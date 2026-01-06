قام بصنع الجبن في فناء منزله الخلفي... رجل يثير جدلاً في أستراليا وهذه قصته!

غُرّم رجل أسترالي بأكثر من 120 ألف دولار لتجاهله أوامر المحكمة بإزالة منشأة غير قانونية لصنع الجبن في فناء منزله الخلفي.وأُدين جون كيتسيس بتهمة ازدراء المحكمة في شباط الماضي بعد أن "تعمّد مخالفة" أوامر محكمة البيئة والموارد والتنمية بإزالة معدات تصنيع الألبان من منزله في غرب كرويدون.وفي حكم نُشر في كانون الأول الماضي، كُشِفَ أن المُتقاعد قد أُمر أولاً بإزالة المعدات في آذار 2020، لكنه لم يمتثل إلا في حزيران 2025، أي بعد أشهر عدة من إدانته.ويُعتقد أن مجلس مدينة تشارلز ستورت قد أُبلغ لأول مرة عن معدات صناعة الجبن في نيسان 2018، بعد أن زُعم أن أحد الجيران قدّم شكوى.وأبلغ كيتسيس، برفقة ابنه بول، الذي ترشّح لمنصب عمدة تشارلز ستورت في ذلك العام، موظفي المجلس أنهما حصلا على ترخيص لتشغيل مشروع تجاري للجبن، لكنهما لم يبدآ العمل بعد.ولكن خلال تفتيش أُجري في أيلول 2018، لاحظ موظفو المجلس أن مرآبًا وغرفة معيشة تقعان في الجزء الخلفي من العقار قد تم تحويلهما إلى "وحدة مستقلة مزودة بأجهزة طهي مدمجة ومرافق غسيل ملابس".وبينما لم يتم التأكد من نوع الجبن الذي كان الأب وابنه يصنعانه، تشير بعض التقارير إلى أنه كان جبن حلوم.ومع ذلك، دافع العديد من الأستراليين عن كيتسيس، واصفين ملاحقة المحكمة له بأنها "مضيعة للوقت والمال" ومثال على تجاوز الحكومة لسلطاتها، بينما أعرب آخرون عن موافقتهم على قرار المحكمة.