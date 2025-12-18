الأخبار
ظاهرة طبيعية تثير الذهول: مياه حمراء تغمر سواحل جزيرة هرمز (فيديو)
منوعات
2025-12-18 | 12:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ظاهرة طبيعية تثير الذهول: مياه حمراء تغمر سواحل جزيرة هرمز (فيديو)
أثارت مشاهد غير مألوفة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحوّل لون مياه الخليج إلى الأحمر القاتم قبالة سواحل جزيرة هرمز جنوب إيران، في ظاهرة وثّقتها مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع خلال الساعات الماضية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأظهرت المشاهد هطول أمطار غزيرة أدت إلى تدفّق مياه حمراء من المنحدرات الصخرية للجزيرة نحو البحر، ما غيّر لون المياه على امتداد الساحل وأضفى مشهداً لافتاً جذب أنظار الزوّار والسكان.
وبحسب خبراء جيولوجيا، فإن الظاهرة تعود إلى التركيبة المعدنية الفريدة لجزيرة هرمز، التي تُعرف بتربتها الغنية بأكسيد الحديد، وهو معدن يمنح التربة لونها الأحمر الداكن. ومع هطول الأمطار، تنجرف هذه التربة إلى البحر، فتختلط المياه بجزيئات الحديد وتتحول إلى اللون القرمزي.
وتُعرف جزيرة هرمز عالمياً بتنوّع ألوان تربتها المعدنية، ما أكسبها لقب "جزيرة قوس قزح"، وتُعد هذه الظاهرة متكررة نسبياً خلال مواسم الأمطار الغزيرة، وإن كانت نادراً ما تظهر بهذا الشكل الكثيف واللافت.
ويعود التكوين الجيولوجي للجزيرة إلى ملايين السنين، إذ تحتوي على طبقات من الصخور البركانية والطينية وأكثر من 70 نوعاً من المعادن، أبرزها الهيماتيت، وهو أحد أشكال أكسيد الحديد المسؤول عن اللون الأحمر.
وأظهرت المقاطع المتداولة شلالات صغيرة من المياه الحمراء تنحدر إلى الشاطئ، فيما غمرت المياه الملوّنة أقدام الزوّار، ما زاد من انتشار الظاهرة على المنصات الرقمية.
وأكد مختصون أن الظاهرة طبيعية بالكامل ولا تشكّل خطراً بيئياً مباشراً، لكنها تبقى مثالاً نادراً على التفاعل بين العوامل المناخية والتكوين الجيولوجي في المنطقة.
منوعات
طبيعية
الذهول:
حمراء
سواحل
جزيرة
(فيديو)
