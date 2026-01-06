أثناء مقابلة تلفزيونية... اعتقال امرأة بعد احتجاجها على الأوضاع في فنزويلا (فيديو)

ألقت الشرطة القبض على امرأة خلال مشاركتها في احتجاجات على الأوضاع في فنزويلا بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واقترب ضابطان من المرأة من الخلف في وسط مدينة غراند رابيدز بولاية ميشيغان يوم السبت الماضي، بينما كانت تُندد باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقالت المرأة لمحطة WZZM: "علينا ممارسة الضغط في كل مكان"، مضيفةً: "هذه ليست قضيةً خارجيةً فحسب، بل إن أموال دافعي الضرائب لدينا تُستخدم أيضاً لارتكاب جرائم الحرب هذه".

ثم أعلنت أنه من واجب الشعب الأميركي "الوقوف ضد نظام ترامب وإدارته، لارتكابهم جرائم هنا في الولايات المتحدة وضد الشعب الفنزويلي".

وكشفت المرأة أنها كانت في فنزويلا قبل ثلاثة أسابيع لحضور قمة دولية، هي قمة الجمعية الشعبية للسلام وسيادة أميركا وقالت: " رأيت مادورو شخصيًا. الناس يحبونه. مادورو منتخب من الشعب. هو مع الشعب، والشعب يريد عودته. أطلقوا سراح مادورو".

وعندما قامت المرأة بفك الميكروفون الذي كانت تستخدمه لإجراء المقابلة، شوهد ضابطان وهما يقتربان منها من الخلف، فوضعت يديها على رأسها.

وأمسك الضابطان بمعصميها وقيداها خلف ظهرها، ثم اقتاداها إلى سيارة دورية قريبة. وعندما سألها أحد المارة عن سبب اعتقالها، قال أحد الضباط إنها كانت تعرقل حركة المرور ولم تمتثل لأمر قانوني من ضابط شرطة.

وأفرجت الشرطة عن المرأة في وقت لاحق يوم السبت، وفقًا لفيديو نشرته منظمة غراند رابيدز ألاينس، ظهرت فيه وهي ترفع قبضتها اليسرى في الهواء منتصرةً، وهي تهتف: "يحيا مادورو".

