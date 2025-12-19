الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أقنعت طفلتها أنها تموت بالسرطان… أخضعتها لـ "علاج كيميائي"وحلقت شعرها: والحقيقة صادمة

منوعات
2025-12-19 | 07:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أقنعت طفلتها أنها تموت بالسرطان… أخضعتها لـ &quot;علاج كيميائي&quot;وحلقت شعرها: والحقيقة صادمة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أقنعت طفلتها أنها تموت بالسرطان… أخضعتها لـ "علاج كيميائي"وحلقت شعرها: والحقيقة صادمة

كشفت امرأة أميركية عن واحدة من أكثر قضايا إساءة معاملة الأطفال صدمة، بعدما تبيّن أن والدتها لفّقت إصابتها بالسرطان وهي طفلة، وأقنعتها لسنوات بأنها تحتضر، بهدف استدرار التعاطف وجمع التبرعات.

وفي شهادتها، أوضحت هانا (الاسم المتداول في القضية) أنها كانت في السادسة من عمرها حين أخبرتها والدتها بأنها مصابة باللوكيميا وورم في العمود الفقري، وخضعت لما قيل إنه "علاج كيميائي"، بينما كانت في الواقع تتناول أدوية غير ضرورية وتُخدَّر من دون أي سبب طبي، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وانتشرت قصة مرض الطفلة في بلدة أوربانا بولاية أوهايو، حيث نظّمت والدتها حملات تبرع وجمعت آلاف الدولارات من السكان والمؤسسات المحلية، في حين لم تكن هناك أي سجلات طبية حقيقية تؤكد إصابتها بأي مرض.

وانكشفت الحقيقة لاحقاً عندما حاول مستشار نفسي ترشيح الطفلة لإحدى الجمعيات الخيرية التي تمنح أمنيات للأطفال المصابين بأمراض مميتة، ليكتشف أن المستشفيات لا تملك أي ملف طبي لها، ما أدى إلى تدخل الشرطة وفتح تحقيق جنائي.

واعترفت الأم لاحقاً بتلفيق المرض، وأُدينت بتهم تعريض طفل للخطر والاحتيال والسرقة الكبرى، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة ست سنوات ونصف. كما سُجن والد الطفلة أيضاً لفترة قصيرة رغم تأكيد الابنة لاحقاً أنه لم يكن على علم بما كانت تفعله والدتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن سلوك الأم يندرج ضمن ما يُعرف بـمتلازمة مونخهاوزن بالوكالة، وهي حالة نفسية يقوم فيها أحد الوالدين باختلاق أو التسبب بمرض للطفل من أجل لفت الانتباه والحصول على التعاطف.

وأكدت الضحية، التي أصبحت اليوم أماً لطفلين، أن ما تعرّضت له ترك آثاراً نفسية عميقة استمرت لسنوات، لكنها تمكنت من إعادة بناء حياتها بدعم من والدها وزوجها، مشددة على أنها اختارت المضي قدماً من دون كراهية، لكنها لا تزال غير قادرة على مسامحة والدتها.

منوعات

طفلتها

بالسرطان…

أخضعتها

"علاج

كيميائي"وحلقت

شعرها:

والحقيقة

صادمة

LBCI التالي
تيك توك يوقع اتفاقية مشروع مشترك مع شركات أميركية لإنهاء التهديد بحظره في الولايات المتحدة
فيديو انتشر على نطاق واسع... فئران تتجول فوق المنتوجات في محل حلويات في تركيا (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-09-29

اعتقد أن أعراضه نتيجة لإصابته بالسرطان... حقيقة صادمة بانتظار هذا الرجل!

LBCI
فنّ
2025-10-16

ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-03

وزير الصحة ركان ناصر الدين لـ "عشرين 30": منذ قدومنا إلى الوزارة نحاول اعادة السجل الوطني للسرطان وتحصيل أرقام حالات الإصابات بالسرطان والآن حصلت وزارة الصحة أرقام الوفيات بسبب السرطان

LBCI
منوعات
2025-12-08

ما عثرا عليه مدفونا تحت الدرج في منزلهما الجدبد صادم... "يجب أن تُكتشف بعد موتي ورحيلي" (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:27

"ماتت قبل أم بعد الصعود؟"... اكتشاف وفاة راكبة على متن طائرة قبل الإقلاع بلحظات وهذا ما حصل

LBCI
منوعات
09:25

تيك توك يوقع اتفاقية مشروع مشترك مع شركات أميركية لإنهاء التهديد بحظره في الولايات المتحدة

LBCI
منوعات
15:55

فيديو انتشر على نطاق واسع... فئران تتجول فوق المنتوجات في محل حلويات في تركيا (فيديو)

LBCI
منوعات
15:36

"حب عميق"... امرأة تتزوج زوجًا افتراضيًا من صنع الذكاء الاصطناعي في هذا البلد! (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-12-18

استقرار جوي لأيام عدة...

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-10

مجتبى أماني لـ جدل: الشعب الايراني يرسل مساعدات الى اللبنانيين منها 60 مليون دولار ومنها نفط والحكومة اللبنانية ترفض قبولها لكونها تحت العقوبات في حين أن الأميركيين وعدوا بمساعدة لبنان منذ 3 سنوات ولم يفوا بوعدهم

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-08

إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
12:04

سلام: بعد ستّ سنوات من الشلل والتآكل الصامت للودائع والتخبّط في إدارة الأزمة المالية وتدمير الطبقة الوسطى نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجيّة ومنصفة من ضمن الامكانيّات المتوفرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت

LBCI
أخبار لبنان
13:31

السوق الميلادي في بلدة القلعة انطلق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

هل بات إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهدّدًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

هذا ما جرى في الجولة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

مصر تنظر إلى لبنان ليس فقط كشريك سياسي بل اقتصادي محوري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:28

توقّف مفاجئ لرحلة وائل كفوري وعودة الطائرة أدراجها… ما السبب؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:21

الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني

LBCI
أخبار لبنان
15:52

رافيد: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان والاجتماع يتركّز رسميًا على التعاون الاقتصاديّ

LBCI
اقتصاد
06:53

وزارة المالية تُحوّل رواتب القطاع العام والمعاشات قبل الأعياد..والسحب اعتبارًا من 22 كانون الأول

LBCI
أمن وقضاء
02:14

انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

LBCI
خبر عاجل
10:44

جلسة لمجلس الوزراء الاثنين ...واليكم مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع

LBCI
خبر عاجل
06:34

جعجع للرئيس عون: لم يبق بابًا للخلاص سوى بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تطلبون من خلالها دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ٣ أيام لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر فالإنتخابات النيابية بخطر وأنتم الملاذ الأخير

LBCI
خبر عاجل
10:06

هذا ما سيتناوله خطاب الرئيس سلام...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More