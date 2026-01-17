فيديو أثار الجدل... السيدة الأولى لفرنسا بريجيت ماكرون تتحول إلى "دي جي" في ديزني لاند (فيديو)

في أجواء مليئة بالفرح، لفتت بريجيت ماكرون الأنظار خلال حفل خاص أُقيم في ديزني لاند باريس لصالح أطفال يتلقّون العلاج في المستشفيات وعائلاتهم، حيث استعرضت مهاراتها في العزف كمنسق أغاني ورقصت على أنغام الموسيقى أمام نحو 300 طفل وذويهم.

وأظهرت لقطات من المناسبة السيدة الأولى لفرنسا وهي تتفاعل بحيوية مع الحضور، إذ تولّت بنفسها تشغيل منصّة منسق الأغاني خلال فعالية موسيقية داخل أحد مطاعم المنتزه، على وقع أغنية "فوريفير يونغ".



وتُعرف بريجيت ماكرون بشغفها بالموسيقى والرقص، وقد أضفت بحضورها العفوي طابعًا إنسانيًا دافئًا على الحدث، الذي هدف إلى إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال وعائلاتهم.

ويُذكر أن الفيديو أثار جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى البعض على هذه المبادرة بينما انتقد آخرون الموضوع.