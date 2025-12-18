فيديو انتشر على نطاق واسع... فئران تتجول فوق المنتوجات في محل حلويات في تركيا (فيديو)

أغلقت الشرطة البلدية في مدينة إزمير التركية محل حلويات يقع في حي شيرينيير بمنطقة بوجا، بعد انتشار مقاطع مصوّرة تُظهر فئرانًا تتجول فوق المعجنات المعروضة داخل المتجر، في مشهد أثار استياءً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، لاحظ عدد من المارة وجود فأر يتنقل بين صواني الحلويات على الطاولة، ما دفعهم إلى توثيق الحادثة بهواتفهم المحمولة. وسرعان ما انتشرت المقاطع، كاشفة عن انتهاك خطير لشروط النظافة والسلامة الغذائية.

واعتبرت الشرطة البلدية الفيديوهات بمثابة بلاغ رسمي، لتتوجه إلى المكان وتقوم بختم المحل خلال ساعات الليل، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جهتهم، أكد أصحاب المتجر أن المكان خضع لعملية تعقيم شاملة عقب الحادثة، مشيرين إلى أن جميع المنتجات والمواد الغذائية الموجودة داخل المحل أُتلفت كإجراء احترازي، وأنهم نفذوا ما وصفوه بـ"الإجراءات الصحية المطلوبة".

ورغم هذه التوضيحات، أثارت الواقعة موجة غضب بين المواطنين، الذين طالبوا بتشديد الرقابة الصحية على المحال الغذائية لحماية سلامة المستهلكين.