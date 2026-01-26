الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مبلغ ضخم وكتاب يكشف المستور... بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز يستعدان للسير على خطى الأمير هاري!

منوعات
2026-01-26 | 08:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مبلغ ضخم وكتاب يكشف المستور... بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز يستعدان للسير على خطى الأمير هاري!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مبلغ ضخم وكتاب يكشف المستور... بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز يستعدان للسير على خطى الأمير هاري!

أفادت تقارير أن بروكلين بيكهام وزوجته نيكولا بيلتز تلقيا عرضًا ضخمًا بملايين الدولارات لكتابة كتاب يرويان فيه تفاصيل الخلاف الحاد مع عائلته.

وكان الجمهور قد طالب بالمزيد من التفاصيل بعد تصريح بروكلين المفاجئ، حيث قال إنه لا يرغب في المصالحة مع والديه ديفيد وفيكتوريا، واتهمهما بالتدخل في علاقته بنيكولا.

وادعى بروكلين أنه كان "خاضعًا لسيطرة عائلة تُعلي شأن الشهرة فوق كل شيء"، وأنه منذ ارتباطه بزوجته، وجد "السلام والراحة" بعد معاناته من قلق شديد.

وكشفت تقارير أن دار بنغوين راندوم هاوس حريصة على إبرام صفقة مع الزوجين لإصدار كتاب يكشف تفاصيل الخلاف.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن دار النشر، التي سبق لها نشر السيرة الذاتية المثيرة للجدل للأمير هاري، "سبير"، تجري محادثات مع بروكلين ونيكولا، وهي مستعدة لتقديم مبلغ ضخم لهما يتجاوز المليون دولار.

وقال مصدر مطلع للصحيفة: "الجميع يتسابق للحصول على هذا الكتاب. هذه الشركات لا تُكنّ أي ولاء لفيكتوريا وديفيد بيكهام، وهي على استعداد لدفع المال لبروكلين ليُفصح عن كل ما في جعبته، خاصةً مع استعداده لقطع جميع العلاقات مع والديه نهائيًا".

وأضاف المصدر: "من الواضح أنه يُفكّر كثيرًا، والآن هو الوقت المناسب لكشف الحقيقة. القرار الآن بيده هو ونيكولا، وخياراتهما الأدبية لا حدود لها، خاصةً إذا كان بروكلين يشعر حقًا أنه يملك كتابًا من 300 صفحة".

المصدر

 

 

آخر الأخبار

منوعات

وكتاب

المستور...

بروكلين

بيكهام

ونيكولا

بيلتز

يستعدان

للسير

الأمير

هاري!

"تزوّجت أستاذي في المدرسة"... فرق العمر 40 عاماً وهذه قصتهما!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-01-22

انفجار بروكلين بيكهام لم يكن "صرخة أخيرة لطلب المساعدة" بل "البداية"... كتاب "يكشف المستور" قد يكون الخطوة المقبلة

LBCI
منوعات
2025-12-22

أزمة علنية في عائلة بيكهام: بروكلين يحظر والديه والتوتر يبلغ ذروته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-11

ملايين الدولارات سائبة في المرفأ وأمن الدولة تكشف المستور

LBCI
فنّ
2026-01-23

ألانا حديد تعلّق على خلافات عائلة بيكهام... ومفاجأة صادمة عن نيكولا بيلتز: "هذه الفتاة لا تريد الخصوصية"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:00

"تزوّجت أستاذي في المدرسة"... فرق العمر 40 عاماً وهذه قصتهما!

LBCI
منوعات
12:30

غضب في تركيا... العثور على جثة امرأة في هذه الحالة!

LBCI
منوعات
2026-01-25

البيت الأبيض ينشر صورة مثيرة للجدل: "احتضن البطريق" (صورة)

LBCI
منوعات
2026-01-24

"شعرتُ بألم شديد في بطني"... اعتقدت أنها تعاني من نزلة معوية لكن ما اكتشفته لم يكن في الحسبان!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-01-23

قامت بـ"فرقعة" رقبتها بعد شعورها بالصداع ثم حلّت الكارثة... ما حصل مع هذه السيدة صادم وهذه قصتها!

LBCI
آخر الأخبار
03:22

الخارجية الإيرانية: ما يحدث بشأن الحكم في العراق شأن داخلي يخص الشعب العراقي فقط

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-02

أكسيوس: مسؤولون أميركيون من بينهم توم براك أجروا منذ الجمعة محادثات متوترة مع الإسرائيليين بشأن سوريا

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-23

"القوات" عن "أبو عمر": لا نعرفه لا من قريب ولا من بعيد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:28

وزير الدولة في الخارجية القطرية يعلن حزمة مساعدات قطرية إلى لبنان... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:19

بعد يومين على انهيار مبنيَين سكنيَّين في القبة... عمليات البحث مستمرة

LBCI
أخبار لبنان
07:17

وزير الدولة القطري يعلن حزمة من المشاريع التنموية: لا يوجد ما يحدّ مساعدات قطر للبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:48

سلام أكد أمام وفد طرابلسي الإستعداد لتأمين كل ما يحتاجه متضررو المبنى المنهار..

LBCI
أخبار لبنان
04:49

د. جوزاف الحلو للـLBCI: سنشهد قريبا نقلة نوعية في المستشفيات الحكومية... وهذه العمليات تغطّيها وزارة الصحة

LBCI
أخبار لبنان
02:11

سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

شارك تانك لبنان… من خلف الكواليس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

أسعار السكن الطلابي تغيرت... إليكم التفاصيل حسب المناطق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

"أكرم من مين" يعود في رمضان على الـLBCI… إليكم ما ينتظركم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:13

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر

LBCI
أمن وقضاء
08:41

يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط

LBCI
خبر عاجل
08:09

سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت: سفيرا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة

LBCI
خبر عاجل
13:29

ترقبوا بعد قليل الحلقة الأخيرة من برنامج Shark Tank عبر شاشة الـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
11:42

آل أرسلان وآل جنبلاط يشيّعون الأميرة نجوى مجيد أرسلان في مأتم مهيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 26-1-2026

LBCI
أخبار لبنان
13:00

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران... هل من "تصعيد أمني محتمل"؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More