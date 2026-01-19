وقفت حزينة إلى جانب والدها وزوجته... نورث ويست تثير قلق الجمهور: "يبدو أنها لا ترغب في التواجد هناك"

انتشرت صورة على مواقع التواصل الإجتماعي لبيانكا سينسوري، زوجة مغني الراب الأميركي كانييه ويست خلال فترة الأعياد، ظهرت فيها وهي تقف إلى جانب ويست وابنته نورث التي بدت منزعجة منها.

ولاحظ العديد من روّاد مواقع التواصل الوضعية الغريبة التي اتخذتها سينسوري في الصورة، حيث وقفت على أطراف أصابعها في وضعية تشبه راقصات الباليه.

وعلّق أحد الأشخاص على الصورة كاتباً: "أنا سعيد لأنه سمح لها بارتداء ملابسها في موسم الأعياد"، بينما كتب آخر: "لكن يبقى الأمر غريبًا وهي حافية القدمين وتقف كراقصة باليه".

ولاحظ أحدهم: "يبدو أن نورث لا ترغب في التواجد هناك"، بينما مازح آخر قائلاً: "تبدو نورث في غاية السعادة".

المصدر