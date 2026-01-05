الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

من دون كلفة إضافية... 4 خطوات بسيطة تجعل نظام التدفئة في المنزل أكثر سخونة

منوعات
2026-01-05 | 14:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
من دون كلفة إضافية... 4 خطوات بسيطة تجعل نظام التدفئة في المنزل أكثر سخونة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
من دون كلفة إضافية... 4 خطوات بسيطة تجعل نظام التدفئة في المنزل أكثر سخونة

مع اشتداد موجات البرد وتدنّي درجات الحرارة، قد يلاحظ كثيرون أن بعض أنظمة التدفئة (Chauffage) في منازلهم تبقى باردة أو لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، حتى مع تشغيل التدفئة بشكل مستمر. وفي هذا السياق، قدّم خبير سباكة في المملكة المتحدة أربع خطوات بسيطة تساعد على تحسين أداء التدفئة من دون الحاجة إلى أدوات باهظة أو تغيير الغلاية.

وأوضح خبير السباكة جيليازكو يانتشيف أن أنظمة التدفئة المائية تعمل عبر تدوير المياه الساخنة داخل الأنابيب والمشعّات، مشيرًا إلى أن معظم مشاكل ضعف التدفئة تكون بسيطة ويمكن حلّها بسهولة.

1- إزالة العوائق
ينصح الخبير بإبعاد أي أغراض موضوعة فوق أو أسفل نظام التدفئة، لأن عملها يعتمد على صعود الهواء الدافئ عبر الحمل الحراري. وجود عوائق يمنع انتشار الحرارة بشكل صحيح، ما يقلّل من فعاليتها.

2- تنظيف الغبار
تراكم الغبار والأوساخ داخل زعانف نظام التدفئة قد يعيق تدفّق الحرارة. ويمكن تنظيف هذه الزعانف بسهولة باستخدام أداة تنظيف طويلة وضيّقة للوصول إلى الأماكن الداخلية وتحسين كفاءة التدفئة.

3- موازنة أنظمة التدفئة
إذا كان أحد الغرف أبرد من غيرها أو تتأخر أنظمة التدفئة في التسخين، فقد تكون المشكلة في عدم توازن النظام. موازنة أنظمة التدفئة تساعد على توزيع الحرارة بشكل متساوٍ في جميع أنحاء المنزل، بغضّ النظر عن قربها أو بعدها عن الغلاية.

4- استخدام مراوح أنظمة التدفئة
مراوح أنظمة التدفئة هي أجهزة كهربائية صغيرة توضع أعلى أو أسفل نظام المدفئ. تعمل على سحب الهواء عبر الزعانف، ما يساعد على إطلاق أكبر قدر ممكن من الحرارة وتسريع عملية تدفئة الغرفة.

وفي حال استمرار المشكلة رغم اتباع هذه النصائح، شدّد الخبير على أهمية الاستعانة بمختص لتحديد السبب الأساسي، إذ قد تكون هناك عوامل أخرى تؤثر على كفاءة التدفئة خلال فصل الشتاء.

آخر الأخبار

منوعات

نظام تدفئة

نصائح

منزل

سخونة

تدفئة

برد

شتاء

خبير سباكة.

LBCI التالي
تسلسل زمني قديم في الكتاب المقدس يكشف عن الجدول الزمني لليوم الأخير للبشرية... إليكم التفاصيل!
منذ 25 عامًا... ترامب يعترف بتناول هذا الدواء بجرعات تفوق التوصيات الطبية!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-10-15

تتجمع في الشقوق الصغيرة وتسبب رائحة فم كريهة... خطوات بسيطة تساعدكم على التخلص من حصوات اللوزتين!

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-16

زيلنسكي: سأبحث مع ممثلي شركات الأسلحة الأمريكية إمدادنا بأنظمة دفاع جوي إضافية

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-17

الحكومة البريطانية: 4 عمليات شطب من القوائم بموجب نظام العقوبات على سوريا وعملية شطب واحدة بموجب نظام العقوبات المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-16

إدارة مرفأ بيروت: نظام CAMA يعمل بشكل طبيعي من دون أي أعطال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:40

"كنتُ في إجازة ورأيتُ الدم"... ما حصل مع هذا الرجل صادم: علامة تحذيرية واحدة أنقذته وهذه قصته!

LBCI
منوعات
05:10

رسمياً... أستراليا تسجل أعلى درجات حرارة في العالم والخبراء يحذرون!

LBCI
منوعات
04:45

يومك المفضّل من الأسبوع يكشف أسراراً عن شخصيتك... وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
04:36

قام بصنع الجبن في فناء منزله الخلفي... رجل يثير جدلاً في أستراليا وهذه قصته!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-16

صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-03

الشيخ خلدون عريمط للمحققين: هكذا تعرفّت على أبو عمر

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

برج الدلو 2026: سنة الانتفاضات والفرص القيمة... والابتعاد عن التوتر (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
04:26

ميقاتي: لست معنيا بالجدل حول التكليف والحكومة مدعوة للاستمرار في عملها لجهة سيادة الدولة والإصلاح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

عادات عيد الغطاس كما ترويها نساء حفظن التراث بالخبرة والحكاية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

قضية ابو عمر… إليكم المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:27

انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...

LBCI
أخبار لبنان
12:57

بعد البعريني... أحمد رستم يعلن انسحابه من "الاعتدال الوطني"

LBCI
أخبار لبنان
09:36

أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم

LBCI
أخبار لبنان
08:14

جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا

LBCI
أخبار لبنان
12:01

البعريني أعلن انسحابه من "الاعتدال الوطنيّ”

LBCI
خبر عاجل
13:31

معلومات الـLBCI: "أبو عمر" كان يروّج لشخصية أخرى غير الرئيس نواف سلام لتولّي رئاسة الحكومة وذلك مع عدد من النواب الذين تمكّن من بناء علاقات معهم لكنّه عاد وشجب بميقاتي عندما تبينت الأمور أنّها تتجه لمصلحة سلام

LBCI
آخر الأخبار
06:09

معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يتجه الى ختم التحقيقات في قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر خلال ٤٨ ساعة من الآن

LBCI
خبر عاجل
13:30

معلومات الـLBCI: التحقيق في قضية "أبو عمر" يتركّز حاليًا على معرفة ما إذا كانت هناك أي جهة أخرى تقف خلف عريمط ومتورّطة في هذا المخطّط

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More