الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هيلو كيتي ليست قطة"… تصريح رسمي يكشف حقيقة غير متوقعة وهذه التفاصيل
منوعات
2025-12-26 | 09:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
هيلو كيتي ليست قطة"… تصريح رسمي يكشف حقيقة غير متوقعة وهذه التفاصيل
أثارت شخصية هيلو كيتي الشهيرة حالة من الجدل والدهشة بين محبّيها حول العالم، بعد كشف مفاجئ من القائمين على العلامة يؤكد أن الشخصية الأيقونية ليست في الواقع قطة، كما يعتقد الملايين.
وجاء هذا التصريح الصادم على لسان مسؤولة في شركة سانريو اليابانية، المالكة للشخصية، لتترك جمهور هيلو كيتي في حيرة وتساؤل، بعدما أكدت أن هيلو كيتي هي في الحقيقة طفلة صغيرة من لندن، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وتم ابتكار شخصية هيلو كيتي عام 1974 على يد المصممة اليابانية يوكو شيميزو، قبل أن تتولى يوكو ياماغوتشي تطوير تصميمها، لتصبح لاحقاً إحدى أشهر الشخصيات الكرتونية في العالم. وتعود ملكية الشخصية إلى شركة سانريو اليابانية.
ويُعرف الاسم الحقيقي لهيلو كيتي بـكيتي وايت (Kitty White)، واشتهرت بوجهها اللطيف، والفيونكة الحمراء على أذنها اليمنى، وأنفها الأصفر. وظهرت للمرة الأولى في سبعينيات القرن الماضي على محفظة نقود صغيرة، قبل أن تتحول إلى ظاهرة عالمية.
ومع مرور السنوات، توسّعت علامة هيلو كيتي لتشمل مسلسلات كرتونية، قصصاً مصوّرة، موسيقى، ألعاب فيديو، مدن ملاهٍ، تعاونات في عالم الأزياء، وحتى أفلام سينمائية.
كما تحظى الشخصية بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابع حسابها الرسمي على إنستغرام أكثر من 6.2 ملايين شخص، حيث تشارك جمهورها مقتطفات من أعمالها الجديدة، وتعاوناتها، وفعالياتها المختلفة.
وفي تموز من العام الماضي، تزامناً مع الذكرى الخمسين لانطلاق هيلو كيتي، أدلت جيل كوك، مديرة تطوير الأعمال التجارية في سانريو، بتصريح أثار موجة من الجدل، قائلة: "هيلو كيتي ليست قطة".
وأضافت: "هي في الواقع طفلة صغيرة وُلدت ونشأت في ضواحي لندن. لديها والدان وأخت توأم تُدعى ميمي، وهي أيضاً أعز صديقاتها. تحب خبز الكعك وتكوين صداقات جديدة".
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ كشفت كوك أن هيلو كيتي "يبلغ طولها خمسة تفاحات، ووزنها ثلاث تفاحات، وتمتلك قطة أليفة، كما أن لديها صديقاً".
لكن هذه التوضيحات لم تُقنع الجمهور، حيث سارع عدد كبير من المعجبين إلى التعبير عن صدمتهم واستغرابهم عبر منصة X (تويتر سابقاً)، رافضين الفكرة التي تنسف الصورة الذهنية التي رافقت الشخصية لعقود.
منوعات
قطة"…
تصريح
حقيقة
متوقعة
التفاصيل
التالي
للمرة الأولى منذ 3 عقود... رصد قطّ مسطح الرأس في محمية تايلاندية (صور)
علامة لا إرادية تفضح الإعجاب… والسر في العيون
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-11-18
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
فنّ
2025-11-18
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
0
صحة وتغذية
2025-10-21
دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-21
دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل
0
منوعات
2025-10-10
باحثة تؤكد: اللوحة الشهيرة لماري أنطوانيت في طفولتها هي في الحقيقة صورة أختها وهذه التفاصيل
منوعات
2025-10-10
باحثة تؤكد: اللوحة الشهيرة لماري أنطوانيت في طفولتها هي في الحقيقة صورة أختها وهذه التفاصيل
0
أخبار دولية
2025-10-31
الكرملين عن إلغاء قمة بوتين وترامب: استمعوا للتصاريح الرسمية وليس الإعلام
أخبار دولية
2025-10-31
الكرملين عن إلغاء قمة بوتين وترامب: استمعوا للتصاريح الرسمية وليس الإعلام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:29
للمرة الأولى منذ 3 عقود... رصد قطّ مسطح الرأس في محمية تايلاندية (صور)
منوعات
12:29
للمرة الأولى منذ 3 عقود... رصد قطّ مسطح الرأس في محمية تايلاندية (صور)
0
منوعات
09:14
علامة لا إرادية تفضح الإعجاب… والسر في العيون
منوعات
09:14
علامة لا إرادية تفضح الإعجاب… والسر في العيون
0
منوعات
2025-12-26
ما حصل معه ليلة عيد الميلاد غيّر حياته… 6 أرقام حوّلت رجلاً أميركياً إلى ملياردير
منوعات
2025-12-26
ما حصل معه ليلة عيد الميلاد غيّر حياته… 6 أرقام حوّلت رجلاً أميركياً إلى ملياردير
0
منوعات
2025-12-24
لص زينة العيد يقع في ورطة: مطاردة ببيجاما وسكوتر كهربائي (فيديو)
منوعات
2025-12-24
لص زينة العيد يقع في ورطة: مطاردة ببيجاما وسكوتر كهربائي (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-12-01
المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-12-01
المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس
0
صحف اليوم
2025-12-23
مصدر لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات في اختفاء الضابط المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر ترجح اختطافه من قبل إسرائيل
صحف اليوم
2025-12-23
مصدر لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات في اختفاء الضابط المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر ترجح اختطافه من قبل إسرائيل
0
أمن وقضاء
2025-10-05
وقفة إحتجاجية لـ"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" أمام سرايا صور
أمن وقضاء
2025-10-05
وقفة إحتجاجية لـ"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" أمام سرايا صور
0
أخبار لبنان
15:03
مخزومي: من الصعب أن نرى دعما دوليا لقانون الفجوة المالية... وهذا ما قاله عن الانتخابات
أخبار لبنان
15:03
مخزومي: من الصعب أن نرى دعما دوليا لقانون الفجوة المالية... وهذا ما قاله عن الانتخابات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
سباق إطالة العمر: عندما تتحوّل الشيخوخة إلى ملف علمي وسياسي
تقارير نشرة الاخبار
13:58
سباق إطالة العمر: عندما تتحوّل الشيخوخة إلى ملف علمي وسياسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الـVAPE يسرّع الشيخوخة: ما لا يخبرك به مروّجو السجائر الإلكترونية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الـVAPE يسرّع الشيخوخة: ما لا يخبرك به مروّجو السجائر الإلكترونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
أكبر مغارة ميلادية متحركة تجسّد كلمات الكتاب المقدس!
تقارير نشرة الاخبار
13:50
أكبر مغارة ميلادية متحركة تجسّد كلمات الكتاب المقدس!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ترامب يضرب داعش في نيجيريا… أمن الخارج في معركة الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ترامب يضرب داعش في نيجيريا… أمن الخارج في معركة الداخل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
دعواتٌ إسرائيلية لتقويض قدرات حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:18
دعواتٌ إسرائيلية لتقويض قدرات حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
فرضية فقدان أحمد شكر على يد الموساد قائمة لهذه الأسباب
تقارير نشرة الاخبار
13:11
فرضية فقدان أحمد شكر على يد الموساد قائمة لهذه الأسباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
لبنان جاهز للإنتقال الى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح... وخطوات مطلوبة من قبل الاحتلال
تقارير نشرة الاخبار
13:09
لبنان جاهز للإنتقال الى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح... وخطوات مطلوبة من قبل الاحتلال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الفجوة من الحكومة إلى مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الفجوة من الحكومة إلى مجلس النواب
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:08
الدفاع المدني: انقاذ مواطن حاول الانتحار قبالة صخرة الروشة
أخبار لبنان
09:08
الدفاع المدني: انقاذ مواطن حاول الانتحار قبالة صخرة الروشة
2
حال الطقس
01:15
المنخفضات الجوية مستمرة... إليكم الطقس بالتفاصيل
حال الطقس
01:15
المنخفضات الجوية مستمرة... إليكم الطقس بالتفاصيل
3
أمن وقضاء
04:30
غافل شقيقه أثناء نومه وخنقه... وشعبة المعلومات كشفت ملابسات الجريمة وأوقفته
أمن وقضاء
04:30
غافل شقيقه أثناء نومه وخنقه... وشعبة المعلومات كشفت ملابسات الجريمة وأوقفته
4
أخبار لبنان
11:49
بيان من رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح حول القرارات بشأن توسعة أوتوستراد زوق مصبح - طبرجا - كفرياسين
أخبار لبنان
11:49
بيان من رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح حول القرارات بشأن توسعة أوتوستراد زوق مصبح - طبرجا - كفرياسين
5
أخبار لبنان
08:42
تغريدة لجنبلاط... هذا ما جاء فيها
أخبار لبنان
08:42
تغريدة لجنبلاط... هذا ما جاء فيها
6
خبر عاجل
08:01
نواف سلام بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية: المودعون التي تقل قيمة ودائعهم عن الـ100 الف دولار سيحصلون على أموالهم كاملة ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين
خبر عاجل
08:01
نواف سلام بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية: المودعون التي تقل قيمة ودائعهم عن الـ100 الف دولار سيحصلون على أموالهم كاملة ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين
7
خبر عاجل
07:27
مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الفجوة المالية
خبر عاجل
07:27
مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الفجوة المالية
8
خبر عاجل
08:00
مجلس شورى الدولة يبطل إنتخابات رئاسة ونيابة رئاسة إتحاد بلديات جزين
خبر عاجل
08:00
مجلس شورى الدولة يبطل إنتخابات رئاسة ونيابة رئاسة إتحاد بلديات جزين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More