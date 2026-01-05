من دون كلفة إضافية... 4 خطوات بسيطة تجعل نظام التدفئة في المنزل أكثر سخونة

مع اشتداد موجات البرد وتدنّي درجات الحرارة، قد يلاحظ كثيرون أن بعض أنظمة التدفئة (Chauffage) في منازلهم تبقى باردة أو لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، حتى مع تشغيل التدفئة بشكل مستمر. وفي هذا السياق، قدّم خبير سباكة في المملكة المتحدة أربع خطوات بسيطة تساعد على تحسين أداء التدفئة من دون الحاجة إلى أدوات باهظة أو تغيير الغلاية.

وأوضح خبير السباكة جيليازكو يانتشيف أن أنظمة التدفئة المائية تعمل عبر تدوير المياه الساخنة داخل الأنابيب والمشعّات، مشيرًا إلى أن معظم مشاكل ضعف التدفئة تكون بسيطة ويمكن حلّها بسهولة.

1- إزالة العوائق

ينصح الخبير بإبعاد أي أغراض موضوعة فوق أو أسفل نظام التدفئة، لأن عملها يعتمد على صعود الهواء الدافئ عبر الحمل الحراري. وجود عوائق يمنع انتشار الحرارة بشكل صحيح، ما يقلّل من فعاليتها.

2- تنظيف الغبار

تراكم الغبار والأوساخ داخل زعانف نظام التدفئة قد يعيق تدفّق الحرارة. ويمكن تنظيف هذه الزعانف بسهولة باستخدام أداة تنظيف طويلة وضيّقة للوصول إلى الأماكن الداخلية وتحسين كفاءة التدفئة.

3- موازنة أنظمة التدفئة

إذا كان أحد الغرف أبرد من غيرها أو تتأخر أنظمة التدفئة في التسخين، فقد تكون المشكلة في عدم توازن النظام. موازنة أنظمة التدفئة تساعد على توزيع الحرارة بشكل متساوٍ في جميع أنحاء المنزل، بغضّ النظر عن قربها أو بعدها عن الغلاية.

4- استخدام مراوح أنظمة التدفئة

مراوح أنظمة التدفئة هي أجهزة كهربائية صغيرة توضع أعلى أو أسفل نظام المدفئ. تعمل على سحب الهواء عبر الزعانف، ما يساعد على إطلاق أكبر قدر ممكن من الحرارة وتسريع عملية تدفئة الغرفة.

وفي حال استمرار المشكلة رغم اتباع هذه النصائح، شدّد الخبير على أهمية الاستعانة بمختص لتحديد السبب الأساسي، إذ قد تكون هناك عوامل أخرى تؤثر على كفاءة التدفئة خلال فصل الشتاء.