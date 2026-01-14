مشهد مرعب في تايلاند... انهيار رافعة فوق قطار ركاب والنتيجة كارثية

وأدى الاصطدام إلى خروج إحدى العربات عن السكة واندلاع حريق في عربة أخرى، فيما انقلبت عدة عربات نتيجة قوة الضربة. ووصلت فرق الشرطة والإسعاف إلى المكان سريعًا، حيث تم إسعاف المصابين ميدانيًا، بينما علق عدد من الركاب داخل العربات المتضررة قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من إجلاء جميع الناجين.وأعلنت وزارة الصحة التايلاندية أن من بين المصابين بجروح خطيرة طفلة تبلغ عامًا واحدًا، إضافة إلى شخص يبلغ 85 عامًا، مشيرة إلى أن عدد المصابين قد يصل إلى 80 شخصًا، مع تسجيل إصابات متفاوتة في الرأس والوجه والصدر والساقين.ونُقل الضحايا إلى عدد من المستشفيات في المنطقة، بينها مستشفى سيخيو وسونغ نوين وماهارات ناخون راتشاسيما، فيما أكدت الشرطة أن التحقيقات مستمرة لتحديد هويات الضحايا وكشف ملابسات الحادث.