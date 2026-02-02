الأخبار
"هو ثالث شخص يتسبب "أويوان" بمقتله"... "فيل قاتل" يدهس رجلا ستينيا وهذه التفاصيل
2026-02-02 | 09:14
"هو ثالث شخص يتسبب "أويوان" بمقتله"... "فيل قاتل" يدهس رجلا ستينيا وهذه التفاصيل
لقيَ سائح مصرعه في متنزه خاو ياي الوطني في تايلاند بعدما دهسه فيل، وأصبح بذلك ثالث ضحية بشرية للحيوان نفسه، على ما أفاد مسؤولو الموقع الاثنين.
وأوضح مدير المتنزه الوطني تشايا هواي هونغثونغ لوكالة فرانس برس أن السائح التايلاندي البالغ 65 عاما كان يسير مع زوجته صباحا عندما دهسه فيل يُدعى أويوان.
وأفاد هونغثونغ بأن زوجة السائح تمكنت من الهرب بعدما أخاف حراس الحديقة الفيل.
وأشار إلى أنه "ثالث شخص يتسبب أويوان بمقتله"، من دون أن يستبعد احتمال أن يكون الحيوان وراء سقوط ضحايا آخرين لم تتضح بعد أسباب مقتلهم.
وأعلن تشايا أن السلطات المختصة ستبحث الجمعة في مصير الفيل. وقال "ربما نقرر نقله إلى مكان آخر أو تغيير سلوكه"، من دون الخوض في التفاصيل.
وتسبّب فيل بمقتل سائحة إسبانية في محمية بجنوب تايلاند في كانون الثاني 2025.
كما تسببت الأفيال البرية بمقتل أكثر من 220 شخصا من بينهم سياح منذ عام 2012، وفقا لإدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية والحيوانية والنباتية في تايلاند.
وارتفع عدد الأفيال البرية في تايلاند من 334 عام 2015 إلى نحو 800 في العام الفائت، مما دفع السلطات إلى تعقيم الإناث بلقاحات منع الحمل سعيا إلى إبطاء التزايد السريع لأعدادها.
