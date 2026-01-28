الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي
منوعات
2026-01-28 | 04:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي
عادت قصيدة كُتبت قبل أكثر من 120 عامًا إلى الواجهة، بعدما أثارت مخاوف متجددة من أن تكون نبوءتها عن حدث كارثي عالمي على وشك التحقق في الزمن الحاضر.
القصيدة كتبها الزعيم الديني Hazrat Mirza Ghulam Ahmad، المعروف لدى أتباعه بـ"المسيح الموعود" و"الإمام المهدي"، وذلك عام 1905، حيث وصف فيها زلازل مدمّرة وخرابًا واسعًا يعمّ العالم، وهو ما يفسّره بعضهم اليوم على أنه تحذير مبكر من حرب عالمية ثالثة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وتتحدث القصيدة، التي نُشرت في السنوات القريبة من وفاة أحمد عام 1908، عن تدفّق أنهار من الدماء نتيجة موت جماعي، واندثار مناطق كاملة، وزلزال هائل، إضافة إلى ظواهر غريبة في السماء لا تخضع لتفسير علمي واضح.
كما أشارت إلى مصيبة تحلّ بقيصر روسيا، وهو ما يرى فيه البعض تلميحًا إلى النزاعات الحديثة المرتبطة بروسيا، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والتوتر المستمر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وجاء في القصيدة: "ستأتي علامة تقلب القرى والمدن والحقول، وغضب الله سيُحدث ثورة في العالم… وفجأة يهتز كل شيء: البشر، الأشجار، الجبال والبحار. وفي طرفة عين، تنقلب الأرض وتسيل أنهار من الدم كما الماء."
وُلد ميرزا غلام أحمد عام 1835 في قاديان بالهند، وأسّس الحركة الأحمدية في الإسلام، وكرّس حياته للدفاع عن الإسلام في وجه الانتقادات الدينية، كما قال إنه تلقّى وحيًا إلهيًا في مناسبات عدّة.
ويعتقد أتباعه أنه القائد المُرشَد الذي بشّرت به نبوءات آخر الزمان في الإسلام، إلا أن هناك تشكيكًا واسعًا في ربط كلماته بأحداث العصر الحالي، خصوصًا أن روسيا لم يعد يحكمها قيصر في عام 2026، فيما يرى آخرون أن النبوءة ربما أشارت إلى زلزال كبير ضرب الهند قبل وفاته.
وفي كتابه Barahin-e-Ahmadiyya الذي ألّفه في أواخر القرن التاسع عشر، كتب أحمد أن "منذرًا جاء إلى العالم لكن العالم لم يقبله"، وهو ما يفسّره مؤيدوه على أن الحروب والكوارث ستقع بعد رفض رسالة إلهية.
كما حذّر في كتاب The Philosophy of Divine Revelation من زلزال مروّع، قائلاً: "سيكون الموت واسع النطاق إلى درجة أن الدماء ستسيل كالأنهار، ولن تنجو الطيور ولا الحيوانات."
وأضاف: "تلك الأيام قريبة، بل على الأبواب، حين يشهد العالم مشهد يوم القيامة."
وتحدث أيضًا عن هجمات عظيمة من السماء، رأى البعض فيها تشبيهًا بإطلاق الصواريخ في حرب عالمية، وما يرافق ذلك من ذعر شديد يصيب قادة العالم، ولا سيما روسيا.
ورغم لهجة التحذير القاتمة، يؤكد باحثون أن الهدف الأساسي من تأسيس الحركة الأحمدية كان تقديم الإسلام كدين سلمي، متسامح وعقلاني قائم على القرآن وسيرة النبي محمد.
وبعد وفاة أحمد عام 1908، انقسمت الحركة الأحمدية إلى فرعين رئيسيين بسبب الخلاف حول مكانته الدينية، إلا أن الجانبين يتفقان على وجود قصيدة عام 1905 ونبوءتها بحدث كارثي أعقب وفاته، مع اختلاف تفسيرها.
وتعود هذه النبوءة إلى التداول مجددًا في عام 2026، بالتزامن مع استعداد علماء في الولايات المتحدة لتحديث ما يُعرف بـ "ساعة يوم القيامة"، التي تقيس مدى اقتراب العالم من كارثة بشرية كبرى مثل حرب نووية.
منوعات
ودمار
ودماء…
نبوءة
مرعبة
عمرها
الواجهة
وتُنذر
كارثي
عالمي
مسحٌ صادم تحت أهرامات الجيزة: هياكل عملاقة مدفونة قد تعيد كتابة التاريخ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-11-26
"العالم سينتهي هذا العام": نبوءة مرعبة تتوقّع اصطدام مذنّب بالأرض قبل نهاية 2025… وناسا تحسم الجدل!
منوعات
2025-11-26
"العالم سينتهي هذا العام": نبوءة مرعبة تتوقّع اصطدام مذنّب بالأرض قبل نهاية 2025… وناسا تحسم الجدل!
0
منوعات
2025-11-07
"نعتذر عن وفاة قريبكم"... خلل تقني كارثي بأميركا: رسائل مرعبة من مؤسسة طبية لعائلات مرضى أحياء!
منوعات
2025-11-07
"نعتذر عن وفاة قريبكم"... خلل تقني كارثي بأميركا: رسائل مرعبة من مؤسسة طبية لعائلات مرضى أحياء!
0
منوعات
2026-01-14
مشهد مرعب في تايلاند... انهيار رافعة فوق قطار ركاب والنتيجة كارثية
منوعات
2026-01-14
مشهد مرعب في تايلاند... انهيار رافعة فوق قطار ركاب والنتيجة كارثية
0
أخبار دولية
2026-01-21
إعادة تشغيل محطة نووية يابانية هي الأكبر في العالم لأول مرة منذ كارثة فوكوشيما
أخبار دولية
2026-01-21
إعادة تشغيل محطة نووية يابانية هي الأكبر في العالم لأول مرة منذ كارثة فوكوشيما
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:16
مسحٌ صادم تحت أهرامات الجيزة: هياكل عملاقة مدفونة قد تعيد كتابة التاريخ
منوعات
09:16
مسحٌ صادم تحت أهرامات الجيزة: هياكل عملاقة مدفونة قد تعيد كتابة التاريخ
0
منوعات
2026-01-27
جرّتها من شعرها داخل الصالون وقصّت جزءًا منه… ما تعرّضت له هذه القاصر مرعب والسبب: 150 دولارًا (فيديو)
منوعات
2026-01-27
جرّتها من شعرها داخل الصالون وقصّت جزءًا منه… ما تعرّضت له هذه القاصر مرعب والسبب: 150 دولارًا (فيديو)
0
منوعات
2026-01-26
تُركت بمفردها مع والدها للمرة الأولى... طفلة رضيعة تلقى مصرعها بطريقة مروّعة: إليكم ما حصل معها!
منوعات
2026-01-26
تُركت بمفردها مع والدها للمرة الأولى... طفلة رضيعة تلقى مصرعها بطريقة مروّعة: إليكم ما حصل معها!
0
منوعات
2026-01-26
طعنها حتى الموت في عيادتها ثم انتحر... جريمة مروّعة في فلوريدا ضحيتها معالجة نفسية والأسباب مجهولة!
منوعات
2026-01-26
طعنها حتى الموت في عيادتها ثم انتحر... جريمة مروّعة في فلوريدا ضحيتها معالجة نفسية والأسباب مجهولة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:02
النائب أسامة سعد: الموازنة المعروضة لا ترتقي الى مستوى التحديات والمخاطر الداهمة وهي عارية من التزامات اعادة الاعمار والانصاف والعدالة للعسكريين وموظفي القطاع العام
آخر الأخبار
07:02
النائب أسامة سعد: الموازنة المعروضة لا ترتقي الى مستوى التحديات والمخاطر الداهمة وهي عارية من التزامات اعادة الاعمار والانصاف والعدالة للعسكريين وموظفي القطاع العام
0
آخر الأخبار
07:09
النائب ايهاب مطر: لا نسمع ولا نرى شيئا من الدولة تجاه طرابلس ونقول طفح الكيل ولم نعد نريد أن نصبر وأين المحاسبة للتقصير في المدينة؟
آخر الأخبار
07:09
النائب ايهاب مطر: لا نسمع ولا نرى شيئا من الدولة تجاه طرابلس ونقول طفح الكيل ولم نعد نريد أن نصبر وأين المحاسبة للتقصير في المدينة؟
0
أخبار لبنان
05:28
أحد النواب لبرّي: فينا نطفي الـchauffage.. وبري يردّ: عم بشويك قصد
أخبار لبنان
05:28
أحد النواب لبرّي: فينا نطفي الـchauffage.. وبري يردّ: عم بشويك قصد
0
أخبار دولية
07:56
ترامب يحذر إيران من أن "الوقت ينفد" في الملف النووي
أخبار دولية
07:56
ترامب يحذر إيران من أن "الوقت ينفد" في الملف النووي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:36
نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات
أخبار لبنان
07:36
نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات
0
أخبار لبنان
07:27
تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي
أخبار لبنان
07:27
تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:12
مناقشة الموازنة في يومها الثاني: منبر سياسي خطابي
تقارير نشرة الاخبار
07:12
مناقشة الموازنة في يومها الثاني: منبر سياسي خطابي
0
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
0
أخبار دولية
06:32
رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات
أخبار دولية
06:32
رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات
0
أخبار دولية
06:27
وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل
أخبار دولية
06:27
وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل
0
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
0
أخبار دولية
06:16
عراقجي: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أميركا
أخبار دولية
06:16
عراقجي: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أميركا
0
أخبار لبنان
06:13
قعقور: على الحكومة استعادة تصريح وزير الخارجية حول حق اسرائيل في ضربنا وتصحيحه
أخبار لبنان
06:13
قعقور: على الحكومة استعادة تصريح وزير الخارجية حول حق اسرائيل في ضربنا وتصحيحه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
2
اخبار البرامج
15:30
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
اخبار البرامج
15:30
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
3
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
4
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
5
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
6
خبر عاجل
16:21
العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
خبر عاجل
16:21
العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
7
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
8
أخبار لبنان
13:14
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي
أخبار لبنان
13:14
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More