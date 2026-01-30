الأخبار
المدينة الغارقة تواجه غزوًا بحريًا… كائن هلامي يهدد النظام البيئي في البندقية

2026-01-30 | 11:16
المدينة الغارقة تواجه غزوًا بحريًا… كائن هلامي يهدد النظام البيئي في البندقية
المدينة الغارقة تواجه غزوًا بحريًا… كائن هلامي يهدد النظام البيئي في البندقية

تواجه مدينة البندقية (فينيسيا) غزوًا غير مسبوق لكائن بحري غريب وموصوف علميًا بأنه آكل لنسله، وسط تحذيرات من العلماء من أنه يهدّد المخزون السمكي ويتسبب بفوضى واسعة داخل النظام البيئي الهش لبحيرة المدينة.

الكائن المعروف باسم قنديل المشط الثؤلولي أو جوزة البحر، شهد انفجارًا هائلًا في أعداده داخل بحيرة البندقية، ما أدى إلى انسداد شباك الصيد والتغذي على العناصر الأساسية التي تقوم عليها الحياة البحرية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويُعتقد أن هذا الكائن الهلامي، الذي يعود موطنه الأصلي إلى غرب المحيط الأطلسي، وصل إلى البحر الأدرياتيكي عبر مياه توازن السفن التجارية، قبل أن يتمكّن سريعًا من الانتشار في مساحات واسعة من بحيرة البندقية.

ويؤكد العلماء أن التغيّر المناخي لعب دورًا أساسيًا في نجاح هذا الكائن وانتشاره، إذ إن ارتفاع حرارة المياه وتوافر نسب ملوحة مناسبة وفّرا ظروفًا مثالية لتكاثره.

ويُعرف هذا الكائن علميًا باسم Mnemiopsis leidyi، وهو مشهور بخصائص بيولوجية صادمة؛ إذ يظهر فتحة الإخراج لديه موقتًا أثناء التبرز ثم تختفي مجددًا، كما أنه معروف أيضًا بأنه يتغذّى على صغاره.


وأوضح باحثون أن أعداد هذا الكائن شهدت ارتفاعًا حادًا في بحيرة البندقية، ما خلق "مشكلات خطيرة" للصيادين الذين يعانون أصلًا من صعوبات في الحفاظ على مصادر رزقهم.

ولا تقتصر الأضرار على انسداد الشباك فقط، إذ يُعد هذا القنديل مفترسًا شرهًا يتغذّى على بيض الأسماك ويرقاتها والعوالق البحرية، وهي عناصر أساسية لاستقرار النظام البيئي في البحيرة.

وبحسب دراسة امتدت لعامين وأجراها علماء من جامعة بادوفا والمعهد الوطني الإيطالي لعلوم المحيطات والجيوفيزياء التطبيقية، فإن هذا النوع مُدرج ضمن أكثر 100 نوع غازٍ ضررًا في العالم، وقد بات اليوم منتشرًا على نطاق واسع في بحيرة البندقية.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Estuarine, Coastal and Shelf Science العلمية.

وحذّر الباحثون من أن هذا الغزو يشكّل تهديدًا متزايدًا لصناعة الصيد في البحر الأدرياتيكي، وهي صناعة تُقدّر قيمتها بمليارات اليوروهات، وتُعرف خصوصًا بإنتاج المحار وبلح البحر.

وقال العلماء في بيانهم: "إن استمرار التغيّر المناخي قد يخلق ظروفًا بيئية أكثر ملاءمة لهذا الكائن المشطي، ما قد يؤدي إلى زيادة وجوده في تجمعات كبيرة، وبالتالي ارتفاع خطر تأثيره على كامل النظام البيئي للبحيرة".

وليس قنديل المشط الثؤلولي النوع الغازي الوحيد الذي يثير القلق في البحر الأدرياتيكي. فالمنطقة تواجه أيضًا انتشارًا واسعًا لـالسرطان الأزرق، وهو نوع آخر وافد من المحيط الأطلسي، ويُعتقد كذلك أنه وصل عبر مياه توازن السفن.

ويُعرف هذا السرطان بمخالبه الزرقاء اللافتة، ويقوم بافتراس المحار وبلح البحر والروبيان وأنواع أخرى من المأكولات البحرية، كما يُمزّق شباك الصيد ويتسبب بخسائر تُقدّر بملايين اليوروهات.

وفي محاولة للحد من أعداده، بدأت إيطاليا اعتماد حل غير تقليدي، عبر تشجيع استهلاك السرطان الأزرق، حيث بات يظهر بشكل متزايد على رفوف المتاجر وقوائم المطاعم، في مسعى لاحتواء هذه الأزمة البيئية المتفاقمة.

