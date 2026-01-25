البيت الأبيض ينشر صورة مثيرة للجدل: "احتضن البطريق" (صورة)

تحوّل اهتمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بغرينلاند إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر البيت الأبيض يوم الجمعة صورة مُولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر ترامب وهو يسير وسط مشهد ثلجي جبلي برفقة بطريق.

وأرفق البيت الأبيض الصورة بتعليق على منصة X (تويتر سابقا) جاء فيه: "احتضن البطريق"، في مشهد يظهر فيه بطريق يحمل العلم الأميركي إلى جانب ترامب، بينما رُفع علم غرينلاند في الخلفية. وبعد ساعات، انضمّت وزارة الدفاع الأميركية إلى الموجة نفسها عبر صفحتها السريعة التفاعل، ناشرة نسخة أخرى من الصورة مع تعليق: "كن محاربًا، احتضن البطريق".

المنشورات جاءت في إطار تفاعل رسمي مع ميم شهير على الإنترنت يُعرف باسم "البطريق العدمي"، وهو مستوحى من فيلم وثائقي صدر عام 2007، ويظهر فيه بطريق إمبراطوري يبتعد عن مستعمرته متجهًا نحو جبال القارة القطبية الجنوبية، في مشهد أصبح رمزًا للعبث واللاجدوى.

لكن ردود الفعل على مواقع التواصل لم تتأخر، إذ سارع المستخدمون إلى السخرية من المنشور الرسمي، مشيرين إلى خطأ جغرافي واضح، كون البطاريق تعيش تقريبًا حصريًا في نصف الكرة الجنوبي. وكتب أحد المستخدمين الذي عرّف عن نفسه كغرينلاندي: "محاولة لطيفة، لكن لا توجد بطاريق في غرينلاند".

كما علّق وزير الدفاع الكندي السابق جايسون كيني على الموضوع، رابطًا بين الخطأ البيئي والهفوة التي وقع فيها ترامب هذا الأسبوع، عندما بدا وكأنه خلط بين غرينلاند وآيسلندا.

المنشوران أعادا إشعال الجدل حول تصريحات ترامب السابقة بشأن غرينلاند، لكن هذه المرة بأسلوب ساخر، فتح الباب واسعًا أمام الانتقادات والتعليقات اللاذعة حول الدقة والمضمون في الرسائل الرسمية.