بعد أسابيع من إطلاقه... اختفاء غامض لحساب نورث ويست على إنستغرام

وفي مقطع مصوّر يعود إلى عام 2022 وأُعيد تداوله في تشرين الأول الماضي، قال ويست إنه أبلغ كارداشيان بعدم رغبته في وجود أطفاله على وسائل التواصل، مضيفاً أنه "لن يسمح باستخدام ابنته على تيك توك".ويأتي اختفاء الحساب وسط جدل وانتقادات عبر الإنترنت طالت إطلالات نورث الأخيرة، بما في ذلك تكهّنات حول أقراط ظاهرة، من دون صدور أي سبب رسمي يوضح دوافع حذف الحساب.وفي منشورها الوحيد، ظهرت نورث مرتدية قميصاً أسود قصير الأكمام من علامة Balenciaga مع تنورة سوداء قصيرة، ونسّقت الإطلالة مع قلادات وأساور متعددة، إلى جانب حذاء أسود طويل مزين بسلاسل فضية.