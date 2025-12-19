واعترفت الأم لاحقاً بتلفيق المرض، وأُدينت بتهم تعريض طفل للخطر والاحتيال والسرقة الكبرى، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة ست سنوات ونصف. كما سُجن والد الطفلة أيضاً لفترة قصيرة رغم تأكيد الابنة لاحقاً أنه لم يكن على علم بما كانت تفعله والدتها.وأشارت التحقيقات إلى أن سلوك الأم يندرج ضمن ما يُعرف بـمتلازمة مونخهاوزن بالوكالة، وهي حالة نفسية يقوم فيها أحد الوالدين باختلاق أو التسبب بمرض للطفل من أجل لفت الانتباه والحصول على التعاطف.وأكدت الضحية، التي أصبحت اليوم أماً لطفلين، أن ما تعرّضت له ترك آثاراً نفسية عميقة استمرت لسنوات، لكنها تمكنت من إعادة بناء حياتها بدعم من والدها وزوجها، مشددة على أنها اختارت المضي قدماً من دون كراهية، لكنها لا تزال غير قادرة على مسامحة والدتها.