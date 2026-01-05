منذ 25 عامًا... ترامب يعترف بتناول هذا الدواء بجرعات تفوق التوصيات الطبية!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتمتع بصحة "مثالية"، كاشفًا في مقابلة مطوّلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" تفاصيل لافتة عن حالته الصحية ونمط حياته، في ظل تزايد الجدل حول عمره وصحته كأكبر رئيس يُنتخب في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، أنه يتناول جرعات من الأسبرين أعلى من الموصى بها طبيًا منذ نحو 25 عامًا، رغم اعترافه بأنها تسبّب له كدمات متكررة في يديه، يلجأ إلى مستحضرات تجميل لإخفائها.

وقال إنه يتناول 325 ملغ يوميًا، بدل جرعة 81 ملغ التي يفضّلها بعض الأطباء، مبررًا ذلك برغبته في "تسييل الدم"، ومضيفًا أنه لا يرغب في تغيير روتين اعتاده منذ سنوات بدافع "التشاؤم".

وفي المقابلة نفسها، أقرّ ترامب بأنه لا يمارس الرياضة بانتظام لأنه يجدها "مملة"، كما كشف أنه خضع لفحص تصوير مقطعي (CT) في تشرين الأول الماضي، بعدما كان قد صرّح سابقًا بشكل غير دقيق بأنه أجرى فحص رنين مغناطيسي (MRI)أكثر تفصيلًا.

ونفى الرئيس الأميركي ما يُتداول عن معاناته من مشاكل في السمع أو نومه خلال فعاليات رسمية في البيت الأبيض، معربًا عن انزعاجه من الجدل المتكرر حول صحته، وفق موقع "بي بي سي".

وتشير إرشادات طبية، بينها الصادرة عن مايو كلينيك، إلى أن الأسبرين منخفض الجرعة قد يساعد في الوقاية من النوبات القلبية والجلطات مع التقدم في السن، لكنه في المقابل يرفع خطر النزيف، مؤكدة أن الجرعة اليومية للعلاج بالأسبرين تتراوح عادة بين 75 و325 ملغ.