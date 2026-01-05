بعد 12 عامًا على الحادث... ابنة مايكل شوماخر توجّه رسالة مؤثرة لوالدها بعيد ميلاده (صورة)

شاركت جينا-ماريا شوماخر رسالة مؤثرة لوالدها أسطورة الفورمولا 1 مايكل شوماخر، بمناسبة عيد ميلاده الـ57، وذلك بعد أكثر من 12 عامًا على حادث التزلج المروّع الذي أبعده عن الأضواء.

ومنذ خروجه من المستشفى في أيلول 2014، عقب إفاقة تدريجية من غيبوبة طبية، حرصت عائلة شوماخر على إبقاء وضعه الصحي طيّ الكتمان، التزامًا بسياسة خصوصية صارمة، فيما ظلّ حضوره حاضرًا في قلوب محبيه حول العالم.

ورغم شحّ التفاصيل حول تعافيه اليومي، يحرص ابناه، ومن بينهما السائق ميك شوماخر، على التعبير عن محبتهم له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 3 كانون الثاني، نشرت جينا-ماريا صورة عائلية قديمة من طفولتها تجمعها بوالدها ووالدتها كورينا وشقيقها ميك، وعلّقت عليها بعبارة: "الأفضل إلى الأبد. عيد ميلاد سعيد يا أبي"، مرفقة بقلب أحمر.

كما أعادت مشاركة الصورة عبر خاصية القصص على إنستغرام مع قلب أحمر، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين.