مبلغ ضخم وكتاب يكشف المستور... بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز يستعدان للسير على خطى الأمير هاري!

أفادت تقارير أن بروكلين بيكهام وزوجته نيكولا بيلتز تلقيا عرضًا ضخمًا بملايين الدولارات لكتابة كتاب يرويان فيه تفاصيل الخلاف الحاد مع عائلته.

وكان الجمهور قد طالب بالمزيد من التفاصيل بعد تصريح بروكلين المفاجئ، حيث قال إنه لا يرغب في المصالحة مع والديه ديفيد وفيكتوريا، واتهمهما بالتدخل في علاقته بنيكولا.

وادعى بروكلين أنه كان "خاضعًا لسيطرة عائلة تُعلي شأن الشهرة فوق كل شيء"، وأنه منذ ارتباطه بزوجته، وجد "السلام والراحة" بعد معاناته من قلق شديد.

وكشفت تقارير أن دار بنغوين راندوم هاوس حريصة على إبرام صفقة مع الزوجين لإصدار كتاب يكشف تفاصيل الخلاف.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن دار النشر، التي سبق لها نشر السيرة الذاتية المثيرة للجدل للأمير هاري، "سبير"، تجري محادثات مع بروكلين ونيكولا، وهي مستعدة لتقديم مبلغ ضخم لهما يتجاوز المليون دولار.

وقال مصدر مطلع للصحيفة: "الجميع يتسابق للحصول على هذا الكتاب. هذه الشركات لا تُكنّ أي ولاء لفيكتوريا وديفيد بيكهام، وهي على استعداد لدفع المال لبروكلين ليُفصح عن كل ما في جعبته، خاصةً مع استعداده لقطع جميع العلاقات مع والديه نهائيًا".

وأضاف المصدر: "من الواضح أنه يُفكّر كثيرًا، والآن هو الوقت المناسب لكشف الحقيقة. القرار الآن بيده هو ونيكولا، وخياراتهما الأدبية لا حدود لها، خاصةً إذا كان بروكلين يشعر حقًا أنه يملك كتابًا من 300 صفحة".

