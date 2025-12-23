الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
Idealz تختتم العام بسحب ضخم ليلة رأس السنة على الـLBCI
منوعات
2025-12-23 | 09:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
Idealz تختتم العام بسحب ضخم ليلة رأس السنة على الـLBCI
تستعد Idealz لاختتام العام بمحطة مفصلية في لبنان، من خلال تنظيم أكبر سحب لها حتى اليوم أمام جمهور وطني، ضمن بث مباشر ليلة رأس السنة على شاشة الـLBCI، يقدّمه وسام حنا.
وسيقدّم السحب المرتقب جائزة بقيمة 75 ألف دولار من الذهب، وهي أكبر جائزة فردية تقدّمها Idealz في لبنان حتى الآن.
ويعكس الحدث، الذي يُبث مباشرة على الـLBCI، التزام Idealz المستمر بالشفافية والحجم وبناء الثقة العامة.
ويشكّل سحب ليلة رأس السنة محطة أساسية في مسيرة Idealz، التي أمضت العام الماضي في ترسيخ مصداقيتها في السوق من خلال سحوبات مباشرة منتظمة، وإعلان أسماء الفائزين علنًا، واعتماد آليات خاضعة للإشراف الرسمي.
وتجري كل سحوبات Idealz تحت إشراف اليانصيب الوطني اللبناني، بما يضمن العدالة والالتزام الكامل بالقوانين.
وخلال العام الماضي، كافأت Idealz أكثر من 300 فائز، وقدّمت جوائز عالية القيمة شملت خمس سيارات، وساعات فاخرة بقيمة 30 ألف دولار، وأكثر من 250 ألف دولار من الذهب، إضافة إلى آلاف الجوائز الإلكترونية. وأسهمت هذه الإنجازات في تحويل Idealz من مفهوم تجزئة إلى منصة وطنية موثوقة ومعروفة.
ويحوّل البث المباشر ليلة رأس السنة، من تقديم وسام حنا، تجربة Idealz إلى حدث يصل إلى منازل اللبنانيين كافة، جامعًا لحظة الاحتفال ضمن تجربة وطنية مشتركة. وسيتمكن المشاهدون من متابعة السحب مباشرة، بما يعزّز وعد العلامة التجارية بالوضوح والمصداقية.
ويأتي هذا الحدث تتويجًا لتوسّع حضور Idealz في لبنان، من خلال مركز التجربة في وسط بيروت، وموقعها في صالة المغادرة في مطار بيروت (الديوتي فري)، إضافة إلى وجودها في مراكز التسوّق والفعاليات الكبرى، إلى جانب منصّاتها الرقمية.
وباختتام العام بسحب متلفز مباشر على شاشة LBCI، تعزّز Idealz موقعها كمنصة تجمع بين الحماس والمصداقية والتفاعل الواسع، لتُنهي العام بنجاح وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة.
للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقع
www.idealzlebanon.com
أو تحميل تطبيق Idealz Lebanon، أو متابعة @idealz.leb على إنستغرام للاطلاع على آخر الأخبار والتحديثات.
منوعات
Idealz
رأس السنة
LBCI
التالي
قبل أيام من زفافها... شقيقة النجم ميسي تتعرض لحادث سير خطير
من رمي الأحذية للتنبؤ بالزواج إلى العشاء من جلد الحوت… أغرب تقاليد عيد الميلاد حول العالم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2025-12-22
فوز المشترك أنطوان فرنجية بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
اخبار البرامج
2025-12-22
فوز المشترك أنطوان فرنجية بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
0
اخبار البرامج
2025-11-24
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
اخبار البرامج
2025-11-24
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
0
أخبار لبنان
2025-11-24
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
أخبار لبنان
2025-11-24
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
0
اخبار البرامج
2025-10-22
فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
اخبار البرامج
2025-10-22
فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:00
"لن نتحرك قبل أن يدفعوا لنا مستحقاتنا"...طيار يرفض إقلاع طائرة تجارية في هذا البلد (فيديو)
منوعات
13:00
"لن نتحرك قبل أن يدفعوا لنا مستحقاتنا"...طيار يرفض إقلاع طائرة تجارية في هذا البلد (فيديو)
0
منوعات
12:39
وفاة مأساوية لمؤسس Call of Duty عن عمر 55
منوعات
12:39
وفاة مأساوية لمؤسس Call of Duty عن عمر 55
0
منوعات
12:06
قبل أيام من زفافها... شقيقة النجم ميسي تتعرض لحادث سير خطير
منوعات
12:06
قبل أيام من زفافها... شقيقة النجم ميسي تتعرض لحادث سير خطير
0
منوعات
06:21
من رمي الأحذية للتنبؤ بالزواج إلى العشاء من جلد الحوت… أغرب تقاليد عيد الميلاد حول العالم
منوعات
06:21
من رمي الأحذية للتنبؤ بالزواج إلى العشاء من جلد الحوت… أغرب تقاليد عيد الميلاد حول العالم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:37
جوزفين زغيب للـLBCI: المصارف تريد تغطية خسائرها عن طريق الدولة وهذا الامر خطيئة كبرى وعلى الدولة عدم بيع اصولها
آخر الأخبار
03:37
جوزفين زغيب للـLBCI: المصارف تريد تغطية خسائرها عن طريق الدولة وهذا الامر خطيئة كبرى وعلى الدولة عدم بيع اصولها
0
أخبار لبنان
2025-12-15
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
أخبار لبنان
2025-12-15
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
0
أخبار دولية
2025-10-22
مقتل 63 شخصًا في حادث طريق في أوغندا
أخبار دولية
2025-10-22
مقتل 63 شخصًا في حادث طريق في أوغندا
0
أخبار دولية
2025-12-14
الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه
أخبار دولية
2025-12-14
الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
في ديرميماس والقليعة ولادة المسيح... ولادة للأمل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
في ديرميماس والقليعة ولادة المسيح... ولادة للأمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أطول ريسيتال ميلادي قد يدخل لبنان في موسوعة غينيس... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أطول ريسيتال ميلادي قد يدخل لبنان في موسوعة غينيس... اليكم التفاصيل
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:17
مقدمة النشرة المسائية 23-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:17
مقدمة النشرة المسائية 23-12-2025
0
أخبار لبنان
08:06
مجلس الوزراء يستكمل البحث في مشروع قانون الفجوة المالية... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
08:06
مجلس الوزراء يستكمل البحث في مشروع قانون الفجوة المالية... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:08
فضل الله من الدوحة: المنطقة تمر بتحديات كبيرة على ضوء التهديدات المتصاعدة من قبل حكومة نتنياهو
أخبار لبنان
07:08
فضل الله من الدوحة: المنطقة تمر بتحديات كبيرة على ضوء التهديدات المتصاعدة من قبل حكومة نتنياهو
0
أخبار لبنان
06:25
جعجع: وزراء "القوات" سيصوّتون ضد قانون الانتظام المالي لأنه لا يعيد الودائع
أخبار لبنان
06:25
جعجع: وزراء "القوات" سيصوّتون ضد قانون الانتظام المالي لأنه لا يعيد الودائع
0
أخبار دولية
03:36
السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة
أخبار دولية
03:36
السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة
0
أخبار لبنان
03:33
مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..
أخبار لبنان
03:33
مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..
0
أخبار دولية
00:30
ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو
أخبار دولية
00:30
ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحف اليوم
10:22
مصدر لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات في اختفاء الضابط المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر ترجح اختطافه من قبل إسرائيل
صحف اليوم
10:22
مصدر لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات في اختفاء الضابط المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر ترجح اختطافه من قبل إسرائيل
2
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
فنّ
15:00
بعد صراع صحي قصير… وفاة صاحب أغنية ميلادية شهيرة
فنّ
15:00
بعد صراع صحي قصير… وفاة صاحب أغنية ميلادية شهيرة
4
أمن وقضاء
02:46
أدرعي: قضينا على ثلاثة عناصر في حزب الله ومن بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني
أمن وقضاء
02:46
أدرعي: قضينا على ثلاثة عناصر في حزب الله ومن بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني
5
خبر عاجل
04:52
مصادر للـLBCI: حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة ويتضمّن قدراً كبيراً من العدالة
خبر عاجل
04:52
مصادر للـLBCI: حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة ويتضمّن قدراً كبيراً من العدالة
6
حال الطقس
01:30
منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...
حال الطقس
01:30
منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...
7
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…
8
أمن وقضاء
09:59
العماد رودولف هيكل: الجيش بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته ويُجري التقييم والدراسة والتخطيط للمراحل اللاحقة
أمن وقضاء
09:59
العماد رودولف هيكل: الجيش بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته ويُجري التقييم والدراسة والتخطيط للمراحل اللاحقة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More