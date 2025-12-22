الأخبار
اتهامات بالتستّر بعد سحب صورة لترامب من ملفات إبستين… ووزارة العدل تتراجع وتعيد نشرها
منوعات
2025-12-22 | 09:01
مشاهدات عالية
3
min
اتهامات بالتستّر بعد سحب صورة لترامب من ملفات إبستين… ووزارة العدل تتراجع وتعيد نشرها
أثارت وزارة العدل الأميركية موجة واسعة من الجدل بعد سحبها صورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب محاطًا بنساء يرتدين ملابس سباحة من ضمن ملفات جيفري إبستين، قبل أن تعيد نشرها لاحقًا عقب اتهامات بالتستّر وعدم الشفافية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وجاءت الحادثة بعد أيام من إفراج الوزارة عن نحو 300 ألف صفحة من ملفات القضية، إذ تبيّن لاحقًا أن عددًا من الوثائق والصور قد أُزيل من العرض العام. وكانت العديد من الملفات قد خضعت أصلًا لعمليات تنقيح واسعة، شملت طمس نحو 700 صفحة بالكامل وإخفاء وجوه نساء في صور عدة، ما أثار انتقادات حادة واتهامات بحرمان الرأي العام من الاطلاع على الحقيقة الكاملة.
وتضمنت الصور المنشورة مئات اللقطات، يُعتقد أن بعضها التُقط بواسطة إبستين نفسه، فيما التقط مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) صورًا أخرى خلال مداهمته لممتلكاته. وأظهرت إحدى الصور درج مكتب مفتوحًا يحتوي على صورتين لترامب، من بينها لقطة لم تُنشر سابقًا يظهر فيها إلى جانب أربع نساء بملابس سباحة.
وبرّر نائب المدعي العام الأميركي، تود بلانش، قرار إزالة الصورة بالقول إن الخطوة جاءت بسبب مخاوف تتعلق بهويات النساء الظاهرات فيها، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود أي دليل على أنهن من ضحايا إبستين.
إلا أن الوزارة أعلنت، وبعد ساعات قليلة من تصاعد الانتقادات، إعادة نشر الصورة، في تراجع وصف بـ"الدراماتيكي".
وأوضحت وزارة العدل في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الصورة أُزيلت موقتًا "من باب الحيطة وحماية الضحايا"، مؤكدة أنه بعد المراجعة "لم يُعثر على أي دليل يشير إلى أن الصورة تتضمن ضحايا لإبستين"، لذلك أُعيد نشرها من دون أي تعديل.
وأضاف بلانش أن الوزارة "لا تزال تحقق" في الصور، مشددًا على أنه في حال ثبوت وجود ناجيات في أي صورة، فسيتم طمس هوياتهن فورًا.
في المقابل، اعتبرت مارينا لاسيردا، إحدى الناجيات من إبستين، أن عمليات الطمس المتكررة "صفعة على وجوه الضحاي"، قائلة إن ما جرى "يفتقر إلى الشفافية".
ورغم أن الظهور في الصور لا يشكل دليلًا قانونيًا على ارتكاب مخالفات، حذّر منتقدون من أن الإفراط في التنقيح قد يخلق انطباعات مضللة. وأشاروا إلى واقعة أخرى شملت صورة للمغنيين مايكل جاكسون وديانا روس، حيث جرى طمس أشخاص تبين لاحقًا أنهم أبناؤهم، رغم أن الصورة كانت متاحة للعامة سابقًا
بالتستّر
لترامب
ملفات
إبستين…
ووزارة
العدل
تتراجع
وتعيد
نشرها
