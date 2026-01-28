زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي

ويعتقد أتباعه أنه القائد المُرشَد الذي بشّرت به نبوءات آخر الزمان في الإسلام، إلا أن هناك تشكيكًا واسعًا في ربط كلماته بأحداث العصر الحالي، خصوصًا أن روسيا لم يعد يحكمها قيصر في عام 2026، فيما يرى آخرون أن النبوءة ربما أشارت إلى زلزال كبير ضرب الهند قبل وفاته.وفي كتابه Barahin-e-Ahmadiyya الذي ألّفه في أواخر القرن التاسع عشر، كتب أحمد أن "منذرًا جاء إلى العالم لكن العالم لم يقبله"، وهو ما يفسّره مؤيدوه على أن الحروب والكوارث ستقع بعد رفض رسالة إلهية.كما حذّر في كتاب The Philosophy of Divine Revelation من زلزال مروّع، قائلاً: "سيكون الموت واسع النطاق إلى درجة أن الدماء ستسيل كالأنهار، ولن تنجو الطيور ولا الحيوانات."وأضاف: "تلك الأيام قريبة، بل على الأبواب، حين يشهد العالم مشهد يوم القيامة."وتحدث أيضًا عن هجمات عظيمة من السماء، رأى البعض فيها تشبيهًا بإطلاق الصواريخ في حرب عالمية، وما يرافق ذلك من ذعر شديد يصيب قادة العالم، ولا سيما روسيا.ورغم لهجة التحذير القاتمة، يؤكد باحثون أن الهدف الأساسي من تأسيس الحركة الأحمدية كان تقديم الإسلام كدين سلمي، متسامح وعقلاني قائم على القرآن وسيرة النبي محمد.وبعد وفاة أحمد عام 1908، انقسمت الحركة الأحمدية إلى فرعين رئيسيين بسبب الخلاف حول مكانته الدينية، إلا أن الجانبين يتفقان على وجود قصيدة عام 1905 ونبوءتها بحدث كارثي أعقب وفاته، مع اختلاف تفسيرها.وتعود هذه النبوءة إلى التداول مجددًا في عام 2026، بالتزامن مع استعداد علماء في الولايات المتحدة لتحديث ما يُعرف بـ "ساعة يوم القيامة"، التي تقيس مدى اقتراب العالم من كارثة بشرية كبرى مثل حرب نووية.