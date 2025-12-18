أوهمت ضحاياها بأن مجوهراتهنّ "ملعونة"… معالجة روحانية زائفة تستولي على 11 مليون دولار بهذه الطريقة!

تلاحق السلطات الأوروبية امرأة نمساوية بعد اتهامها بالاحتيال على عشرات الضحايا عبر ادّعاء امتلاكها قدرات شامانية خارقة، مكّنتها من الاستيلاء على أكثر من 11 مليون دولار خلال نحو عشر سنوات.

وبحسب التحقيقات، قدّمت ماريانا ميخائيلوفيتش نفسها كمعالجة روحانية، وأقنعت ضحاياها، بمساعدة ابنتها آنا، بأن مجوهراتهم "ملعونة" ولا يمكن تطهيرها إلا من خلال طقوس خاصة مقابل تسليمها الأموال والمقتنيات الثمينة.

وكانت الأم وابنتها تستهدفان نساء ميسورات في فيينا وميونخ، مستخدمتين أساليب تخويف نفسية تتعلق بالأمراض والمصائب، قبل قطع الاتصال بالضحايا فور الحصول على الأموال.

وتشير التحقيقات إلى سقوط ما لا يقل عن 19 ضحية في ألمانيا والنمسا، فيما عثرت الشرطة خلال مداهمة منزل العائلة في فيينا على 25 كيلوغرامًا من الذهب ومبالغ نقدية وساعات ومجوهرات ثمينة.



ولا تزال المتهمة الرئيسية فارّة، بينما أوقفت السلطات ابنتها (19 عاما) وعددًا من أفراد العائلة.