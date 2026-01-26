الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طعنها حتى الموت في عيادتها ثم انتحر... جريمة مروّعة في فلوريدا ضحيتها معالجة نفسية والأسباب مجهولة!

منوعات
2026-01-26 | 13:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طعنها حتى الموت في عيادتها ثم انتحر... جريمة مروّعة في فلوريدا ضحيتها معالجة نفسية والأسباب مجهولة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
طعنها حتى الموت في عيادتها ثم انتحر... جريمة مروّعة في فلوريدا ضحيتها معالجة نفسية والأسباب مجهولة!

تعرّضت معالجة نفسية في فلوريدا للطعن حتى الموت في عيادتها على يد عميلها السابق، الذي لاذ بالفرار ثم انتحر.

وفي التفاصيل، أفاد مكتب شرطة مقاطعة أورانج أن ريبيكا وايت، البالغة من العمر 44 عامًا، كانت قد أنهت للتو جلسة علاجية مع عميلها حوالي الساعة التاسعة مساءً يوم الاثنين 19 كانون الثاني، عندما وصل مايكل سميث، البالغ من العمر 39 عامًا، إلى عيادتها في أورلاندو مطالبًا بالتحدث معها.

وقال نواب الشرطة إن سميث بدأ بعد ذلك بطعن وايت وعميلها، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره، بشكل متكرر. وتمكن العميل في النهاية من الاتصال برقم الطوارئ 911، وفرّ سميث من مكان الحادث.

وعُثر على وايت وعميلها مصابين بجروح ونُقلا إلى مستشفى محلي، حيث توفيت المعالجة لاحقًا متأثرة بجروحها.

وكتبت والدة العميل على موقع GoFundMe أنه يعاني من "ندبة على فمه ومناطق أخرى من جسده، بالإضافة إلى احتمال إصابته بتلف في الأعصاب نتيجة تعرضه للطعن في يده".

وعُثر على جثة سميث على بُعد حوالي 14 ميلاً من مبنى المكتب صباح اليوم التالي، في حين لم تُفصح السلطات بعد عن سبب مواجهته لوايت.

وأظهرت سجلات الشرطة أن سميث كان مجرمًا جنسيًا مسجلاً تم إطلاق سراحه من السجن في عام 2022. واشترطت شروط الإفراج المشروط أن يخضع "لتقييم نفسي أو نفسي موجّه نحو شخص ارتكب اعتداءً جنسيًا عنيفًا ووحشيًا ويعاني من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع العنيف".

المصدر
 

آخر الأخبار

منوعات

الموت

عيادتها

انتحر...

جريمة

مروّعة

فلوريدا

ضحيتها

معالجة

نفسية

والأسباب

مجهولة!

LBCI التالي
تُركت بمفردها مع والدها للمرة الأولى... طفلة رضيعة تلقى مصرعها بطريقة مروّعة: إليكم ما حصل معها!
حاولت التقاط صورة سيلفي معه لكنّه انقض عليها... سائحة تتعرض لهجوم مروّع من نمر ثلجي في الصين!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-12-08

في فلوريدا... جريمة مروعة ضحيتها فتاة مراهقة: إليكم تفاصيل ما حصل!

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-04

جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس

LBCI
منوعات
2025-12-29

في البرازيل... جريمة مروعة ضحيتها أم لطفلين: إليكم ما حصل!

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-28

الخارجية السورية: قوات الإحتلال إرتكبت مجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:38

تُركت بمفردها مع والدها للمرة الأولى... طفلة رضيعة تلقى مصرعها بطريقة مروّعة: إليكم ما حصل معها!

LBCI
منوعات
11:00

حاولت التقاط صورة سيلفي معه لكنّه انقض عليها... سائحة تتعرض لهجوم مروّع من نمر ثلجي في الصين!

LBCI
منوعات
08:00

مبلغ ضخم وكتاب يكشف المستور... بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز يستعدان للسير على خطى الأمير هاري!

LBCI
منوعات
2026-01-25

"تزوّجت أستاذي في المدرسة"... فرق العمر 40 عاماً وهذه قصتهما!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2025-12-02

بين الجرأة والصراحة... باميلا الكيك تكشف للمرة الأولى: "أعاني من طرف توحد ومن الديسليكسيا" (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-21

نظرية صادمة: الأرض كانت تملك "جارًا خفيًا" قبل 4.5 مليار عام… واصطدامه هو ما خلق القمر

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-16

توقيف شخص استدرج ضحاياه من خلال أحد التّطبيقات ليسلبهم سياراتهم وأموالهم وهواتفهم...

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-23

القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو بدأ بشن غارات على مواقع في جنوب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:48

مستقبل عطشان: كيف يهدد الاحتباس الحراري مياهنا

LBCI
أخبار دولية
13:46

الأمير فيصل بن فرحان: علاقات السعودية مع الإمارات بالغة الأهمية لاستقرار المنطقة

LBCI
أخبار دولية
13:37

خطة كوشنر لغزة: أبراج على الورق... وسلاح حماس تحت الأرض

LBCI
أخبار دولية
13:27

الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:24

حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

قطر تنتظر ضمانات للمساهمة في اعادة الاعمار وباقي المساعدات غير مشروطة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

اليسار مفقودة تحت الركام في اليوم الثالث على الانهيار...ورسالة بالدموع من رجل مسن الى الرئيس

LBCI
أخبار دولية
13:00

التصعيد جنوبًا يتوسّع: ضربات إسرائيلية متواصلة واستعدادات لحرب محتملة على إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:32

سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!

LBCI
أمن وقضاء
08:41

يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط

LBCI
أخبار لبنان
06:13

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر

LBCI
خبر عاجل
09:56

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين

LBCI
أمن وقضاء
09:14

سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟

LBCI
خبر عاجل
08:09

سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت: سفيرا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة

LBCI
خبر عاجل
09:51

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة التهديد الذي يطال السيد الخامنئي ونعتبره موجّهًا إلينا أيضًا

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 26-1-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More