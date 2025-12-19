الأخبار
أقنعت طفلتها أنها تموت بالسرطان… أخضعتها لـ "علاج كيميائي"وحلقت شعرها: والحقيقة صادمة

منوعات

2025-12-19 | 07:28
منوعات
2025-12-19 | 07:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أقنعت طفلتها أنها تموت بالسرطان… أخضعتها لـ "علاج كيميائي"وحلقت شعرها: والحقيقة صادمة
كشفت امرأة أميركية عن واحدة من أكثر قضايا إساءة معاملة الأطفال صدمة، بعدما تبيّن أن والدتها لفّقت إصابتها بالسرطان وهي طفلة، وأقنعتها لسنوات بأنها تحتضر، بهدف استدرار التعاطف وجمع التبرعات.
وفي شهادتها، أوضحت هانا (الاسم المتداول في القضية) أنها كانت في السادسة من عمرها حين أخبرتها والدتها بأنها مصابة باللوكيميا وورم في العمود الفقري، وخضعت لما قيل إنه "علاج كيميائي"، بينما كانت في الواقع تتناول أدوية غير ضرورية وتُخدَّر من دون أي سبب طبي، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وانتشرت قصة مرض الطفلة في بلدة أوربانا بولاية أوهايو، حيث نظّمت والدتها حملات تبرع وجمعت آلاف الدولارات من السكان والمؤسسات المحلية، في حين لم تكن هناك أي سجلات طبية حقيقية تؤكد إصابتها بأي مرض.
وانكشفت الحقيقة لاحقاً عندما حاول مستشار نفسي ترشيح الطفلة لإحدى الجمعيات الخيرية التي تمنح أمنيات للأطفال المصابين بأمراض مميتة، ليكتشف أن المستشفيات لا تملك أي ملف طبي لها، ما أدى إلى تدخل الشرطة وفتح تحقيق جنائي.
واعترفت الأم لاحقاً بتلفيق المرض، وأُدينت بتهم تعريض طفل للخطر والاحتيال والسرقة الكبرى، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة ست سنوات ونصف. كما سُجن والد الطفلة أيضاً لفترة قصيرة رغم تأكيد الابنة لاحقاً أنه لم يكن على علم بما كانت تفعله والدتها.
وأشارت التحقيقات إلى أن سلوك الأم يندرج ضمن ما يُعرف بـمتلازمة مونخهاوزن بالوكالة، وهي حالة نفسية يقوم فيها أحد الوالدين باختلاق أو التسبب بمرض للطفل من أجل لفت الانتباه والحصول على التعاطف.
وأكدت الضحية، التي أصبحت اليوم أماً لطفلين، أن ما تعرّضت له ترك آثاراً نفسية عميقة استمرت لسنوات، لكنها تمكنت من إعادة بناء حياتها بدعم من والدها وزوجها، مشددة على أنها اختارت المضي قدماً من دون كراهية، لكنها لا تزال غير قادرة على مسامحة والدتها.
