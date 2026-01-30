رزقا بطفلة لا تمتّ بصلة وراثية لأيٍّ منهما... إليكم القصة الصادمة

رفع زوجان من ولاية فلوريدا الأميركية دعوى قضائية ضد عيادة متخصّصة في الإخصاب المخبري، بعدما اكتشفا أن الطفلة التي وُلدت لهما لا ترتبط وراثيًا بأيٍّ منهما، في واقعة وُصفت بالصادمة.
وكانت تيفاني سكور وستيفن ميلز في غاية السعادة عندما علما قبل سنوات بإمكانية إنجاب طفل، بعدما لجآ قبل نحو خمسة أعوام إلى شركة IVF Life لمساعدتهما على الإنجاب عبر تقنية الإخصاب خارج الجسم (IVF).
غير أن فرحتهما لم تدم طويلًا، إذ سرعان ما راودتهما شكوك بأن عيادة IVF Life – التي تعمل تحت اسم Fertility Center of Orlando في مدينة لونغوود – قد ارتكبت خطأً جسيمًا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل
.
ووفقًا لما ورد في نص الدعوى القضائية، فإن الزوجين، وكلاهما من ذوي البشرة البيضاء، لاحظا أن الطفلة وُلدت بمظهر "لا يتطابق عرقيًا مع أصولهما"، وهو ما دفعهما إلى البحث عن الحقيقة.
وبناءً على ذلك، قرر الزوجان إجراء فحوصات جينية، أكّدت أن الطفلة ليست ابنتهما البيولوجية.
وبعد محاولات متكرّرة للتواصل مع العيادة من دون تلقّي أي رد، تقدّم الزوجان بدعوى قضائية في 22 كانون الثاني.
وقال أحد محامي الزوجين، جاك سكارولا، في تصريح لصحيفة Orlando Sentinel: "لقد وقعا في حب هذه الطفلة فعلًا. سيكونان سعيدين جدًا لو استطاعا تربيتها، لكن مصدر قلقهما الحقيقي هو أن هذه قد تكون طفلة شخص آخر، وقد يظهر في أي وقت من يطالب بها ويأخذها منهما".
كما عبّر الزوجان عن خوفهما من احتمال أن يكون أحد الأجنّة الثلاثة التي كانت محفوظة ومجمّدة باسمهما لدى العيادة قد تم زرعه بالخطأ في رحم امرأة أخرى.
وطالب سكور وميلز بأن تكشف العيادة ما الذي حدث فعليًا لجميع المرضى الذين كانت لديهم أجنة محفوظة في المنشأة خلال العام الذي سبق ولادة طفلتهما.
كما طالبا بأن تتكفّل العيادة بإجراء فحوصات جينية لجميع الأطفال الذين وُلدوا نتيجة خدماتها خلال السنوات الخمس الماضية.
ومن بين مطالب الدعوى أيضًا، إلزام العيادة بتحديد مصير الأجنّة المتبقية الخاصة بالزوجين.
وفي بيان لموقع News6، شدّد الوالدان على أنهما "يحبّان طفلتهما الصغيرة"، معبّرين عن أملهما في أن يتمكّنا من الاستمرار في تربيتها من دون خوف من أن تُسحب منهما في أي لحظة.
وقالا في البيان: "نأمل أن نتمكّن من الاستمرار في تربيتها بثقة، من دون أن نعيش هاجس أن يتم أخذها منّا"، وأضافا في الوقت نفسه: "نُدرك أن لدينا التزامًا أخلاقيًا بالعثور على والديها البيولوجيين وإبلاغهما، لأن من مصلحة طفلتنا أن يحصل والداها الحقيقيان على فرصة تربيتها إن رغبا بذلك".
من جهته، أكّد متحدث باسم العائلة أن التحقيق في هذه القضية "المذهلة" لا يزال مستمرًا.
وأضاف: "استنادًا إلى المعطيات التي توصّلنا إليها حتى الآن، ورغم غياب التعاون من جانب العيادة، ما زال هناك أمل في أن نتمكّن من تعريف ابنتنا على والديها البيولوجيين، والعثور في الوقت نفسه على طفلنا الجيني الحقيقي".
وتسمّي الدعوى القضائية شركة IVF Life LLC، إضافة إلى الطبيب ميلتون ماكنيكول الذي يدير العيادة.
وبحسب صحيفة Orlando Sentinel، كانت عيادة Fertility Center of Orlando قد نشرت بيانًا على موقعها الإلكتروني، في إشارة إلى هذه القضية، قالت فيه إنها "تتعاون بشكل فعّال مع تحقيق يهدف إلى مساعدة أحد مرضانا في تحديد مصدر الخطأ الذي أدّى إلى ولادة طفل لا تربطه صلة وراثية بوالديه".
إلا أن هذا البيان أُزيل من الموقع بعد جلسة قضائية عُقدت يوم الأربعاء.
وخلال الجلسة، أمر القاضي العيادة بتقديم خطة شاملة ومفصّلة لكيفية التعامل مع هذه القضية.