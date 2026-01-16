الأخبار
"أغبى مجرم في العالم"... لصّ يصوّر نفسه وهو يستعد للسرقات ويستعرض المال المسروق وهذا مصيره (فيديو)

2026-01-16 | 06:23
"أغبى مجرم في العالم"... لصّ يصوّر نفسه وهو يستعد للسرقات ويستعرض المال المسروق وهذا مصيره (فيديو)

أوقع لصّ "غير محترف" نفسه وعصابته في قبضة الشرطة، بعدما نشر مقاطع فيديو توثّق تحضيراته لعمليات سرقة المنازل وقيادته سيارات فاخرة مسروقة، في خطوة تحوّلت لاحقًا إلى "دليل أساسي" ساعد المحققين على إسقاط الشبكة كاملة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ووفق السلطات، قام اللص المقنّع حمزة غفور بتصوير نفسه وهو يرتدي قناعًا استعدادًا لاقتحام المنازل، كما ظهر في مقاطع أخرى وهو يقود سيارة فاخرة ويستعرض رزمًا من المال، ما ساعد الشرطة في تتبّع نشاط العصابة وربط أفرادها بسلسلة السرقات.

وأدين غفور (22 عامًا) من مدينة برادفورد في مقاطعة ويست يوركشاير، وكان واحدًا من ستة أشخاص أُودعوا السجن على خلفية تنفيذ عمليات سطو منظّمة استهدفت سرقة سيارات ثمينة خلال فترة شهرين.

وبحسب التحقيقات، نفّذت العصابة سلسلة سرقات "عالية القيمة" بين أيلول وتشرين الثاني 2023، بعدما انتقلت من برادفورد إلى لانكشاير لتنفيذ موجة من الجرائم، حيث كانت المركبات المسروقة تُقاد غالبًا ضمن "مواكب" وبسرعات عالية، فيما تورّط بعضها بحوادث واصطدامات خلال محاولات الهروب.

وفي إحدى الحوادث بتاريخ 11 أيلول 2023، سُرقت سيارة من نوع Volkswagen Tiguan تُقدّر قيمتها بنحو 35 ألف جنيه إسترليني من منزل في كولن بمقاطعة لانكشاير، قبل أن يتم التخلي عنها لاحقًا بعد مطاردة، فيما تبيّن أن نظام الصوت الخاص بها، الذي تبلغ قيمته نحو 2500 جنيه إسترليني، قد تم تفكيكه وسرقته.

