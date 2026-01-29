فيديو: سقوط عجلة من طائرة بعد الإقلاع مباشرة

وثّق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط عجلة من طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية بعد إقلاعها مباشرة من مطار لاس فيغاس في أميركا، في حادثة لافتة أثارت القلق.

وبحسب التفاصيل، أقلعت الرحلة BA274 من مطار هاري ريد الدولي متجهة إلى المملكة المتحدة قرابة الساعة 8:45 مساءً يوم الاثنين، حيث شوهدت شرارات تتطاير من عجلات الهبوط اليمنى. ومع بدء الطائرة بالارتفاع وسحب عجلات الهبوط، انفصلت إحدى العجلات وسقطت على المدرج.

ورغم الحادثة، واصلت الطائرة رحلتها، قبل أن تهبط بسلام بعد نحو تسع ساعات في مطار هيثرو، وفق ما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، وفق موقع "نيويورك بوست".

وأفادت سلطات المطار بأن العجلة التي سقطت جرى العثور عليها لاحقاً داخل حرم المطار، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات. كما لم يتضح ما إذا كان الركاب على متن الطائرة قد لاحظوا المشكلة أثناء الرحلة.