الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دراسة عالمية تكشف: هذه أذكى دول العالم
منوعات
2025-12-22 | 10:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
دراسة عالمية تكشف: هذه أذكى دول العالم
تختلف أنظمة التعليم حول العالم من حيث جودة المدارس والجامعات وإمكانية الوصول إليها، لكن دراسة حديثة كشفت عن الدول التي تُعد "الأذكى" عالمياً، استناداً إلى مجموعة من المعايير، أبرزها عدد ترشيحات جوائز نوبل، ومتوسط معدل الذكاء (IQ)، ونسب الحاصلين على شهادات جامعية عليا، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وبحسب البحث الذي أجرته منصة World of Card Games، تصدّرت سويسرا التصنيف العالمي، محققة 92.02 نقطة من أصل 100، لتتربع على عرش الدول الأكثر ذكاءً في العالم.
وسجلت الدولة الأوروبية الجبلية 1,099 ترشيحاً لجوائز نوبل، فيما بلغ متوسط معدل الذكاء بين سكانها 99.24. كما أظهرت البيانات أن 40.02% من البالغين في سويسرا يحملون شهادة بكالوريوس على الأقل، وهي النسبة الأعلى عالمياً، في حين أن 18.05% حاصلون على درجة الماجستير كحد أدنى.
وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بمجموع 89.4 نقطة، مع 2,393 ترشيحاً لجائزة نوبل، ونسبة 39.59% من السكان يحملون شهادة بكالوريوس، ومتوسط معدل ذكاء بلغ 99.12، إضافة إلى 14.37% من السكان الحاصلين على درجة الماجستير.
أما الولايات المتحدة الأميركية، فحلّت في المركز الثالث بمعدل 89.18 نقطة، مع تفوق لافت في عدد ترشيحات نوبل، إذ بلغ عدد المرشحين 5,717 شخصاً، وهو الأعلى بين جميع الدول التي شملتها الدراسة. كما تضم الولايات المتحدة 256 جامعة لها ارتباط بمرشحي نوبل، ويبلغ متوسط معدل الذكاء فيها 97.43، بينما يحمل 38.57% من البالغين شهادة بكالوريوس و14.79% درجة ماجستير.
واحتلت هولندا المرتبة الرابعة بمجموع 87.3 نقطة، مسجلة متوسط ذكاء مرتفعاً بلغ 100.74، فيما يحمل 36.63% من السكان شهادة بكالوريوس.
وجاءت بلجيكا خامسة بمعدل 86.58 نقطة، مع متوسط ذكاء بلغ 97.49.
وسيطر الحضور الأوروبي على قائمة أفضل 10 دول أذكى في العالم، حيث ضمت تسع دول أوروبية، من بينها السويد، ألمانيا، بولندا، الدنمارك، وفنلندا.
وسجلت فنلندا أعلى معدل ذكاء بين جميع الدول المشاركة في التصنيف بمتوسط 101.20، فيما تصدّرت بولندا من حيث نسبة الحاصلين على درجة الماجستير، والتي بلغت 22.31%.
وفي تعليق له، قال هولغر سيندبايك، مؤسس World of Card Games، إن هذه التصنيفات تُظهر كيف تنجح الدول في بناء مجتمعات ذكية وقادرة من خلال الاستثمار طويل الأمد في التعليم والبحث العلمي.
وأضاف: "الدول المتصدرة لا تركز على جانب واحد فقط، بل تجمع بين جامعات عالمية المستوى وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الناس للحصول على تعليم عالٍ. تجربة سويسرا تؤكد أن الحجم ليس معيار النجاح، بل جودة التعليم".
أذكى دول العالم بحسب الدراسة:
1. سويسرا
2. المملكة المتحدة
3. الولايات المتحدة
4. هولندا
5. بلجيكا
6. السويد
7. ألمانيا
8. بولندا
9. الدنمارك
10. فنلندا
منوعات
عالمية
تكشف:
العالم
التالي
رحّالة جاب العالم يكشف أقذر أربعة أماكن زارها… بينها منطقة في دولة عربية
اتهامات بالتستّر بعد سحب صورة لترامب من ملفات إبستين… ووزارة العدل تتراجع وتعيد نشرها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-10-14
دراسة تكشف: هذه السيارات الأكثر عرضة لفضلات الطيور!
منوعات
2025-10-14
دراسة تكشف: هذه السيارات الأكثر عرضة لفضلات الطيور!
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-24
كسر الاحتكار الإمارات والسعودية تحصلان على أقوى شرائح ذكاء اصطناعي في العالم
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-24
كسر الاحتكار الإمارات والسعودية تحصلان على أقوى شرائح ذكاء اصطناعي في العالم
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-01
علماء يكشفون سر طول عمر الحيتان... إليكم هذه الدراسة!
علوم وتكنولوجيا
2025-11-01
علماء يكشفون سر طول عمر الحيتان... إليكم هذه الدراسة!
0
صحة وتغذية
2025-12-10
امتلاك هواتف ذكية قبل سن المراهقة يرتبط بمخاطر صحية... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-12-10
امتلاك هواتف ذكية قبل سن المراهقة يرتبط بمخاطر صحية... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:00
علقا على ارتفاع أكثر من 30 مترًا... هذا ما حدث لراكبين في مدينة الملاهي!
منوعات
13:00
علقا على ارتفاع أكثر من 30 مترًا... هذا ما حدث لراكبين في مدينة الملاهي!
0
منوعات
12:30
لصوص بزيّ بابا نويل وأقزامه يقتحمون متجراً ويسرقون الطعام… ويعلنون توزيعها على الفقراء!
منوعات
12:30
لصوص بزيّ بابا نويل وأقزامه يقتحمون متجراً ويسرقون الطعام… ويعلنون توزيعها على الفقراء!
0
منوعات
11:40
مشهد غير مألوف: دبابة مزيّنة بالأضواء تتجول احتفالًا بعيد الميلاد في هذا البلد (فيديو)
منوعات
11:40
مشهد غير مألوف: دبابة مزيّنة بالأضواء تتجول احتفالًا بعيد الميلاد في هذا البلد (فيديو)
0
منوعات
10:56
صورة تحوّلت إلى كابوس… موجة تجرف سائحة أمام الكاميرا في مصر وهذا مصيرها (فيديو)
منوعات
10:56
صورة تحوّلت إلى كابوس… موجة تجرف سائحة أمام الكاميرا في مصر وهذا مصيرها (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
10:35
دراسة عالمية تكشف: هذه أذكى دول العالم
منوعات
10:35
دراسة عالمية تكشف: هذه أذكى دول العالم
0
أمن وقضاء
04:36
توقيف طبيب يزاول المهنة من دون ترخيص في بر الياس وضبط أدوية مهرّبة في مشاريع القاع
أمن وقضاء
04:36
توقيف طبيب يزاول المهنة من دون ترخيص في بر الياس وضبط أدوية مهرّبة في مشاريع القاع
0
منوعات
12:30
لصوص بزيّ بابا نويل وأقزامه يقتحمون متجراً ويسرقون الطعام… ويعلنون توزيعها على الفقراء!
منوعات
12:30
لصوص بزيّ بابا نويل وأقزامه يقتحمون متجراً ويسرقون الطعام… ويعلنون توزيعها على الفقراء!
0
فنّ
05:21
قضى انتحارا... ممثل أميركي يرحل عن 46 عاما
فنّ
05:21
قضى انتحارا... ممثل أميركي يرحل عن 46 عاما
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:17
حملة تطعيم شاملة للأبقار على خلفية انتشار مرض الحمى القلاعية
أخبار لبنان
08:17
حملة تطعيم شاملة للأبقار على خلفية انتشار مرض الحمى القلاعية
0
أخبار لبنان
08:15
فوج حرس مدينة بيروت دشّن نصبًا وتشديد على التمسك برسالة الشهداء
أخبار لبنان
08:15
فوج حرس مدينة بيروت دشّن نصبًا وتشديد على التمسك برسالة الشهداء
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
جلسة مجلس الوزراء... مشروع قانون الانتظام الماليّ في طليعتها
تقارير نشرة الاخبار
07:50
جلسة مجلس الوزراء... مشروع قانون الانتظام الماليّ في طليعتها
0
أخبار لبنان
07:00
حمادة: "حزب الله” يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
أخبار لبنان
07:00
حمادة: "حزب الله” يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
0
أخبار لبنان
06:49
سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"
أخبار لبنان
06:49
سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"
0
أخبار لبنان
05:58
مخزومي: نتمنى أن يُسلّم السلاح الذي دمّر البلد رحمةً بالشعب اللبناني وأن يكون قانون الفجوة المالية عادلًا
أخبار لبنان
05:58
مخزومي: نتمنى أن يُسلّم السلاح الذي دمّر البلد رحمةً بالشعب اللبناني وأن يكون قانون الفجوة المالية عادلًا
0
أخبار لبنان
13:59
العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...
أخبار لبنان
13:59
العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-21
عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-21
عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
04:21
هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...
حال الطقس
04:21
هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...
2
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
3
أمن وقضاء
06:56
تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)
أمن وقضاء
06:56
تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)
4
أخبار دولية
00:58
الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا
أخبار دولية
00:58
الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا
5
أخبار لبنان
02:03
معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة
أخبار لبنان
02:03
معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة
6
أخبار دولية
02:43
الشرطة الأسترالية: إلقاء قنابل قبل هجوم شاطئ بونداي لكنها لم تنفجر
أخبار دولية
02:43
الشرطة الأسترالية: إلقاء قنابل قبل هجوم شاطئ بونداي لكنها لم تنفجر
7
أمن وقضاء
02:28
شعبة المعلومات توقف عصابة مؤلّفة من شخصَين يسرقان من داخل منازل في إقليم الخروب
أمن وقضاء
02:28
شعبة المعلومات توقف عصابة مؤلّفة من شخصَين يسرقان من داخل منازل في إقليم الخروب
8
أمن وقضاء
07:48
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
07:48
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More