"ليالي قتال" وقفص دجاج... ما تعرّض له هذان المراهقان مرعب وهكذا تمكّنا من النجاة

منوعات
2026-01-29 | 10:13
مشاهدات عالية
&quot;ليالي قتال&quot; وقفص دجاج... ما تعرّض له هذان المراهقان مرعب وهكذا تمكّنا من النجاة
3min
"ليالي قتال" وقفص دجاج... ما تعرّض له هذان المراهقان مرعب وهكذا تمكّنا من النجاة

كشفت السلطات الأميركية عن قضية تعذيب وإهمال مروّعة في ولاية ميزوري، حيث أُلقي القبض على زوجين يُشتبه في أنهما حبسا مراهقين داخل قفص دجاج، وأجبراهما على القتال فيما بينهما، وأطلقا النار عليهما باستخدام بنادق BB.

وبعد سنوات من الانتهاكات المروّعة، تُتهم والدة الطفلين بأنها تخلّت عن حضانتهما مقابل هاتف خلوي وخط اتصال، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتمّ توقيف تشانتيل هايفورد وجيري مينيس في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن كشفت التحقيقات عن إساءة معاملة وإهمال شديدين تعرّض لهما طفلان يبلغان من العمر 13 و14 عامًا، على مدى عامين على الأقل.

وأفاد مكتب شريف مقاطعة واشنطن أن القضية كُشفت في كانون الأول الماضي، بعدما أبلغت دائرة خدمات الأسرة عن "وقائع مروّعة" تعرّض لها الطفلان.

ووفقًا للأدلة التي جمعتها الشرطة، تبيّن وجود نمط مستمر من العنف، شمل ما أُطلق عليه اسم "ليالي القتال"، حيث كان يُجبر الطفلان على إيذاء بعضهما البعض، بموافقة وتشجيع البالغين.

وأشارت التحقيقات إلى أن إحدى هذه المواجهات القسرية جرت خلال حفل عيد ميلاد لطفل.

كما تواجه الأم، هايفورد، اتهامات بـالاعتداء الجنسي غير اللائق على أحد الطفلين.

ووفق وثائق الاتهام، يُشتبه في أن هايفورد ومينيس قدّما للأطفال المخدرات والكحول، وحرموهم من الطعام والمأوى، إضافة إلى تهديدهم بأسلحة نارية حقيقية، محذّرين إياهم من القتل في حال كشفوا ما يتعرضون له.

وانكشفت القضية بعد أن توجّه الطفلان، اللذان كانا يعانيان من نقص حاد في الوزن، إلى منزل وصية بالغة وطلبا الطعام.

وبحسب إفادة هذه المرأة، وافقت الأم على منحها حضانة الطفلين مقابل هاتف خلوي وباقة اتصال، وهو اتفاق موثّق رسميًا عبر تفويض قانوني.

وأكد خبراء طبيون أن الطفلين، اللذين لم يكونا مسجّلين في أي مدرسة، لا يجيدان القراءة أو الكتابة.

وأُلقي القبض على المشتبه بهما في 13 كانون الثاني، بعد تنفيذ مذكرة تفتيش في منزلهما بمدينة بوتوسي، حيث يُعتقد أن الانتهاكات وقعت.

ووُجّهت إلى مينيس تهم متعددة، من بينها الخطف من الدرجة الأولى، تعريض حياة طفل للخطر، استخدام السلاح في عمل إجرامي، إساءة معاملة الأطفال، الاستخدام غير القانوني للسلاح، وثلاث تهم اعتداء منزلي.

فيما تواجه هايفورد تهمًا تشمل الخطف من الدرجة الأولى، الاعتداء الجنسي من الدرجة الأولى، الاعتداء المنزلي، تعريض حياة طفل للخطر، وإساءة معاملة الأطفال.

