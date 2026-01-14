الأخبار
مشهد مرعب في تايلاند... انهيار رافعة فوق قطار ركاب والنتيجة كارثية
2026-01-14 | 07:10
مشهد مرعب في تايلاند... انهيار رافعة فوق قطار ركاب والنتيجة كارثية
شهدت تايلاند صباح الأرطبعاء حادثًا مأساويًا بعد انهيار رافعة بناء فوق قطار ركاب كان متجهًا من العاصمة بانكوك إلى مقاطعة ناخون راتشاسيما، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصًا وإصابة العشرات، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وبحسب السلطات، كان القطار السريع رقم 21 يقل نحو 195 راكبًا من سكان محليين وسياح، قبل أن تهوي معدات البناء على السكة الحديدية في منطقة بان ثانون خوت قرابة الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي.
وأظهرت التفاصيل أن الرافعة كانت تعمل ضمن مشروع سكة حديد عالية السرعة يربط تايلاند بالصين، قبل أن تسقط بشكل مفاجئ وتصطدم بالقطار، ما تسبب بحالة من الهلع بين الركاب وتطاير الحطام فوق العربات.
وأدى الاصطدام إلى خروج إحدى العربات عن السكة واندلاع حريق في عربة أخرى، فيما انقلبت عدة عربات نتيجة قوة الضربة. ووصلت فرق الشرطة والإسعاف إلى المكان سريعًا، حيث تم إسعاف المصابين ميدانيًا، بينما علق عدد من الركاب داخل العربات المتضررة قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من إجلاء جميع الناجين.
وأعلنت وزارة الصحة التايلاندية أن من بين المصابين بجروح خطيرة طفلة تبلغ عامًا واحدًا، إضافة إلى شخص يبلغ 85 عامًا، مشيرة إلى أن عدد المصابين قد يصل إلى 80 شخصًا، مع تسجيل إصابات متفاوتة في الرأس والوجه والصدر والساقين.
ونُقل الضحايا إلى عدد من المستشفيات في المنطقة، بينها مستشفى سيخيو وسونغ نوين وماهارات ناخون راتشاسيما، فيما أكدت الشرطة أن التحقيقات مستمرة لتحديد هويات الضحايا وكشف ملابسات الحادث.
من جهتها، أكدت السلطات أن الرافعة كانت تُستخدم في إنشاء منصة خرسانية ضمن مشروع قطار سريع جديد تصل تكلفته إلى نحو 4 مليارات جنيه إسترليني، يهدف إلى ربط بانكوك بمدينة كونمينغ الصينية.
وفي أول تعليق رسمي، طالب رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، مشيرًا إلى أن الإهمال قد يكون أحد الأسباب المحتملة، خصوصًا أن المشروع شهد حوادث سابقة خلال الفترة الماضية.
