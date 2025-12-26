الأخبار
علامة لا إرادية تفضح الإعجاب… والسر في العيون
2025-12-26 | 09:14
كشف باحثون أن مراقبة حدقة العين قد تكون مفتاحاً لفهم مشاعر الإعجاب والانجذاب. ووفقاً لأماندا ماير ومونيكا زيمانيي، وهما خبیرتان في علم التشريح بجامعة جيمس كوك، فإن حدقة العين تتسع تلقائياً عندما يكون الإنسان في حالة إثارة أو انجذاب، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وقالت الباحثتان في مقال نشره موقع The Conversation إن الأدب الرومانسي كثيراً ما يستخدم الحدقات المتسعة كرمز للاهتمام الجنسي، كما تنتشر نصائح شائعة تؤكد أن اتساع حدقة العين علامة أكيدة على الإعجاب. وأضافتا: "العلم يؤكد أن هذا الأمر صحيح جزئياً، إذ إن حدقاتنا تكبر فعلاً عندما نكون في حالة إثارة".
والحدقة هي الدائرة السوداء في وسط العين، وتتحكم في كمية الضوء التي تصل إلى الشبكية. وعند تحفيز الجهاز العصبي اللاودي، المعروف بنظام "الراحة والهضم"، تنقبض الحدقة. أما عند تنشيط الجهاز العصبي الودي، المرتبط بحالات "القتال أو الهروب"، فإن الحدقة تتسع.
وأوضح الباحثون أن توسّع الحدقة يحدث عادة استجابة لستة محفزات تُعرف بـ"الستة Fs"، وهي: القتال، الهروب، الأكل، الجنس، تعاطي المخدرات، والتركيز.
لكن طريقة استجابة الحدقات قد تختلف بين الرجال والنساء. وتشير دراسة أُجريت عام 2021 إلى أن حدقات الرجال تتسع بشكل مباشر تبعاً لميولهم الجنسية، بينما تكون استجابة النساء أكثر تعقيداً. فقد أظهرت النتائج أن حدقات النساء، بغضّ النظر عن ميولهن، قد تتسع عند مشاهدة صور مثيرة لرجال أو نساء على حد سواء.
ويرى الباحثون أن الأهم من ملاحظة اتساع حدقة الشخص الآخر، هو تزامن استجابة الحدقتين بين الطرفين. إذ ترتبط هذه الظاهرة، المعروفة باسم «محاكاة الحدقة» أو «عدوى الحدقة»، بانجذاب متبادل وتفاهم أفضل، وهي تشبه تزامن ضربات القلب بين شخصين.
ومع ذلك، حذّر الخبراء من التسرع في الاستنتاج، مؤكدين أن اتساع حدقة العين لا يعني دائماً وجود إثارة أو إعجاب. فالتوتر، والتوقع، والصراع العاطفي، وحتى مشاهدة أفلام الرعب أو التعرّض لمحفزات عاطفية قوية، قد تؤدي أيضاً إلى توسّع الحدقة.
