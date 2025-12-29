الأخبار
في البرازيل... جريمة مروعة ضحيتها أم لطفلين: إليكم ما حصل!
منوعات
2025-12-29 | 04:35
في البرازيل... جريمة مروعة ضحيتها أم لطفلين: إليكم ما حصل!
توفيت والدة طفلين عشية عيد الميلاد في البرازيل بعد غيبوبة دامت لشهر كامل، إثر دهسها وسحبها بسيارة يقودها رجل كانت تربطها به علاقة عاطفية قصيرة الأمد.
وفي التفاصيل، توفيت تاينارا سوزا سانتوس، البالغة من العمر 31 عاماً، في مستشفى داس كلينيكاس في 24 كانون الأول، بعد أن صدمتها سيارة فولكس فاغن غولف في ساو باولو في 29 تشرين الثاني.
ويُزعم أن دوغلاس ألفيس دا سيلفا، البالغ من العمر 26 عاماً، دهس سانتوس وسحبها لمسافة طويلة، ما أدى إلى بتر ساقيها ودخولها في غيبوبة دامت قرابة شهر.
ويخضع سيلفا للاحتجاز والتحقيق بتهمة الشروع في القتل حيث أظهرت لقطات مصورة صادمة، اطلعت عليها صحيفة "
ديلي ميل
"، الأم وهي تغادر الحانة في تمام الساعة السادسة صباحًا قبل لحظات من وقوع المأساة.
