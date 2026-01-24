الأخبار
"شعرتُ بألم شديد في بطني"... اعتقدت أنها تعاني من نزلة معوية لكن ما اكتشفته لم يكن في الحسبان!

منوعات
2026-01-24 | 14:57
"شعرتُ بألم شديد في بطني"... اعتقدت أنها تعاني من نزلة معوية لكن ما اكتشفته لم يكن في الحسبان!

عانت كيونا ديكرسون من آلام حادة في المعدة، الأمر الذي دفعها إلى الذهاب للمستشفى لكن ما اكتشفته لدى وصولها لم يكن في الحسبان.

ولم تكن كيونا تعاني من أي أعراض حمل وكانت دورتها الشهرية منتظمة، لكنها شعرت بدهشة كبيرة عندما أخبرها الأطباء أنها في مرحلة المخاض.

وقالت كيونا: "كنت في العمل، وشعرت بألم شديد في بطني، ولم أستطع العمل، فذهبت إلى المستشفى لأعرف ما يحدث".

وبدأ الأطباء بإجراء الفحوصات، واكتشفوا أنها حامل في الأسبوع الخامس والثلاثين، وأنها على وشك الولادة.

وأضافت كيونا: "لم أكن أعلم أنني حامل. كنت في مرحلة المخاض الفعلي، ولم أكن أدرك ذلك".

ولاحظ الأطباء انخفاض معدل ضربات قلب طفلها فقرروا إجراء عملية قيصرية طارئة، وأنجبت كيونا بعد ساعات طفلاً ذكراً أسمته تشامبيون.

وبحسب الأطباء، عانت كيونا من حالة تُعرف باسم الحمل الخفي (Cryptic Pregnancy)، وهي حالة تؤثّر على الشابات اللواتي لم يسبق لهنّ الحمل، أو على النساء اللواتي يعتقدن أنهنّ قد مررن بسن اليأس ويخترن عدم استخدام وسائل منع الحمل.

وتحدثت كيونا عن تجربتها في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "تيك توك"، حيث عبّر بعض الأشخاص عن مخاوفهم بشأن حالات الحمل الغامضة.

المصدر

