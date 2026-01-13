الأخبار
ثلوج نادرة بعد 25 عامًا… مدينة مغربية تستيقظ على "غطاء أبيض" والمشاهد تخطف الأنظار
شهد سكان مدينة في شمال إفريقيا تساقطًا كثيفًا للثلوج للمرة الأولى منذ نحو 25 عامًا، في مشهد نادر وثّقته مقاطع مصوّرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي 7 كانون الثاني 2026، سجلت مدينة وجدة الواقعة شمال شرق المغرب تساقط نحو سنتيمترين من الثلوج في وسط المدينة، فيما شهدت القرى المحيطة ما يصل إلى 10 سنتيمترات، وفق تقارير محلية.
ويُعتقد أن هذه الثلوج جاءت خلال موجة برد قوية تسببت بانخفاض حاد في درجات الحرارة في أجزاء من شمال إفريقيا، نتيجة منخفض جوي قوي وكتلة هوائية باردة دفعت الأجواء إلى ظروف غير معتادة في المنطقة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأثار هذا الحدث الطبيعي النادر دهشة السكان في المنطقة شبه الجافة، حيث تتراوح درجات الحرارة شتاءً عادة بين 4 و10 درجات مئوية.
ورغم أن تساقط الثلوج يُعد أمرًا طبيعيًا في جبال الأطلس الكبير والمتوسط في المغرب، حيث توجد منتجعات تزلج مثل إفران وأوكيمدن، إلا أن تساقطها في وجدة، القريبة من الحدود الجزائرية، يُعد غير مألوف.
وبينما تحدثت بعض التقارير عن تساقط ثلجي سابق قبل نحو 14 عامًا، تشير مصادر عديدة، من بينها منصات متخصصة بالطقس، إلى أن آخر تساقط "ملحوظ" في المدينة يعود إلى حوالي 25 عامًا.
في تركيا... قاض أطلق النار على طليقته وسجين خلّص حياتها: إليكم التفاصيل
"ذهبت لإجراء فحص روتيني فأعطوني حكم الإعدام"... انتفاخ بسيط بمعدتها كشف لها الكارثة
السابق
