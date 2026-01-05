الأخبار
بمبلغ تجاوز 3 ملايين دولار… "ملك التونة" يشتري سمكة تونا زرقاء في مزاد باليابان (صور)

منوعات
2026-01-05 | 06:25
مشاهدات عالية
بمبلغ تجاوز 3 ملايين دولار… &quot;ملك التونة&quot; يشتري سمكة تونا زرقاء في مزاد باليابان (صور)
2min
بمبلغ تجاوز 3 ملايين دولار… "ملك التونة" يشتري سمكة تونا زرقاء في مزاد باليابان (صور)

دفع مالك سلسلة مطاعم سوشي مبلغا قياسيا قدره 3,27 مليون دولار (510,3 ملايين ين) مقابل سمكة تونة زرقاء عملاقة طُرحت في مزاد رأس السنة المرموق الذي أقيم الاثنين في سوق السمك الرئيسية في طوكيو.

ودفع كيوشي كيمورا الذي يُلقّب نفسه بـ"ملك التونة" والذي فازت سلسلة مطاعمه "سوشي زانماي" بالمزاد هذا المبلغ مقابل السمكة التي يبلغ وزنها 243 كيلوغراما وتم اصطيادها قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان.


وقال كيمورا بعد المزاد الذي أقيم في سوق تويوسو للسمك "كنت أعتقد أننا نستطيع الحصول عليها بسعر أقل، لكنّ السعر ارتفع بسرعة كبيرة".

ويُعَدُّ مبلغ 510,3  ملايين ين الذي بيعت به السمكة الأعلى منذ بدء جمع البيانات المقارنة عام 1999.


ويعود الرقم القياسي السابق لسمكة تونة زرقاء تزن 278 كيلوغراما بيعت لقاء 333,6 مليون ين (2,12 مليون دولار) عام 2019، بعد انتقال السوق من موقعها التقليدي في تسوكيجي وسط طوكيو، إلى مرافق أكثر حداثة.


وفي العام الفائت، دفع مُزايد 207 ملايين ين ياباني (1,32 مليون دولار) في مقابل سمكة تونة زرقاء تزن 276 كيلوغراما.

