جرّتها من شعرها داخل الصالون وقصّت جزءًا منه… ما تعرّضت له هذه القاصر مرعب والسبب: 150 دولارًا (فيديو)

منوعات
2026-01-27 | 06:12
حُكم على مصففة شعر من ولاية ماريلاند الأميركية بالسجن خمس سنوات، بعد إدانتها بالاعتداء من الدرجة الثانية، على خلفية حادثة عنيفة ظهرت فيها وهي تجرّ فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا من شعرها داخل صالون تجميل، بعدما حاولت المغادرة بزعم عدم دفع كلفة الخدمة.

وأُدينت جايلا كانينغهام (19 عامًا) في تشرين الثاني الماضي، بعد مشادة جسدية وقعت في آذار داخل صالونها، حيث أظهرت لقطات مصوّرة انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيامها بسحب الفتاة من شعرها وغطاء سترتها، وإعادتها بالقوة إلى داخل الصالون وهي تصرخ في وجهها.

كما أظهرت المقاطع قيام كانينغهام بقصّ جزء من شعر الفتاة، مدعية أنها لم تدفع مبلغ 150 دولارًا مقابل تصفيف الشعر، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

في المقابل، أوضحت والدة الفتاة أن ابنتها أرسلت المبلغ عن طريق الخطأ إلى حساب خاطئ عبر تطبيق Cash App، وكانت تحاول تصحيح الخطأ قبل أن تتفاقم الأمور بشكل خطير.

وقالت كانينغهام في تصريح سابق لقناة Fox 5: "سحبتها من غطاء سترتها وأعدتها إلى الصالون إلى أن يتم الدفع أو تصل الشرطة، لأنها حرفيًا ركضت إلى الخارج وكأنها ستهرب".

وأضافت أنها لم تكن تعلم أن الزبونة التي اعتدت عليها كانت قاصرًا في الخامسة عشرة من عمرها، مشيرة إلى أنها لم تكن على دراية بتوجيه اتهامات رسمية بحقها إلا بعد أن تواصل معها صحافي من القناة.

من جهتها، أكدت والدة الفتاة أن ابنتها تعيش حالة نفسية صعبة منذ انتشار الفيديو، قائلة: "الأمر عبثي تمامًا… الفيديو انتشر في كل أنحاء البلاد"، مضيفة أن ابنتها "ليست بخير على الإطلاق" على الصعيد النفسي.

وعقب الحادثة، استعانت عائلة الفتاة بمحامين لرفع دعوى مدنية، ووصفت المحامية دي آجا تومسون من مكتب Jackson and Associates الفيديو بأنه "مروّع"، قائلة: "نحن نتحدث عن طفلة في الخامسة عشرة… عن شخص يُسحب عبر أرضية صالون تجميل بسبب خطأ بسيط".

من جانبها، قالت كانينغهام إنها تلقت تهديدات بالقتل بعد انتشار الفيديو، وإنها اضطرت إلى نقل صالونها لأسباب أمنية.

ويُذكر أن كانينغهام هي من نشرت الفيديو بنفسها على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهرت في التسجيل وهي توجه عبارات تهديد للفتاة قبل أن تقوم بقص جزء من شعرها، في مشهد أثار غضبًا واسعًا وجدلاً كبيرًا في الولايات المتحدة.

