بطلة لبنان السابقة في التزلج نور كيروز تثير الجدل... تزلجت في الشمال حاملةً طفلها على ظهرها (فيديو)

أشعل مقطع مصوّر للبنانية نور كيروز، بطلة لبنان في التزلّج الريفي بين عامي 2018 و2020، وهي تتزلّج على الثلوج في منطقة الأرز شمال لبنان موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت وهي تمارس التزلّج الجبلي فيما تحمل طفلها على ظهرها.

وانقسمت الآراء حول المشهد؛ إذ اعتبره عدد من المتابعين تصرّفًا محفوفًا بالمخاطر وقد يعرّض الطفل للأذى، فيما رأى آخرون أنّ اللقطة تعكس جرأة عالية وخبرة كبيرة في رياضة التزلّج.

وبالتالي، فإن نور ومدرّبة متخصّصة في هذه الرياضة، إلى جانب كونها أمًا.

وفي ردّها على الجدل، نشرت كيروز مقطع الفيديو عبر حسابها على منصة إنستغرام، موضحة في تصريحات إعلامية أن اللحظة التي جرى تداولها لم تكن مخططة مسبقًا، بل جاءت بشكل عفوي، مؤكدة ثقتها بقدراتها وخبرتها في التعامل مع ظروف التزلّج.