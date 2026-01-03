أصيب بجروح بعد كبحه اندفاع صخرة اصطناعية... إليكم ما حصل مع هذا الرجل في فلوريدا!

أُصيب أحد موظفي مدينة ترفيهية تابعة لـ"ديزني" في ولاية فلوريدا الأميركية بفعل كبحه اندفاع صخرة اصطناعية تزن 180 كيلوغراما كانت تتجه نحو الجمهور خلال عرض مستوحى من سلسلة أفلام "إنديانا جونز".



وفي تفاصيل الحادث الذي حصل يوم الثلاثاء الماضي، أن الموظف الذي صدّ الصخرة الاصطناعية سقط أرضا نتيجة قوة اصطدامها به، فهبّ زملاؤه لإسعافه على الفور، وبعد أن أعانوه على الوقوف، لاحظوا أنه ينزف من فروة رأسه.



وأكدت "ديزني" أن الحادث وقع أثناء عرض قائم على سلسلة "إنديانا جونز" الأميركية الشهيرة، مشيرة إلى أن الصخرة انحرفت عن مسارها.



وقال ناطق باسم "ديزني" لوكالة فرانس برس يوم الجمعة الماضي "نركّز على توفير الدعم لموظفنا الذي يتعافى".



وأضاف في بيان "السلامة في صميم اهتماماتنا، وسيجري تعديل هذا العنصر من العرض فور انتهاء فريق السلامة لدينا من تقييم ما حدث".



ويُعدّ مشهد الصخرة التي تطارد إنديانا جونز من أشهر لقطات الجزء الأول من السلسلة الذي حمل عنوان "ريدرز أوف ذي لوست آرك" Raiders of the Lost Ark وأخرجه ستيفن سبيلبرغ عام 1981، وجسّد فيه الممثل هاريسون فورد شخصية عالم الآثار الشهير.