الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في البرازيل... جريمة مروعة ضحيتها أم لطفلين: إليكم ما حصل!

منوعات
2025-12-29 | 04:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في البرازيل... جريمة مروعة ضحيتها أم لطفلين: إليكم ما حصل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
في البرازيل... جريمة مروعة ضحيتها أم لطفلين: إليكم ما حصل!

توفيت والدة طفلين عشية عيد الميلاد في البرازيل بعد غيبوبة دامت لشهر كامل، إثر دهسها وسحبها بسيارة يقودها رجل كانت تربطها به علاقة عاطفية قصيرة الأمد.

وفي التفاصيل، توفيت تاينارا سوزا سانتوس، البالغة من العمر 31 عاماً، في مستشفى داس كلينيكاس في 24 كانون الأول، بعد أن صدمتها سيارة فولكس فاغن غولف في ساو باولو في 29 تشرين الثاني.

ويُزعم أن دوغلاس ألفيس دا سيلفا، البالغ من العمر 26 عاماً، دهس سانتوس وسحبها لمسافة طويلة، ما أدى إلى بتر ساقيها ودخولها في غيبوبة دامت قرابة شهر.

ويخضع سيلفا للاحتجاز والتحقيق بتهمة الشروع في القتل حيث أظهرت لقطات مصورة صادمة، اطلعت عليها صحيفة "ديلي ميل"، الأم وهي تغادر الحانة في تمام الساعة السادسة صباحًا قبل لحظات من وقوع المأساة.

آخر الأخبار

منوعات

البرازيل...

جريمة

مروعة

ضحيتها

لطفلين:

إليكم

LBCI التالي
"إذا تكلّمتم لن يصدّقكم أحد"... "أمّ يوتيوب" عذّبت أطفالها وحوّلتهم إلى "دمى" أمام الكاميرا
في العراق... الطين يغطي الكثبان لمواجهة العواصف الرملية المتزايدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-12-08

في فلوريدا... جريمة مروعة ضحيتها فتاة مراهقة: إليكم تفاصيل ما حصل!

LBCI
منوعات
2025-11-11

أم تعثر على ابنتها مشوّهة بعد اعتداء مروّع والمتهمة طفلة في العاشرة: إليكم التفاصيل المرعبة

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-28

الخارجية السورية: قوات الإحتلال إرتكبت مجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-04

جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:25

دراسة: هل تبحثون عن الحب في 2026؟ الرياضة هي الحلّ

LBCI
منوعات
10:27

أمّ أميركية تختطف أطفالها الأربعة وتفرّ بهم إلى أوروبا... لن تصدقوا السبب

LBCI
منوعات
06:43

"إذا تكلّمتم لن يصدّقكم أحد"... "أمّ يوتيوب" عذّبت أطفالها وحوّلتهم إلى "دمى" أمام الكاميرا

LBCI
منوعات
2025-12-28

في العراق... الطين يغطي الكثبان لمواجهة العواصف الرملية المتزايدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-12-26

مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بانفجار عبوة داخل مسجد في حي وادي الذهب في حمص وسط سوريا

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-31

السفير التركي إلتقى سلام: سنواصل دعم لبنان في كل المجالات

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
فنّ
14:30

كيم كارداشيان وطليقها كانييه ويست يمضيان عيد الميلاد معا... فهل عادت المياه إلى مجاريها؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:06

ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

احتجاجات الساحل تفتح ملف السيطرة في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

سرّ اللقاءات من أجل لبنان!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
03:47

أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات… اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
04:23

اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…

LBCI
أخبار لبنان
07:12

احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
اقتصاد
09:51

وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025

LBCI
أخبار لبنان
09:25

قائد الجيش استقبل السفير الإيراني

LBCI
اقتصاد
10:58

حبيب: مجلس الوزراء يوافق على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً

LBCI
أخبار دولية
11:10

إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More