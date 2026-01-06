إلى أصحاب الكلاب... كم دقيقة من المشي يحتاج كلبكم يوميًا؟

شدّدت الطبيبة البيطرية نيكول روس على أهمية معرفة المدة المناسبة لمشي الكلاب يوميًا، مؤكدة أن احتياجات التمرين تختلف من كلب إلى آخر بحسب العمر والسلالة ومستوى النشاط والحالة الصحية.

وأوضحت روس أن القاعدة تختلف بين الجراء والكلاب البالغة وكبار السن. فبالنسبة إلى الجراء، توصي بقاعدة بسيطة تقوم على خمس دقائق من التمرين عن كل شهر من العمر، ويمكن تطبيقها مرتين يوميًا. على سبيل المثال، الجرو بعمر أربعة أشهر يحتاج إلى نحو 20 دقيقة من النشاط مرتين في اليوم، ويشمل ذلك المشي، اللعب في الحديقة، والأنشطة التفاعلية.

أما الكلاب البالغة، فتحتاج في المتوسط إلى 30-60 دقيقة يوميًا، مع اختلاف المدة بحسب السلالة. فالكلاب النشيطة مثل نوع "البوردر كولي" قد تحتاج إلى ساعة إلى ساعتين، بينما السلالات الأقل نشاطًا قد تكتفي بمشيتين مدة كل منهما 20 دقيقة.

وفي ما يخص الكلاب المسنّة، تبقى المدة الإجمالية مماثلة (30–60 دقيقة)، لكن نوع التمرين يصبح العامل الأهم لحماية المفاصل. وتنصح روس باللجوء إلى تمارين منخفضة التأثير، والانتباه لسطح المشي، مع إدخال أنشطة مثل العلاج المائي لما له من فوائد كبيرة على الحركة دون إجهاد.

ويجمع الخبراء على أن المشي لمدة 20-30 دقيقة في كل مرة مناسب لمعظم الكلاب، مع الحاجة إلى مشية واحدة على الأقل يوميًا ويفضّل أن تكون اثنتين كلما أمكن. وتبقى المراقبة المستمرة لمستوى طاقة الكلب وتعديل مدة المشي وفقًا لذلك أمرًا أساسيًا، مع الاستعانة بنصيحة مختصين عند الشك.