النائب جورج عدوان من مجلس النواب: لمن يحاول الاصطياد في المياه العكرة نؤكد أننا نتمسك بخطب القسم ونؤمن بالرئيس وواجباتنا تجاهه وتجاه مجتمعنا نحرص دائمًا على الاضاءة على طريقة سير الأمور

LBCI
أخبار لبنان
03:42

برّي: الغارات الإسرائيلية رسالة إلى مؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More