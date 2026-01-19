الأخبار
كابوس حقيقي... 6000 رسالة وإيميل خلال 5 أشهر: مهووس يطارد مذيعة أجنبية شهيرة وهذه التفاصيل
منوعات
2026-01-19
min
كابوس حقيقي... 6000 رسالة وإيميل خلال 5 أشهر: مهووس يطارد مذيعة أجنبية شهيرة وهذه التفاصيل
تعيش المذيعة البريطانية كيت ثورنتون حالة من الخوف والقلق، بعدما تعرضت لملاحقة من شخص وصفته التقارير بأنه "مهووس ولا يتوقف"، حيث تلقت نحو 6000 رسالة نصية وبريد إلكتروني خلال فترة قصيرة.
وبحسب ما نقلته صحيفة The Sun، فإن جيمس ماكاملي (53 عاماً) من مدينة غلاسكو، استهدف مقدمة برنامج Greatest Hits Radio البالغة من العمر 52 عاماً، إضافة إلى زميلتها ماري ماندفيلد، على مدى خمسة أشهر.
وخلال جلسة في محكمة Highbury Corner Magistrates، تم الكشف عن أن المرأتين تسعيان للحصول على أوامر منع، بعدما عاشتا حالة توتر دائم نتيجة سيل الرسائل التي كانت تصل إلى محطة الإذاعة، والتي وُصفت العديد منها بأنها ذات طابع جنسي، وفق ما نقا موقع
دايلي ميل
.
ولم يكتفِ المتهم بإرسال الرسائل فقط، بل قام أيضاً بالتوجه إلى استوديوهات لندن حاملاً هدايا بينها زجاجات نبيذ، وانتظر في الاستقبال لمدة ساعتين، ما دفع إدارة المكان إلى تشديد الإجراءات الأمنية.
وأدى الحادث إلى رفع مستوى الحماية داخل المحطة، كما اضطرت كيت وزميلتها إلى تغيير طريق عودتهما إلى المنزل خوفاً على سلامتهما.
وكان ماكاملي قد اعترف بتهمتين تتعلقان بالملاحقة، وتم احتجازه العام الماضي، على أن يصدر الحكم بحقه خلال هذا الأسبوع.
ونقل الادعاء العام، أن "المرأتين تخشيانه… إنها ملاحقة مستمرة وهوس لا يتوقف"، مشيراً إلى أن طلب أوامر المنع يأتي لضمان حمايتهما.
ويُذكر أن كيت ثورنتون كانت أول مقدمة لبرنامج The X Factor عند انطلاقه على قناة ITV عام 2004، قبل أن يتم استبدالها لاحقاً بـ ديرموت أوليري، كما عملت في برامج تلفزيونية وإذاعية عدة، وانضمت إلى Greatest Hits Radio عام 2022، إلى جانب تقديمها بودكاست خاص بها بعنوان White Wine Question Time.
