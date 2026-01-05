الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
16
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
16
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"قصة حب" برية تؤدي الى قطع الطريق لأشهر... تزاوج الغرير يربك قرية بريطانية
منوعات
2026-01-05 | 09:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"قصة حب" برية تؤدي الى قطع الطريق لأشهر... تزاوج الغرير يربك قرية بريطانية
تسبّبت مجموعة من حيوانات الغرير خلال موسم التزاوج بحالة من الفوضى في قرية ريفية بريطانية، بعدما أدّت إلى تأجيل أعمال صيانة طريق رئيسي لمدة ستة أشهر، ما أجبر السائقين على سلوك تحويلة بطول 36 ميلاً، وفق ما نقل موقع
ديلي ميل
.
وأعرب سكان مقاطعة لينكولنشاير عن غضبهم الشديد عقب إعلان هيئة الطرق السريعة أن التأخير سببه نشاط الغرير المحمي قانونياً. وكان طريق كولدج رود في إيست هالتون قد أُغلق منذ شهر تشرين الأول الماضي بعد اعتباره غير آمن للسائقين.
وبحسب السلطات، فقد هبط الطريق بطول 2.5 ميل بنحو سنتيمترين، وأصبح مهدداً بالانهيار نتيجة الأضرار التي سببتها أنفاق حفرها الغرير أسفل الطريق. ويُعد هذا المسار الطريق الأسرع لسكان المنطقة للوصول إلى البلدات الشمالية والغربية، ما جعل الإغلاق عبئاً يومياً على الأهالي.
وكان من المفترض أن تبدأ أعمال الإصلاح في 13 تشرين الأول، إلا أنها أُرجئت حتى انتهاء موسم تكاثر الغرير.
ووصف رئيس مجلس شمال لينكولنشاير، المستشار روب وولثام، التأخير بأنه "مخزٍ وصادم"، داعياً هيئة Natural England إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة وواقعية" لتسريع العمل.
منوعات
حب"
الطريق
لأشهر...
تزاوج
الغرير
بريطانية
التالي
بعد 12 عامًا على الحادث... ابنة مايكل شوماخر توجّه رسالة مؤثرة لوالدها بعيد ميلاده (صورة)
بمبلغ تجاوز 3 ملايين دولار… "ملك التونة" يشتري سمكة تونا زرقاء في مزاد باليابان (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-11-20
ميريل ستريب ومارتن شورت يشعلان مجددًا شائعات علاقتهما: فهل يعيشان قصة حب جديدة؟
فنّ
2025-11-20
ميريل ستريب ومارتن شورت يشعلان مجددًا شائعات علاقتهما: فهل يعيشان قصة حب جديدة؟
0
أخبار لبنان
2025-10-18
"الشؤون" تزور المستفيدين من برنامج "أمان" والأسر الأكثر فقرًا
أخبار لبنان
2025-10-18
"الشؤون" تزور المستفيدين من برنامج "أمان" والأسر الأكثر فقرًا
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-14
الميلاد في لبنان قصة حب وفرح وأمل
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-14
الميلاد في لبنان قصة حب وفرح وأمل
0
صحف اليوم
2025-11-08
بيروت تتمسك بالتفاوض لحل النزاع مع إسرائيل...وبري لـ"الشرق الأوسط": التطبيع غير وارد
صحف اليوم
2025-11-08
بيروت تتمسك بالتفاوض لحل النزاع مع إسرائيل...وبري لـ"الشرق الأوسط": التطبيع غير وارد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:49
منذ 25 عامًا... ترامب يعترف بتناول هذا الدواء بجرعات تفوق التوصيات الطبية!
منوعات
13:49
منذ 25 عامًا... ترامب يعترف بتناول هذا الدواء بجرعات تفوق التوصيات الطبية!
0
منوعات
13:33
بعد 22 عامًا خلف القضبان... رجل صدم الجميع: خرج إلى الحرية لكنه يفضّل العودة إلى السجن!
منوعات
13:33
بعد 22 عامًا خلف القضبان... رجل صدم الجميع: خرج إلى الحرية لكنه يفضّل العودة إلى السجن!
0
منوعات
13:02
بعد 12 عامًا على الحادث... ابنة مايكل شوماخر توجّه رسالة مؤثرة لوالدها بعيد ميلاده (صورة)
منوعات
13:02
بعد 12 عامًا على الحادث... ابنة مايكل شوماخر توجّه رسالة مؤثرة لوالدها بعيد ميلاده (صورة)
0
منوعات
06:25
بمبلغ تجاوز 3 ملايين دولار… "ملك التونة" يشتري سمكة تونا زرقاء في مزاد باليابان (صور)
منوعات
06:25
بمبلغ تجاوز 3 ملايين دولار… "ملك التونة" يشتري سمكة تونا زرقاء في مزاد باليابان (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
06:25
بمبلغ تجاوز 3 ملايين دولار… "ملك التونة" يشتري سمكة تونا زرقاء في مزاد باليابان (صور)
منوعات
06:25
بمبلغ تجاوز 3 ملايين دولار… "ملك التونة" يشتري سمكة تونا زرقاء في مزاد باليابان (صور)
0
آخر الأخبار
12:58
غوتيريش إلى إيران: لاحترام الحق في التظاهر السلميّ
آخر الأخبار
12:58
غوتيريش إلى إيران: لاحترام الحق في التظاهر السلميّ
0
أخبار دولية
01:46
الرئيسة الموقتة لفنزويلا تطالب ترامب بعلاقة متوازنة وقائمة على الاحترام
أخبار دولية
01:46
الرئيسة الموقتة لفنزويلا تطالب ترامب بعلاقة متوازنة وقائمة على الاحترام
0
أخبار دولية
01:49
هافانا تعلن مقتل 32 كوبياً خلال العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا
أخبار دولية
01:49
هافانا تعلن مقتل 32 كوبياً خلال العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر
0
أخبار دولية
12:52
والتز: اعتقال مادورو عملية إنفاذ قانون والولايات المتحدة لا تحتل أي دولة
أخبار دولية
12:52
والتز: اعتقال مادورو عملية إنفاذ قانون والولايات المتحدة لا تحتل أي دولة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:27
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
أمن وقضاء
09:27
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
2
خبر عاجل
03:39
إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة
خبر عاجل
03:39
إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة
3
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
4
حال الطقس
01:05
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
حال الطقس
01:05
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
5
أخبار لبنان
09:36
أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم
أخبار لبنان
09:36
أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم
6
أخبار لبنان
00:03
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...
أخبار لبنان
00:03
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...
7
خبر عاجل
03:53
وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم
خبر عاجل
03:53
وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم
8
أخبار لبنان
08:14
جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا
أخبار لبنان
08:14
جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More