ما عثرت عليه هذه الطفلة على الشاطئ أقدم من كوكب الأرض... "قادم حرفيًا من خارج هذا العالم" (صور)

وقال والدها مات تشيرش (40 عامًا) إن ابنته مولعة بالمغامرة وجمع الأشياء خلال التنزه، من زجاج البحر إلى الأحافير، مشيرًا إلى أنها دائمًا ما تستكشف البيئة المحيطة بها.وأضاف: "في ذلك اليوم، رأت حجرًا غريب الشكل، غالبًا لم يكن ليلتفت إليه أي شخص آخر. كان بحجم كرة التنس تقريبًا، لكنه ثقيل جدًا".أما أريانا، فعلّقت بحماس: "أتمنى لو أستطيع مشاركته مع الجميع. ما وجدته مميز جدًا. لن أبيعه مقابل أي مبلغ، فهذا أفضل اكتشاف يمكن أن يحصل".من جهتها، قالت والدتها إن الحجر كان له رائحة معدنية مميزة، فيما أوضح الأب أن أريانا استخدمت تطبيق Google Lens لفحصه، والذي أشار فورًا إلى أنه نيزك، لكن العائلة لم تأخذ النتيجة بجدية في البداية.