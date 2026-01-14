الأخبار
كاميرات ترصد لحظة الغضب داخل مصنع… عامل يهاجم ترامب والرئيس يرد بـ "الإصبع الأوسط" وشتيمة (فيديو)
2026-01-14
كاميرات ترصد لحظة الغضب داخل مصنع… عامل يهاجم ترامب والرئيس يرد بـ "الإصبع الأوسط" وشتيمة (فيديو)
أثار حادث وقع داخل مصنع "فورد" في ولاية ميشيغان موجة جدل واسعة، بعدما تم إيقاف عامل عن العمل عقب مواجهته للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارة رسمية، واتهامه علنًا بأنه "يحمي المتحرشين بالأطفال"، في إشارة إلى قضية جيفري إبستين التي لا تزال تلاحق المشهد السياسي الأميركي.
وبحسب تقارير صحافية، فإن العامل تي جي سابولا (40 عامًا)، وهو موظف على خط الإنتاج، تعرض لعقوبة الإيقاف بعد الواقعة التي التُقطت بكاميرات الفيديو، حيث ظهر ترامب وهو يرد بغضب ويوجه شتيمة للعامل، قبل أن يرفع إشارة الإصبع الأوسط أثناء مغادرته المكان، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.
دايلي ميل
.
وفي الفيديو المتداول، بدا ترامب وهو يعبر ممرًا داخل المصنع ويشير إلى الشخص الذي كان يهتف ضده من الأسفل، بينما ظهر وكأنه يقول له عبارة نابية، قبل أن يواصل السير وسط دهشة الحاضرين.
ولم يتراجع العامل الموقوف عن موقفه، إذ أكد في تصريح صحافي أنه لا يشعر بأي ندم، قائلاً: "بالنسبة لكوني واجهته، لا ندم لديّ إطلاقًا… الفرص لا تأتي كثيرًا، وعندما تأتي عليك أن تستغلها، واليوم فعلت ذلك".
من جهته، اعتبر البيت الأبيض أن رد ترامب كان "مناسبًا"، وقال المتحدث الرسمي ستيفن تشيونغ إن الشخص الذي هتف كان "يصرخ بعبارات نابية في نوبة غضب"، وإن الرئيس تعامل مع الموقف برد واضح وحاسم.
أما شركة "فورد"، فأكدت عبر متحدث باسمها أن "الاحترام" من قيمها الأساسية، وأنها لا تتسامح مع أي تصرفات غير لائقة داخل منشآتها، مشيرة إلى وجود إجراءات داخلية للتعامل مع مثل هذه الحالات دون الخوض في تفاصيل تخص الموظفين.
رسالة مؤلمة ومشاهد مخيفة... طفلة تُركت وحدها عامًا كاملًا داخل منزل قذر مع 7 كلاب والتفاصيل صادمة (صور)
مشهد مرعب في تايلاند... انهيار رافعة فوق قطار ركاب والنتيجة كارثية
مقالات ذات صلة
أخبار لبنان
2025-11-18
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
أخبار لبنان
2025-11-18
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
أمن وقضاء
2026-01-13
المساعدون القضائيون نفذوا اعتكافا تحذيريا في اليوم الأول من "أسبوع الغضب"
أمن وقضاء
2026-01-13
المساعدون القضائيون نفذوا اعتكافا تحذيريا في اليوم الأول من "أسبوع الغضب"
آخر الأخبار
2025-10-28
فانس: "حماس" أو جهة أخرى داخل غزة هاجمت جنديًا إسرائيليًا وأميركا تتوقع ردًا إسرائيليًا
آخر الأخبار
2025-10-28
فانس: "حماس" أو جهة أخرى داخل غزة هاجمت جنديًا إسرائيليًا وأميركا تتوقع ردًا إسرائيليًا
آخر الأخبار
2026-01-05
الرئيس الكولومبي يتعهد بـ"حمل السلاح مجددا" بمواجهة تهديدات ترامب
آخر الأخبار
2026-01-05
الرئيس الكولومبي يتعهد بـ"حمل السلاح مجددا" بمواجهة تهديدات ترامب
0
منوعات
12:09
إدمان من نوع غريب... شاب يأكل الصراصير والديدان: "لذيذة"!
منوعات
12:09
إدمان من نوع غريب... شاب يأكل الصراصير والديدان: "لذيذة"!
0
منوعات
11:42
شوهها زوجها السابق بالأسيد... فتحدّت الحياة وتعلّمت رسم عينيها بمساحيق التجميل (صور)
منوعات
11:42
شوهها زوجها السابق بالأسيد... فتحدّت الحياة وتعلّمت رسم عينيها بمساحيق التجميل (صور)
0
منوعات
11:20
رسالة مؤلمة ومشاهد مخيفة... طفلة تُركت وحدها عامًا كاملًا داخل منزل قذر مع 7 كلاب والتفاصيل صادمة (صور)
منوعات
11:20
رسالة مؤلمة ومشاهد مخيفة... طفلة تُركت وحدها عامًا كاملًا داخل منزل قذر مع 7 كلاب والتفاصيل صادمة (صور)
0
منوعات
07:10
مشهد مرعب في تايلاند... انهيار رافعة فوق قطار ركاب والنتيجة كارثية
منوعات
07:10
مشهد مرعب في تايلاند... انهيار رافعة فوق قطار ركاب والنتيجة كارثية
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-29
الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-29
الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!
0
أخبار لبنان
11:18
توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة سكك الحديد وبلدية طبرجا لرفع التعديات عن مسار الخط الحديدي
أخبار لبنان
11:18
توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة سكك الحديد وبلدية طبرجا لرفع التعديات عن مسار الخط الحديدي
0
خبر عاجل
03:58
رئاسة الجمهورية: تقرر عقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في ٥ آذار يفتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
خبر عاجل
03:58
رئاسة الجمهورية: تقرر عقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في ٥ آذار يفتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
0
خبر عاجل
2025-11-09
رئيس الحكومة نواف سلام: باشرنا بورشة إصلاحية كبيرة لكن وحدها لا تكفي لإطلاق العجلة الإقتصادية من جديد وجذب الإستثمارات التي يحتاجها البلد من دون الشعور بالأمن والأمان والإستقرار وهذا ما كان يتطلب تحويل شعار حصرية السلاح إلى واقع تنفيذي حقيقي
خبر عاجل
2025-11-09
رئيس الحكومة نواف سلام: باشرنا بورشة إصلاحية كبيرة لكن وحدها لا تكفي لإطلاق العجلة الإقتصادية من جديد وجذب الإستثمارات التي يحتاجها البلد من دون الشعور بالأمن والأمان والإستقرار وهذا ما كان يتطلب تحويل شعار حصرية السلاح إلى واقع تنفيذي حقيقي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيديو يهز مواقع التواصل… مريضة تواجه السرطان بالدعم
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيديو يهز مواقع التواصل… مريضة تواجه السرطان بالدعم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
يباس الأشجار في مرتفعات حريصا كسروان… ما القصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
يباس الأشجار في مرتفعات حريصا كسروان… ما القصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
موعد مهم في باريس في شهر آذار يخصّ لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:40
موعد مهم في باريس في شهر آذار يخصّ لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إدارة ترامب على عجل: من ايران إلى غزة إلى غرينلاند
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إدارة ترامب على عجل: من ايران إلى غزة إلى غرينلاند
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ضربة أميركية حتميّة على إيران متى وكيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ضربة أميركية حتميّة على إيران متى وكيف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في لبنان الموازنة ليست موعدًا ثابتًا بل أزمة متكررة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في لبنان الموازنة ليست موعدًا ثابتًا بل أزمة متكررة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طهران تلوّح بالصواريخ... وإجلاء عسكري في المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طهران تلوّح بالصواريخ... وإجلاء عسكري في المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين لبنان والأردن: توقيع اتفاقيات ومباحثات
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين لبنان والأردن: توقيع اتفاقيات ومباحثات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الجماعة الاسلامية اللبنانية على لائحة العقوبات والارهاب الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الجماعة الاسلامية اللبنانية على لائحة العقوبات والارهاب الأميركية
1
أخبار دولية
12:02
الولايات المتحدة تجمد عمليات معالجة التأشيرات لـ75 دولة من بينها لبنان... وهذه هي القائمة
أخبار دولية
12:02
الولايات المتحدة تجمد عمليات معالجة التأشيرات لـ75 دولة من بينها لبنان... وهذه هي القائمة
2
أخبار لبنان
02:03
ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
أخبار لبنان
02:03
ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
3
خبر عاجل
11:15
مصدر مقرب من حزب الله لـ"رويترز": دبلوماسيون سعوا للحصول على ضمانات بأن الحزب لن يتخذ أي إجراء إذا تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات
خبر عاجل
11:15
مصدر مقرب من حزب الله لـ"رويترز": دبلوماسيون سعوا للحصول على ضمانات بأن الحزب لن يتخذ أي إجراء إذا تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات
4
حال الطقس
01:50
يتراجع المنخفض الجوي اليوم وينكفئ كليا الخميس
حال الطقس
01:50
يتراجع المنخفض الجوي اليوم وينكفئ كليا الخميس
5
خبر عاجل
07:09
معلومات الـLBCI: تم الاتفاق صباحا بين اعضاء الثلاثية (اي فرنسا والسعودية واميركا) على ان يكون هناك اجتماع تحضيري بالدوحة منتصف الشهر المقبل تمهيدا لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الامنية
خبر عاجل
07:09
معلومات الـLBCI: تم الاتفاق صباحا بين اعضاء الثلاثية (اي فرنسا والسعودية واميركا) على ان يكون هناك اجتماع تحضيري بالدوحة منتصف الشهر المقبل تمهيدا لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الامنية
6
خبر عاجل
02:15
معلومات للـ LBCI: الجانبان المصري والقطري يشاركان إلى جانب الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والسفير الاميركي ميشال عيسى في اجتماع يُعقد مع الرئيس عون
خبر عاجل
02:15
معلومات للـ LBCI: الجانبان المصري والقطري يشاركان إلى جانب الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والسفير الاميركي ميشال عيسى في اجتماع يُعقد مع الرئيس عون
7
فنّ
05:00
ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف عن وضع والدتها وتلمّح إلى مفاجأة قريبة
فنّ
05:00
ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف عن وضع والدتها وتلمّح إلى مفاجأة قريبة
8
اسرار
23:47
أسرار الصحف 14-01-2026
اسرار
23:47
أسرار الصحف 14-01-2026
