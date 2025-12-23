الأخبار
"لن نتحرك قبل أن يدفعوا لنا مستحقاتنا"...طيار يرفض إقلاع طائرة تجارية في هذا البلد (فيديو)

منوعات
2025-12-23 | 13:00
مشاهدات عالية
&quot;لن نتحرك قبل أن يدفعوا لنا مستحقاتنا&quot;...طيار يرفض إقلاع طائرة تجارية في هذا البلد (فيديو)
0min
"لن نتحرك قبل أن يدفعوا لنا مستحقاتنا"...طيار يرفض إقلاع طائرة تجارية في هذا البلد (فيديو)

شهد مطار "مكسيكو سيتي" في المكسيك حادثة غير مألوفة، بعدما رفض طيّار، يوم الجمعة، الإقلاع بطائرة ركاب تجارية وتحصّن داخل قمرة القيادة، احتجاجًا على عدم حصوله على مستحقاته المالية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وبحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي نقلته صحف محلية، خاطب الطيّار عشرات الركاب قائلًا: "هذه الطائرة لن تقلع قبل أن يدفعوا لنا ما هو مستحق"، في إشارة إلى الشركة المشغّلة.

وأوضح الطيّار أنه لم يتقاضَ راتبه منذ خمسة أشهر، إضافة إلى عدم تسديد نفقات السفر المستحقة له، ما دفعه إلى تنفيذ هذا التحرك الاحتجاجي غير المسبوق، وسط حالة من التوتر والترقب بين الركاب.

 

