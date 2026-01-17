الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فيديو أثار الجدل... السيدة الأولى لفرنسا بريجيت ماكرون تتحول إلى "دي جي" في ديزني لاند (فيديو)

منوعات
2026-01-17 | 12:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فيديو أثار الجدل... السيدة الأولى لفرنسا بريجيت ماكرون تتحول إلى &quot;دي جي&quot; في ديزني لاند (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
فيديو أثار الجدل... السيدة الأولى لفرنسا بريجيت ماكرون تتحول إلى "دي جي" في ديزني لاند (فيديو)

في أجواء مليئة بالفرح، لفتت بريجيت ماكرون الأنظار خلال حفل خاص أُقيم في ديزني لاند باريس لصالح أطفال يتلقّون العلاج في المستشفيات وعائلاتهم، حيث استعرضت مهاراتها في العزف كمنسق أغاني ورقصت على أنغام الموسيقى أمام نحو 300 طفل وذويهم.

وأظهرت لقطات من المناسبة السيدة الأولى لفرنسا وهي تتفاعل بحيوية مع الحضور، إذ تولّت بنفسها تشغيل منصّة منسق الأغاني خلال فعالية موسيقية داخل أحد مطاعم المنتزه، على وقع أغنية "فوريفير يونغ".

وتُعرف بريجيت ماكرون بشغفها بالموسيقى والرقص، وقد أضفت بحضورها العفوي طابعًا إنسانيًا دافئًا على الحدث، الذي هدف إلى إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال وعائلاتهم.

ويُذكر أن الفيديو أثار جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى البعض على هذه المبادرة بينما انتقد آخرون الموضوع.


 

آخر الأخبار

منوعات

السيدة الأولى

فرنسا

بريجيت ماكرون

رقص

منسق موسيقى

ديزني لاند

مبادرة

أطفال

فيديو

إثارة جدل.

LBCI التالي
لغز سرقة اللوفر مستمر بعد 3 أشهر… توقيف اللصوص دون استعادة المسروقات
بطلة لبنان السابقة في التزلج نور كيروز تثير الجدل... تزلجت في الشمال حاملةً طفلها على ظهرها (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-11-20

الرئيس التنفيذي الذي أثار الجدل في "قبلة حفل كولدبلاي" يبيع منزله الزوجي بسعر خيالي!

LBCI
فنّ
2025-11-17

أريانا غراندي وسينثيا إريفو تثيران الجدل مجددًا بتصرّف غريب على السجادة الحمراء (فيديو)

LBCI
رياضة
2025-10-29

"ستُسجّل… ستُسجّل"... رونالدو يثير الجدل بعد حديث تحفيزي وفشل ركلة حرة (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-11-11

هيفاء وهبي تشارك متابعيها لحظات من كواليس تصوير فيديو كليب "احنا الشلة" (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:40

لغز سرقة اللوفر مستمر بعد 3 أشهر… توقيف اللصوص دون استعادة المسروقات

LBCI
منوعات
07:40

بطلة لبنان السابقة في التزلج نور كيروز تثير الجدل... تزلجت في الشمال حاملةً طفلها على ظهرها (فيديو)

LBCI
منوعات
2026-01-16

"أغبى مجرم في العالم"... لصّ يصوّر نفسه وهو يستعد للسرقات ويستعرض المال المسروق وهذا مصيره (فيديو)

LBCI
منوعات
2026-01-15

مؤثرة شهيرة "تعلن وفاتها" برسالة مؤثرة قبل الرحيل… بعد صراع قاسٍ مع مرض قاتل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-16

انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة

LBCI
اقتصاد
2025-10-12

مصادر في شركة whish: نرفض تلقي أي أموال لجمعيات غير مرخصة أو لأشخاص تحت ستار تبرعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-13

ثلوج على ضهر البيدر… هل الطريق سالكة؟

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-27

توقيف ثلاثة مطلوبين خطيرين للقضاء بجرائم في البقاع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:37

Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

في قلعة راشيا... ذاكرة الاستقلال تتحدّث بلغة العصر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

المتحدث باسم قسد: أنقرة خرّبت كل التفاهمات مع دمشق... وهذا ما قالته الخارجية السورية للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

اعلان أسماء أعضاء "مجلس السلام" في غزة... وتشكيلته الواسعة فاجأت الإسرائيليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

كيف تحوّل فكرتك إلى مشروع ناجح: نصائح مباشرة من الشاركس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

عندما يعلو صوت المدمرات… ولا تبدأ الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

اختطاف احمد شكر: الموساد حاضر والدولة غائبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

الحكومة السورية تضغط على قسد من جهة ولكنها تمنح الأكراد بعضا من حقوقهم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:54

منخفض جوي بدءًا من ظهر اليوم...

LBCI
خبر عاجل
04:51

الجيش: توضيح بشأن خبر حول وفاة مواطن بعد التحقيق معه

LBCI
أخبار لبنان
10:07

قاسم: وزير الخارجية يعمل خلاف سياسة الحكومة والعهد... ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات

LBCI
أخبار لبنان
11:32

وزير العدل: على كل من يلوح بالحرب الأهلية لأجل الحفاظ على سلاحه أن يتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية

LBCI
آخر الأخبار
13:47

القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار تحسبا لشن هجوم أميركي على إيران

LBCI
خبر عاجل
07:53

الشيخ نعيم قاسم: وزير الخارجية يتلاعب بالسلم الأهلي ويحرّض على الفتنة والحكومة تتحمل مسؤولية معالجة هذا الخلل الذي اسمه وزير الخارجية إمّا بتغييره وإمّا بإسكاته أو بالزامه بالموقف اللبناني

LBCI
آخر الأخبار
05:43

وسائل إعلام نقلا عن خامنئي: لن نجر البلاد إلى حرب لكننا لن ندع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب

LBCI
خبر عاجل
01:49

سلام: ليُكمل القضاء مساره بكل استقلالية ويحاسب من يجب ان يحاسب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More