وفاة مأساوية لمؤسس Call of Duty عن عمر 55

توفي فينس زامبيلا، أحد أبرز العقول الإبداعية وراء أشهر ألعاب الفيديو في العالم، وعلى رأسها سلسلة Call of Duty، عن عمر ناهز 55 عامًا.

وأعلنت شركة Electronic Arts، يوم الأحد، خبر وفاة زامبيلا، من دون الكشف عن سبب الوفاة.

ويُعد الراحل من الأسماء المؤثرة في صناعة ألعاب الفيديو، إذ أسّس عام 2010 شركة Respawn Entertainment، التابعة لـ EA، كما شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Infinity Ward، الاستوديو الذي يقف خلف النجاح العالمي لسلسلة Call of Duty.

وفي بيان صدر يوم الاثنين، وصف متحدث باسم Electronic Arts تأثير زامبيلا على صناعة الألعاب بأنه "عميق وواسع المدى"، مشيرًا إلى أن بصمته ستبقى حاضرة لسنوات طويلة.

وأضاف البيان: "كان صديقًا وزميلًا وقائدًا ومبدعًا صاحب رؤية. أعماله أسهمت في تشكيل ملامح الترفيه التفاعلي الحديث، وألهمت ملايين اللاعبين والمطوّرين حول العالم. إرثه سيواصل التأثير في كيفية تطوير الألعاب وطريقة تواصل اللاعبين معها عبر الأجيال المقبلة".