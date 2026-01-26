طعنها حتى الموت في عيادتها ثم انتحر... جريمة مروّعة في فلوريدا ضحيتها معالجة نفسية والأسباب مجهولة!

تعرّضت معالجة نفسية في فلوريدا للطعن حتى الموت في عيادتها على يد عميلها السابق، الذي لاذ بالفرار ثم انتحر.وفي التفاصيل، أفاد مكتب شرطة مقاطعة أورانج أن ريبيكا وايت، البالغة من العمر 44 عامًا، كانت قد أنهت للتو جلسة علاجية مع عميلها حوالي الساعة التاسعة مساءً يوم الاثنين 19 كانون الثاني، عندما وصل مايكل سميث، البالغ من العمر 39 عامًا، إلى عيادتها في أورلاندو مطالبًا بالتحدث معها.وقال نواب الشرطة إن سميث بدأ بعد ذلك بطعن وايت وعميلها، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره، بشكل متكرر. وتمكن العميل في النهاية من الاتصال برقم الطوارئ 911، وفرّ سميث من مكان الحادث.وعُثر على وايت وعميلها مصابين بجروح ونُقلا إلى مستشفى محلي، حيث توفيت المعالجة لاحقًا متأثرة بجروحها.وكتبت والدة العميل على موقع GoFundMe أنه يعاني من "ندبة على فمه ومناطق أخرى من جسده، بالإضافة إلى احتمال إصابته بتلف في الأعصاب نتيجة تعرضه للطعن في يده".وعُثر على جثة سميث على بُعد حوالي 14 ميلاً من مبنى المكتب صباح اليوم التالي، في حين لم تُفصح السلطات بعد عن سبب مواجهته لوايت.وأظهرت سجلات الشرطة أن سميث كان مجرمًا جنسيًا مسجلاً تم إطلاق سراحه من السجن في عام 2022. واشترطت شروط الإفراج المشروط أن يخضع "لتقييم نفسي أو نفسي موجّه نحو شخص ارتكب اعتداءً جنسيًا عنيفًا ووحشيًا ويعاني من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع العنيف".