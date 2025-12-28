الأخبار
في العراق... الطين يغطي الكثبان لمواجهة العواصف الرملية المتزايدة
منوعات
2025-12-28 | 04:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
في العراق... الطين يغطي الكثبان لمواجهة العواصف الرملية المتزايدة
في عمق الصحراء في جنوب العراق، تستخرج جرافات وآليات ثقيلة طبقات من الطين الرطب من الأرض وتلقيها على الكثبان الرملية لتغطيتها، في إطار جهود متواصلة لمواجهة العواصف الرملية المتزايدة في البلاد.
وازدادت في السنوات المنصرمة وتيرة العواصف الرملية والغبارية وشدّتها في العراق، المعتاد على هذه الظواهر، جراء الجفاف الشديد وارتفاع درجات الحرارة وشح المياه وتراجع المساحات الخضراء، فيما باتت البلاد تُصنّف من أكثر الدول تأثرا بالتغيّر المناخي.
وتجتاح هذه العواصف مناطق واسعة في العراق خلال فصلَي الربيع والصيف بشكل خاص، مغطّية إياها بضباب برتقالي كثيف، ما يتسبّب في تعليق الرحلات الجوية وإصابة كثيرين بصعوبات في التنفّس تدفعهم نحو المستشفيات.
وتحذّر السلطات العراقية من أن هذه العواصف الخانقة مرشحة للتفاقم مستقبلا، ما يجعل من الضروري معالجة المشكلة من جذورها.
وفي منطقة واقعة بين مدينتي الناصرية والسماوة بجنوب العراق وليست ببعيدة عن مواقع أثرية سومرية، ينهمك عمال بتثبيت التربة عبر فرش طبقة من الطين بسماكة تتراوح بين 20 و25 سنتيمترا، جرى استخراجها من تحت الرمال.
ويتضمّن المشروع الذي يعمل هؤلاء ضمنه والذي يديره برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية برفقة خبراء عراقيين بمكافحة التصحّر، زراعة نباتات تتحمل الحرارة وتساهم في تثبيت التربة بشكل أكبر.
ويقول عدي طه لفتة من البرنامج الأممي لوكالة فرانس برس إن الهدف الرئيسي من المشروع "تقليل تأثير العواصف الغبارية العابرة للحدود، والتي قد تصل إلى الكويت والسعودية وقطر".
ويضيف "المنطقة حيوية رغم صغر مساحتها، ومن المؤمل أن تسهم في تقليل العواصف الغبارية خلال الصيف المقبل".
ومن الأهداف قصيرة الأمد للمشروع حماية طريق سريع في جنوب العراق يشهد العديد من الحوادث المرورية بسبب تدني مستوى الرؤية خلال العواصف الغبارية.
وتقدّر وزارة البيئة أن العراق سيشهد 243 عاصفة غبارية تقريبا كل عام، متوقّعة أن تزداد وتيرة هذه العواصف لتعيش البلاد 300 "يوم مغبرّ" سنويا بحلول العام 2050 ما لم تُتخذ إجراءات صارمة للحدّ من هذه الظاهرة.
ويعتمد المشروع المدعوم من الأمم المتحدة والذي أطلق في العام 2023 بالشراكة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، أيضا حفر قنوات مائية وتوفير الكهرباء لضخ المياه من نهر الفرات، بهدف تهيئة أراض قاحلة في جنوب العراق للزراعة.
وأحد الأهداف النهائية للمشروع هو زيادة المساحات الخضراء وتمكين المزارعين من الحفاظ على هذه الأراضي.
منوعات
العراق...
الطين
الكثبان
لمواجهة
العواصف
الرملية
المتزايدة
للمرة الأولى منذ 3 عقود... رصد قطّ مسطح الرأس في محمية تايلاندية (صور)
خبر عاجل
2025-11-04
هيئة البث الاسرائيلية: إيران تكثف تسليح ميليشيات العراق استعدادًا لمواجهة مع إسرائيل
خبر عاجل
2025-11-04
هيئة البث الاسرائيلية: إيران تكثف تسليح ميليشيات العراق استعدادًا لمواجهة مع إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-22
روسيا والصين تؤكد دعمهما لفنزويلا في ظل ضغوط أميركية متزايدة
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-22
روسيا والصين تؤكد دعمهما لفنزويلا في ظل ضغوط أميركية متزايدة
0
آخر الأخبار
2025-11-23
يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني: تقديرات متزايدة بنجاح عملية الاغتيال في بيروت
آخر الأخبار
2025-11-23
يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني: تقديرات متزايدة بنجاح عملية الاغتيال في بيروت
0
آخر الأخبار
2025-11-07
مصادر أمنية لرويترز: ناقلة الغاز الطبيعيّ المسال أبحرت بسرعة متزايدة لتجنب هجوم القراصنة
آخر الأخبار
2025-11-07
مصادر أمنية لرويترز: ناقلة الغاز الطبيعيّ المسال أبحرت بسرعة متزايدة لتجنب هجوم القراصنة
0
منوعات
2025-12-26
للمرة الأولى منذ 3 عقود... رصد قطّ مسطح الرأس في محمية تايلاندية (صور)
منوعات
2025-12-26
للمرة الأولى منذ 3 عقود... رصد قطّ مسطح الرأس في محمية تايلاندية (صور)
0
منوعات
2025-12-26
هيلو كيتي ليست قطة"… تصريح رسمي يكشف حقيقة غير متوقعة وهذه التفاصيل
منوعات
2025-12-26
هيلو كيتي ليست قطة"… تصريح رسمي يكشف حقيقة غير متوقعة وهذه التفاصيل
0
منوعات
2025-12-26
علامة لا إرادية تفضح الإعجاب… والسر في العيون
منوعات
2025-12-26
علامة لا إرادية تفضح الإعجاب… والسر في العيون
0
منوعات
2025-12-26
ما حصل معه ليلة عيد الميلاد غيّر حياته… 6 أرقام حوّلت رجلاً أميركياً إلى ملياردير
منوعات
2025-12-26
ما حصل معه ليلة عيد الميلاد غيّر حياته… 6 أرقام حوّلت رجلاً أميركياً إلى ملياردير
0
أخبار دولية
05:03
روسيا: سيطرنا على 6 بلدات وقرى في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
05:03
روسيا: سيطرنا على 6 بلدات وقرى في شرق أوكرانيا
0
حال الطقس
13:00
المنخفض الجويّ مستمر مع تدفّق رياح شمالية باردة
حال الطقس
13:00
المنخفض الجويّ مستمر مع تدفّق رياح شمالية باردة
0
أخبار لبنان
2025-11-04
المكتب الاعلامي لافرام ردا على أحد المواقع: هذا الخبر ملفّق وسيكون موضع متابعة
أخبار لبنان
2025-11-04
المكتب الاعلامي لافرام ردا على أحد المواقع: هذا الخبر ملفّق وسيكون موضع متابعة
0
أخبار لبنان
04:35
المكتب الاعلامي للسنيورة ينفي علاقته بأبو عمر والشيخ خلدون عريمط
أخبار لبنان
04:35
المكتب الاعلامي للسنيورة ينفي علاقته بأبو عمر والشيخ خلدون عريمط
0
تقارير نشرة الاخبار
15:44
إسترداد الودائع: وعود كبيرة… وتمويل مجهول
تقارير نشرة الاخبار
15:44
إسترداد الودائع: وعود كبيرة… وتمويل مجهول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
العلاقة بين المغترب ولبنان اساسية لتعافي البلاد
تقارير نشرة الاخبار
13:52
العلاقة بين المغترب ولبنان اساسية لتعافي البلاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
عقول لبنانية تجتمع لدفع الاستثمار التكنولوجي
تقارير نشرة الاخبار
13:47
عقول لبنانية تجتمع لدفع الاستثمار التكنولوجي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جهود روسية لتثبيت اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا مع تعزيز الوجود العسكري في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جهود روسية لتثبيت اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا مع تعزيز الوجود العسكري في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
علاقة السعودية والامارات بما يجري في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:37
علاقة السعودية والامارات بما يجري في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رسائل بالنار في جنوب اليمن: ما بعد الغارات السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رسائل بالنار في جنوب اليمن: ما بعد الغارات السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا إلى الواجهة مجدداً... معلومات عن توقيف مجموعة مرتبطة بنظام الأسد أثناء محاولتها العبور خلسة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا إلى الواجهة مجدداً... معلومات عن توقيف مجموعة مرتبطة بنظام الأسد أثناء محاولتها العبور خلسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
النافعة أصبحت نافعة .. صورة ايجابية والمطلوب بعد اكثر
تقارير نشرة الاخبار
13:20
النافعة أصبحت نافعة .. صورة ايجابية والمطلوب بعد اكثر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
H3N2 في لبنان: إنفلونزا موسمية منتشرة… لا داعي للهلع لكن الحذر واجب
تقارير نشرة الاخبار
13:12
H3N2 في لبنان: إنفلونزا موسمية منتشرة… لا داعي للهلع لكن الحذر واجب
1
حال الطقس
13:00
المنخفض الجويّ مستمر مع تدفّق رياح شمالية باردة
حال الطقس
13:00
المنخفض الجويّ مستمر مع تدفّق رياح شمالية باردة
2
حال الطقس
06:29
لبنان دخل تحت تأثير منخفض جوي والثلوج بدأت تغطي القمم... هذه التفاصيل
حال الطقس
06:29
لبنان دخل تحت تأثير منخفض جوي والثلوج بدأت تغطي القمم... هذه التفاصيل
3
أخبار لبنان
11:29
وزارة الصحة تحذر من موجة الإنفلونزا الموسمية A(H3N2) وتدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية
أخبار لبنان
11:29
وزارة الصحة تحذر من موجة الإنفلونزا الموسمية A(H3N2) وتدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية
4
حال الطقس
00:56
بين الإنفراجات والأمطار الغزيرة والثلوج... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:56
بين الإنفراجات والأمطار الغزيرة والثلوج... هذه تفاصيل الطقس
5
أخبار لبنان
08:31
وزارة الخارجية توضح: لا تعطيل إداريا ولن نرضخ للحملات الممنهجة
أخبار لبنان
08:31
وزارة الخارجية توضح: لا تعطيل إداريا ولن نرضخ للحملات الممنهجة
6
أخبار دولية
02:14
"سانا": إنقاذ أشخاص من الغرق أثناء محاولتهم عبور نهر الكبير الجنوبي بين لبنان وسوريا
أخبار دولية
02:14
"سانا": إنقاذ أشخاص من الغرق أثناء محاولتهم عبور نهر الكبير الجنوبي بين لبنان وسوريا
7
تقارير نشرة الاخبار
06:46
بعد الحديث عن إنتشار H3N2... هل نحن أمام موجة صحية جديدة وما هي أبرز سبل الوقاية والمعالجة؟
تقارير نشرة الاخبار
06:46
بعد الحديث عن إنتشار H3N2... هل نحن أمام موجة صحية جديدة وما هي أبرز سبل الوقاية والمعالجة؟
8
أخبار لبنان
02:41
وزارة الزراعة: تحصين 26,608 أبقار ضد الحمى القلاعية في 2,460 مزرعة ضمن اليوم الثامن من الحملة الوطنية
أخبار لبنان
02:41
وزارة الزراعة: تحصين 26,608 أبقار ضد الحمى القلاعية في 2,460 مزرعة ضمن اليوم الثامن من الحملة الوطنية
