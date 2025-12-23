Idealz تختتم العام بسحب ضخم ليلة رأس السنة على الـLBCI

تستعد Idealz لاختتام العام بمحطة مفصلية في لبنان، من خلال تنظيم أكبر سحب لها حتى اليوم أمام جمهور وطني، ضمن بث مباشر ليلة رأس السنة على شاشة الـLBCI، يقدّمه وسام حنا.



وسيقدّم السحب المرتقب جائزة بقيمة 75 ألف دولار من الذهب، وهي أكبر جائزة فردية تقدّمها Idealz في لبنان حتى الآن.

ويعكس الحدث، الذي يُبث مباشرة على الـLBCI، التزام Idealz المستمر بالشفافية والحجم وبناء الثقة العامة.



ويشكّل سحب ليلة رأس السنة محطة أساسية في مسيرة Idealz، التي أمضت العام الماضي في ترسيخ مصداقيتها في السوق من خلال سحوبات مباشرة منتظمة، وإعلان أسماء الفائزين علنًا، واعتماد آليات خاضعة للإشراف الرسمي.