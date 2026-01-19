أصيبت بنوع خطير من الإنفلونزا ودخلت في غيبوبة طويلة... إليكم ما حصل مع ابنة الـ14 عاماً!

أُصيبت شابة تُدعى ترينيتي شورز، البالغة من العمر 14 عاماً، بسلالة متحورة من "الإنفلونزا الخارقة"، والتي تركتها عاجزة عن المشي والكلام لأشهر عدّة.وأُرسلت شورز إلى منزلها من المدرسة بعد معاناتها من ارتفاع حرارتها إلى 37.8 درجة مئوية، وذلك قبل نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى فاقدةً للوعي.ووضع الأطباء شورز في غيبوبة طبية وأدخلوا أنابيب ضخمة في معدتها، لرفع فرصتها الضئيلة بالنجاة.واستغرق الأمر شهرين قبل أن تفتح الشابة عينيها مجدداً، بالإضافة إلى شهر آخر قبل أن تتمكن من المشي والكلام.وقالت شورز إنها كانت تسمع الناس لكنها لم تكن تراهم، مضيفةً: "كان الأطباء يطلبون مني تحريك يديّ، وكنت أصرخ في داخلي: أنا أحرك يديّ! لماذا لا ترونني؟!".وأثناء وجودها في سيارة الإسعاف، بدأ عقلها أيضًا في خلق عوالم بديلة، حيث اعتقدت أنها جندية أصيبت برصاصة في وجهها خلال غارة على قاعدة عسكرية، بالإضافة إلى اعتقادها أن شقيقها الصغير طعنها في عنقها.