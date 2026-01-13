في تركيا... قاض أطلق النار على طليقته وسجين خلّص حياتها: إليكم التفاصيل

أصيبت قاضية تركية بطلقات نارية الثلاثاء في محكمة في إسطنبول على يد زوجها السابق، وهو قاض بدوره، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية.



وأفادت وكالة الأنباء الخاصة "دي اتش ايه" بأن المشتبه به، وهو قاض في قصر العدل نفسه، أصاب الضحية في الفخذ قبل أن يجرّده من سلاحه سجين كان يقدّم الشاي للموظّفين في إطار تدابير تخفيف محكوميته.



ونقلت الضحية التي كانت في مكتبها وقت الهجوم بحسب الإعلام المحلّي إلى المستشفى بعد تلقّيها الإسعافات الأوّلية في مقرّ المحكمة الواقعة على الضفّة الآسيوية من إسطنبول.



وكتبت مجموعة تعنى بالدفاع عن حقوق النساء في منشور على اكس "من الممكن أن تتعرّض النساء لهجمات بأسلحة نارية حتّى في قلب المحاكم... حيث ينبغي تحديدا معاقبة مرتكبي أفعال من هذا القبيل".



وكشفت الجمعية التي تحمل اسم "سنوقف جرائم قتل النساء" أن 294 امرأة قضين على أيدي رجال سنة 2025 في تركيا، فيما قضت 297 امرأة أخرى في ظروف مشبوهة.