نهاية مؤلمة لزرافة مهددة بالانقراض… حادث مأساوي أنهى حياة "كيكو"

وأوضح البيان أن زرافات الماساي تمتلك بنية جسدية دقيقة، حيث يستند الرأس إلى عنق طويل يصل إلى نحو ستة أقدام، ما يجعل أي حركة مفاجئة أو هلع خطيراً للغاية. وأضافت الإدارة أن حالة الذعر التي أصابت كيكو أدت إلى إصابات جسيمة لم يتمكن الأطباء من إنقاذه منها.وأشارت الحديقة إلى فتح تحقيق كامل في الحادث، إضافة إلى إجراء تشريح بعد الوفاة في جامعة غويلف، إلى جانب مراجعة رسمية من قبل فرق الصحة والسلامة لمعرفة ملابسات ما جرى ومنع تكراره مستقبلاً.ودعت إدارة الحديقة الجمهور إلى التفكير بالموظفين والمتطوعين خلال هذه الفترة الصعبة، مؤكدة أن كيكو كان "سفيراً مهماً لفصيلته" وأسهم بشكل كبير في برامج الحفاظ على الزرافات.ووُلد كيكو عام 2012 في حديقة غرينفيل في ولاية ساوث كارولاينا، وكان أول زرافة تولد في تلك الحديقة. وفي وقت لاحق، نُقل إلى تورونتو ضمن برنامج دولي لحماية زرافات الماساي، حيث أنجب عجلين، فيما كانت أنثاه "مستاري" في انتظار مولود ثالث مطلع عام 2026، ما زاد من وطأة الخسارة.