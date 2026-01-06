رحلة انتهت بكارثة... ما حصل مع رجل وزوجته في غابة نيو فورست كان صادمًا!

عُثر على جثتي كريستوفر كويل وزوجته كايلي داخل عربة تخييم في غابة نيو فورست، حيث لقيا حتفهما نتيجة التسمم بأوكسيد الكربون.



وفي جلسة تحقيق عُقدت في محكمة وينشستر للطب الشرعي يوم الاثنين، تبين للمحكمة أن التدفئة بالغاز كانت مُشغّلة في عربة التخييم، وأن المسعفين لم يتمكنوا من إنعاش كريستوفر وكايلي في مكان الحادث.



وأعلن الطبيب الشرعي نيكولاس ووكر أن سبب الوفاة كان التسمم بأول أكسيد الكربون.



وعقب هذه الفاجعة، نشرت العائلة بيانًا نعت فيه الزوجين، واصفةً إياهما بأنهما "مفعمان بالحيوية، طيبان، ومخلصان لأطفالهما الأربعة".