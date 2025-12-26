الأخبار
هيلو كيتي ليست قطة"… تصريح رسمي يكشف حقيقة غير متوقعة وهذه التفاصيل

2025-12-26 | 09:22
هيلو كيتي ليست قطة"… تصريح رسمي يكشف حقيقة غير متوقعة وهذه التفاصيل

أثارت شخصية هيلو كيتي الشهيرة حالة من الجدل والدهشة بين محبّيها حول العالم، بعد كشف مفاجئ من القائمين على العلامة يؤكد أن الشخصية الأيقونية ليست في الواقع قطة، كما يعتقد الملايين.

وجاء هذا التصريح الصادم على لسان مسؤولة في شركة سانريو اليابانية، المالكة للشخصية، لتترك جمهور هيلو كيتي في حيرة وتساؤل، بعدما أكدت أن هيلو كيتي هي في الحقيقة طفلة صغيرة من لندن، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتم ابتكار شخصية هيلو كيتي عام 1974 على يد المصممة اليابانية يوكو شيميزو، قبل أن تتولى يوكو ياماغوتشي تطوير تصميمها، لتصبح لاحقاً إحدى أشهر الشخصيات الكرتونية في العالم. وتعود ملكية الشخصية إلى شركة سانريو اليابانية.

ويُعرف الاسم الحقيقي لهيلو كيتي بـكيتي وايت (Kitty White)، واشتهرت بوجهها اللطيف، والفيونكة الحمراء على أذنها اليمنى، وأنفها الأصفر. وظهرت للمرة الأولى في سبعينيات القرن الماضي على محفظة نقود صغيرة، قبل أن تتحول إلى ظاهرة عالمية.

ومع مرور السنوات، توسّعت علامة هيلو كيتي لتشمل مسلسلات كرتونية، قصصاً مصوّرة، موسيقى، ألعاب فيديو، مدن ملاهٍ، تعاونات في عالم الأزياء، وحتى أفلام سينمائية. 

كما تحظى الشخصية بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابع حسابها الرسمي على إنستغرام أكثر من 6.2 ملايين شخص، حيث تشارك جمهورها مقتطفات من أعمالها الجديدة، وتعاوناتها، وفعالياتها المختلفة.

وفي تموز من العام الماضي، تزامناً مع الذكرى الخمسين لانطلاق هيلو كيتي، أدلت جيل كوك، مديرة تطوير الأعمال التجارية في سانريو، بتصريح أثار موجة من الجدل، قائلة: "هيلو كيتي ليست قطة".

وأضافت: "هي في الواقع طفلة صغيرة وُلدت ونشأت في ضواحي لندن. لديها والدان وأخت توأم تُدعى ميمي، وهي أيضاً أعز صديقاتها. تحب خبز الكعك وتكوين صداقات جديدة".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ كشفت كوك أن هيلو كيتي "يبلغ طولها خمسة تفاحات، ووزنها ثلاث تفاحات، وتمتلك قطة أليفة، كما أن لديها صديقاً".

لكن هذه التوضيحات لم تُقنع الجمهور، حيث سارع عدد كبير من المعجبين إلى التعبير عن صدمتهم واستغرابهم عبر منصة X (تويتر سابقاً)، رافضين الفكرة التي تنسف الصورة الذهنية التي رافقت الشخصية لعقود.




منوعات

قطة"…

تصريح

حقيقة

متوقعة

التفاصيل

