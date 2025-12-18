الأخبار
"تلقيت تهديدات بالقتل"... بعد أشهر من الحادثة: ضحية فضيحة حفل Coldplay تكسر صمتها وهذا ما كشفته

2025-12-18 | 11:32
"تلقيت تهديدات بالقتل"... بعد أشهر من الحادثة: ضحية فضيحة حفل Coldplay تكسر صمتها وهذا ما كشفته

خرجت أخيراً المديرة التنفيذية للموارد البشرية التي ضُبطت وهي في لقطة حميمية مع مديرها المتزوّج خلال حفل لفرقة Coldplay على شاشة عملاقة، لتؤكد أن العلاقة لم تكن ذات طابع جنسي.

وكانت كريستين كابوت (53 عاماً) قد ظهرت وهي تحتضن الرئيس التنفيذي السابق لشركة Astronomer، آندي بايرون، خلال الحفل الذي أُقيم في بوسطن في 16 تموز، قبل أن يسارع الاثنان إلى الابتعاد ومحاولة الاختباء فور إدراكهما أنهما بُثّا على شاشة "كاميرا القُبل".

وبعد أشهر من الصمت، قررت كابوت التحدث علناً عن الواقعة التي تحولت إلى حدث اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها كانت غلطة واحدة تحت تأثير الكحول، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقالت لصحيفة نيويورك تايمز: "اتخذت قراراً سيئاً، تناولت بعض مشروبات High Noon، ورقصت وتصرفت بشكل غير لائق مع مديري. الأمر ليس بسيطاً، وقد تحمّلت المسؤولية ودَفعت ثمنه بالتخلي عن مسيرتي المهنية. هذا هو الثمن الذي اخترت دفعه".

وأوضحت كابوت أنها تعرضت لحملة تشهير واسعة على الإنترنت، وسخرية من مشاهير، كما وُصفت بـ"الخائنة" من غرباء صادفتهم في أماكن عامة، مشيرة إلى أنها تلقت أكثر من 60 تهديداً بالقتل.

واعترفت بأنها كانت تكنّ "إعجاباً" ببايرون وكانت متحمسة لتعريفه على أصدقائها، لكنها شددت على أنه حتى تلك الليلة لم يكن بينهما أي قبلة.

ورغم تبادلهما مشروبات التكيلا، والرقص معاً، وتقبيل بعضهما خلال وجودهما في شرفة كبار الشخصيات، أكدت كابوت أن تلك كانت المرة الأولى والأخيرة.

وأضافت، معبرة عن ندمها على ما وصفته بـ"اللحظة النمطية": "أريد أن يعرف أطفالي أنك قد ترتكب أخطاء، وقد تخطئ بشكل كبير، لكن لا ينبغي أن تتلقى تهديدات بالقتل بسبب ذلك".

وكانت الواقعة قد انتشرت بشكل واسع بعد أن علّق عليها مغني فرقة Coldplay كريس مارتن خلال الحفل، ما ساهم في تحويلها إلى مادة متداولة على نطاق عالمي.





