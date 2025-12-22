الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دراسة عالمية تكشف: هذه أذكى دول العالم

منوعات
2025-12-22 | 10:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دراسة عالمية تكشف: هذه أذكى دول العالم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
دراسة عالمية تكشف: هذه أذكى دول العالم

تختلف أنظمة التعليم حول العالم من حيث جودة المدارس والجامعات وإمكانية الوصول إليها، لكن دراسة حديثة كشفت عن الدول التي تُعد "الأذكى" عالمياً، استناداً إلى مجموعة من المعايير، أبرزها عدد ترشيحات جوائز نوبل، ومتوسط معدل الذكاء (IQ)، ونسب الحاصلين على شهادات جامعية عليا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبحسب البحث الذي أجرته منصة World of Card Games، تصدّرت سويسرا التصنيف العالمي، محققة 92.02 نقطة من أصل 100، لتتربع على عرش الدول الأكثر ذكاءً في العالم.

وسجلت الدولة الأوروبية الجبلية 1,099 ترشيحاً لجوائز نوبل، فيما بلغ متوسط معدل الذكاء بين سكانها 99.24. كما أظهرت البيانات أن 40.02% من البالغين في سويسرا يحملون شهادة بكالوريوس على الأقل، وهي النسبة الأعلى عالمياً، في حين أن 18.05% حاصلون على درجة الماجستير كحد أدنى.

وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بمجموع 89.4 نقطة، مع 2,393 ترشيحاً لجائزة نوبل، ونسبة 39.59% من السكان يحملون شهادة بكالوريوس، ومتوسط معدل ذكاء بلغ 99.12، إضافة إلى 14.37% من السكان الحاصلين على درجة الماجستير.

أما الولايات المتحدة الأميركية، فحلّت في المركز الثالث بمعدل 89.18 نقطة، مع تفوق لافت في عدد ترشيحات نوبل، إذ بلغ عدد المرشحين 5,717 شخصاً، وهو الأعلى بين جميع الدول التي شملتها الدراسة. كما تضم الولايات المتحدة 256 جامعة لها ارتباط بمرشحي نوبل، ويبلغ متوسط معدل الذكاء فيها 97.43، بينما يحمل 38.57% من البالغين شهادة بكالوريوس و14.79% درجة ماجستير.

واحتلت هولندا المرتبة الرابعة بمجموع 87.3 نقطة، مسجلة متوسط ذكاء مرتفعاً بلغ 100.74، فيما يحمل 36.63% من السكان شهادة بكالوريوس.

وجاءت بلجيكا خامسة بمعدل 86.58 نقطة، مع متوسط ذكاء بلغ 97.49.

وسيطر الحضور الأوروبي على قائمة أفضل 10 دول أذكى في العالم، حيث ضمت تسع دول أوروبية، من بينها السويد، ألمانيا، بولندا، الدنمارك، وفنلندا.

وسجلت فنلندا أعلى معدل ذكاء بين جميع الدول المشاركة في التصنيف بمتوسط 101.20، فيما تصدّرت بولندا من حيث نسبة الحاصلين على درجة الماجستير، والتي بلغت 22.31%.

وفي تعليق له، قال هولغر سيندبايك، مؤسس World of Card Games، إن هذه التصنيفات تُظهر كيف تنجح الدول في بناء مجتمعات ذكية وقادرة من خلال الاستثمار طويل الأمد في التعليم والبحث العلمي.

وأضاف: "الدول المتصدرة لا تركز على جانب واحد فقط، بل تجمع بين جامعات عالمية المستوى وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الناس للحصول على تعليم عالٍ. تجربة سويسرا تؤكد أن الحجم ليس معيار النجاح، بل جودة التعليم".

أذكى دول العالم بحسب الدراسة:

1. سويسرا

2. المملكة المتحدة

3. الولايات المتحدة

4. هولندا

5. بلجيكا

6. السويد

7. ألمانيا

8. بولندا

9. الدنمارك

10. فنلندا

منوعات

عالمية

تكشف:

العالم

LBCI التالي
رحّالة جاب العالم يكشف أقذر أربعة أماكن زارها… بينها منطقة في دولة عربية
اتهامات بالتستّر بعد سحب صورة لترامب من ملفات إبستين… ووزارة العدل تتراجع وتعيد نشرها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-10-14

دراسة تكشف: هذه السيارات الأكثر عرضة لفضلات الطيور!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-24

كسر الاحتكار الإمارات والسعودية تحصلان على أقوى شرائح ذكاء اصطناعي في العالم

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-01

علماء يكشفون سر طول عمر الحيتان... إليكم هذه الدراسة!

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-10

امتلاك هواتف ذكية قبل سن المراهقة يرتبط بمخاطر صحية... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:00

علقا على ارتفاع أكثر من 30 مترًا... هذا ما حدث لراكبين في مدينة الملاهي!

LBCI
منوعات
12:30

لصوص بزيّ بابا نويل وأقزامه يقتحمون متجراً ويسرقون الطعام… ويعلنون توزيعها على الفقراء!

LBCI
منوعات
11:40

مشهد غير مألوف: دبابة مزيّنة بالأضواء تتجول احتفالًا بعيد الميلاد في هذا البلد (فيديو)

LBCI
منوعات
10:56

صورة تحوّلت إلى كابوس… موجة تجرف سائحة أمام الكاميرا في مصر وهذا مصيرها (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:35

دراسة عالمية تكشف: هذه أذكى دول العالم

LBCI
أمن وقضاء
04:36

توقيف طبيب يزاول المهنة من دون ترخيص في بر الياس وضبط أدوية مهرّبة في مشاريع القاع

LBCI
منوعات
12:30

لصوص بزيّ بابا نويل وأقزامه يقتحمون متجراً ويسرقون الطعام… ويعلنون توزيعها على الفقراء!

LBCI
فنّ
05:21

قضى انتحارا... ممثل أميركي يرحل عن 46 عاما

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:17

حملة تطعيم شاملة للأبقار على خلفية انتشار مرض الحمى القلاعية

LBCI
أخبار لبنان
08:15

فوج حرس مدينة بيروت دشّن نصبًا وتشديد على التمسك برسالة الشهداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

جلسة مجلس الوزراء... مشروع قانون الانتظام الماليّ في طليعتها

LBCI
أخبار لبنان
07:00

حمادة: "حزب الله” يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

LBCI
أخبار لبنان
06:49

سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"

LBCI
أخبار لبنان
05:58

مخزومي: نتمنى أن يُسلّم السلاح الذي دمّر البلد رحمةً بالشعب اللبناني وأن يكون قانون الفجوة المالية عادلًا

LBCI
أخبار لبنان
13:59

العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-21

عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
04:21

هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !

LBCI
أمن وقضاء
06:56

تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)

LBCI
أخبار دولية
00:58

الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا

LBCI
أخبار لبنان
02:03

معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة

LBCI
أخبار دولية
02:43

الشرطة الأسترالية: إلقاء قنابل قبل هجوم شاطئ بونداي لكنها لم تنفجر

LBCI
أمن وقضاء
02:28

شعبة المعلومات توقف عصابة مؤلّفة من شخصَين يسرقان من داخل منازل في إقليم الخروب

LBCI
أمن وقضاء
07:48

"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More