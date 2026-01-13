ثلوج نادرة بعد 25 عامًا… مدينة مغربية تستيقظ على "غطاء أبيض" والمشاهد تخطف الأنظار

وبينما تحدثت بعض التقارير عن تساقط ثلجي سابق قبل نحو 14 عامًا، تشير مصادر عديدة، من بينها منصات متخصصة بالطقس، إلى أن آخر تساقط "ملحوظ" في المدينة يعود إلى حوالي 25 عامًا.