جريمة تثير الرعب في أستراليا... هذا ما حصل على أحد الشواطئ المعروفة!

عثر أحد المارة على جثة امرأة تبلغ من العمر 49 عامًا بالقرب من جناح إيسترن بيتش في غيلونغ، جنوب غرب ملبورن، صباح الأربعاء.



وفي التفاصيل، أبلغ المارة رجال الإنقاذ الذين حاولوا إنقاذ المرأة من خلال الإنعاش القلبي الرئوي حتى وصول فرق الطوارئ، لكن لم يُكتب لها النجاة.



وأكدت شرطة فيكتوريا مساء الأربعاء أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 53 عامًا، قائلة: "سيتم استجواب الرجل، وهو بلا مأوى، فيما يتعلق بوفاة المرأة والتحقيق لا يزال جاريًا".



وقال الرئيس التنفيذي لبلدية غيلونغ الكبرى، علي واستي، إن الشرطة ستحلل تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة كجزء من التحقيق.